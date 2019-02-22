Эксперты комментируют израильский ролик с уничтожением российской техники

Наверное, был уничтожен вертолёт Сирии. Повторяю и подчеркиваю – Сирии, а не России.

Представитель Института исследований национальной безопасности университета Тель-Авива Саймон Ципис в интервью российскому порталу «Взгляд» заявил о том, что со стороны Израиля нет злонамерения в адрес России. По словам Циписа, когда израильские ракеты уничтожали зенитные комплексы российского производства (включая, ЗРПК «Панцирь»), не было «цели унизить репутацию российских вооружений».Ципис прокомментировал появление в рекламных роликах израильского оружия зенитных ракетных комплексов С-300. Само это появление «намекает» на то, что Израиль готов уничтожать и эти ЗРК, которые в прошлом году были поставлены Москвой Дамаску после известного трагического инцидента с провокацией F-16 ВВС Израиля в отношении российского борта радиоэлектронной разведки.По словам Циписа, Израиль уничтожает и будет уничтожать «только то оружие, которое воюет с нами». По его словам Асад действует по принципу:Нужно отметить, в израильском ролике продемонстрировано и уничтожение вертолёта Ка-50 системой ПВО ЦАХАЛ. Замечание израильского эксперта по этому поводу выглядит откровенным цинизмом:Здесь стоит отметить, что вертолёты Ка-50 стоят на вооружении исключительно российских ВВС (как части ВКС) и в настоящее время не эксплуатируются.Ролик израильской компаниив целом наделал немало шума. Так, в нём показано уничтожение дроном-камикадземобильной РЛС, которая используется в системах С-300.По мнению российского военного эксперта Игоря Коротченко, на которого ссылается РИА Новости , израильская компания явно переоценивает возможности своего мини-БПЛА. Коротченко отмечает, что беспилотники такого типа гарантированно обнаруживаются российскими ЗРК С-300 и С-400.Напомним, что накануне израильский премьер должен был прилететь в Москву на встречу с Владимиром Путиным, чтобы «показать карту расположения в Сирии иранских военных объектов». Однако в последний момент визит был отменён.