Эксперты комментируют израильский ролик с уничтожением российской техники
Представитель Института исследований национальной безопасности университета Тель-Авива Саймон Ципис в интервью российскому порталу «Взгляд» заявил о том, что со стороны Израиля нет злонамерения в адрес России. По словам Циписа, когда израильские ракеты уничтожали зенитные комплексы российского производства (включая, ЗРПК «Панцирь»), не было «цели унизить репутацию российских вооружений».
Ципис прокомментировал появление в рекламных роликах израильского оружия зенитных ракетных комплексов С-300. Само это появление «намекает» на то, что Израиль готов уничтожать и эти ЗРК, которые в прошлом году были поставлены Москвой Дамаску после известного трагического инцидента с провокацией F-16 ВВС Израиля в отношении российского борта радиоэлектронной разведки.
По словам Циписа, Израиль уничтожает и будет уничтожать «только то оружие, которое воюет с нами». По его словам Асад действует по принципу: старые образцы оружия можно передать «Хизбалле», а взамен получить новые.
Нужно отметить, в израильском ролике продемонстрировано и уничтожение вертолёта Ка-50 системой ПВО ЦАХАЛ. Замечание израильского эксперта по этому поводу выглядит откровенным цинизмом:
Здесь стоит отметить, что вертолёты Ка-50 стоят на вооружении исключительно российских ВВС (как части ВКС) и в настоящее время не эксплуатируются.
Ролик израильской компании Israel Aerospace в целом наделал немало шума. Так, в нём показано уничтожение дроном-камикадзе Mini Harpy мобильной РЛС, которая используется в системах С-300.
По мнению российского военного эксперта Игоря Коротченко, на которого ссылается РИА Новости, израильская компания явно переоценивает возможности своего мини-БПЛА. Коротченко отмечает, что беспилотники такого типа гарантированно обнаруживаются российскими ЗРК С-300 и С-400.
Напомним, что накануне израильский премьер должен был прилететь в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы «показать карту расположения в Сирии иранских военных объектов». Однако в последний момент визит был отменён.
Ципис прокомментировал появление в рекламных роликах израильского оружия зенитных ракетных комплексов С-300. Само это появление «намекает» на то, что Израиль готов уничтожать и эти ЗРК, которые в прошлом году были поставлены Москвой Дамаску после известного трагического инцидента с провокацией F-16 ВВС Израиля в отношении российского борта радиоэлектронной разведки.
По словам Циписа, Израиль уничтожает и будет уничтожать «только то оружие, которое воюет с нами». По его словам Асад действует по принципу: старые образцы оружия можно передать «Хизбалле», а взамен получить новые.
Нужно отметить, в израильском ролике продемонстрировано и уничтожение вертолёта Ка-50 системой ПВО ЦАХАЛ. Замечание израильского эксперта по этому поводу выглядит откровенным цинизмом:
Наверное, был уничтожен вертолёт Сирии. Повторяю и подчеркиваю – Сирии, а не России.
Здесь стоит отметить, что вертолёты Ка-50 стоят на вооружении исключительно российских ВВС (как части ВКС) и в настоящее время не эксплуатируются.
Ролик израильской компании Israel Aerospace в целом наделал немало шума. Так, в нём показано уничтожение дроном-камикадзе Mini Harpy мобильной РЛС, которая используется в системах С-300.
По мнению российского военного эксперта Игоря Коротченко, на которого ссылается РИА Новости, израильская компания явно переоценивает возможности своего мини-БПЛА. Коротченко отмечает, что беспилотники такого типа гарантированно обнаруживаются российскими ЗРК С-300 и С-400.
Напомним, что накануне израильский премьер должен был прилететь в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы «показать карту расположения в Сирии иранских военных объектов». Однако в последний момент визит был отменён.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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