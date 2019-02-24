Алексей Серебряков как зеркало русского хамства

Однажды известный актер Алексей Серебряков заявил: «Уж лучше искусственные улыбки Запада, чем искренняя злоба российского хама». Эта реплика вызвала массу негативных откликов в России, хотя, если вдуматься, она совершенно справедлива: улыбки, даже самые фальшивые, все-таки гораздо лучше, чем искренняя злоба. И в чем, казалось бы, проблема?А проблема все-таки есть, и проблема серьёзная. Даже несколько проблем. С одной стороны, очень плохо, когда человек не видит на своей Родине ничего, кроме «искренней злобы» населяющих её «хамов». Даже жалко его становится, настолько не повезло ему в жизни, настолько неудачно он её прожил, раз уж до такого дошло. Это какие же у него должны быть друзья, какое окружение, если со всех сторон бедного актера окружает только злоба и хамство? Многое я слышал про артистическую богемную среду, но чтобы все было настолько безнадежно, даже подумать не мог.С другой стороны, очевидно, что дается ему эта жизнь тяжело, раз уж приходится смирять свою гордыню и работать на этих «хамов» и для этих «хамов». Двуличие свойственно актерскому ремеслу, но как же ему, вероятно, гадко жить на свете, воображая себя рыцарем в сияющих доспехах, вынужденным кланяться этому самому «российскому хаму»!Да, именно российскому, ибо никому другому он не нужен. Актер, демонстративно покинувший Россию и поселившийся в Канаде, больших творческих успехов там не добился. Хотя какая, к черту, политкорректность: он не добился там вообще ничего. Он не нужен там с точки зрения творчества практически никому и может сгодиться разве что на роль какого-нибудь карикатурного «русского злодея», мафиози и алкоголика. Кстати, если не ошибаюсь, единственная его роль в западном кинематографе была именно такой – какой-то русский мафиози, «крестный отец». Возможно, он неплохо её сыграл, я готов это признать заочно, но сам факт, что возомнивший себя большим актером Серебряков понадобился иностранному кинематографу только для почти карикатурной роли, понадобился как типаж, фактура, а не как талант и мастер, вполне красноречив.Недавно этот деятель культуры снова отличился, обвинив нашу страну в разжигании конфликтов буквально по всему миру. Причем речь не только о постсоветском пространстве, где Москве можно попытаться предъявить какие-то претензии, а о регионах и континентах, отстоящих на тысячи километров от российских границ: о Сирии, об Африке, например. Также он добавил, что россияне должны «демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всем сторон обложили враги».Разумеется, только себя он считает настоящим патриотом, а всех остальных клеймит обидной приставкой «псевдо». Это не новое явление, и изобрел его далеко не Серебряков: это норма для всей нашей «интеллигенции». Ну, такой уж у них «патриотизм» — они искренне считают, что России было бы лучше распасться, развалиться на части, «перестать мучить себя и других» и дружно приняв «европейские ценности», согласившись платить и каяться столько, сколько прикажут, встать в очередь на вступление в «европейскую семью». То есть патриотизм для них не является любовью к Родине и народу, её населяющему, а лишь стремлением к хорошей жизни, и не более. Поэтому они вполне искренне считают себя патриотами, да ещё и обижаются: фу, какие хамы, им же добра желают, а они норовят в морду плюнуть…Интересна, кстати, и оговорочка про окруживших нас врагов. Я допускаю, что он произнес это в ироническом ключе, намекнув на некую паранойю, присущую России и русским. Но если уж начистоту: разве это не так? Разве «миролюбивый» Запад за последние десятилетия не показал свой лютый оскал, разрушив Ирак, Ливию, Югославию, Сирию, которые ничем абсолютно им не угрожали? Разве не Запад организовал хаос на Украине и серию переворотов под кодовым обозначением «арабская весна»? Разве не он едва не начал ядерную войну с Северной Кореей? Или это тоже все Россия постаралась? Может, мы просто чего-то не знаем, а Алексей Серебряков входит в узкий круг посвященных?Я отчасти могу понять человека, который не хочет, чтобы его дети пересекались на улице с откровенными бандитами. Чтобы им не «впаривали» разного рода АУЕ-идеологию в качестве единственной нормы поведения. Я сам ненавижу эту отрыжку девяностых и готов проголосовать хоть за возврат смертной казни, хоть за несудебную ликвидацию всех этих «воров в законе» и прочих любителей растопырить пальцы перед нормальными людьми. И тем активнее я бы поддержал любого актера или другого деятеля культуры, который выступил бы с какой-то инициативой, направленной на очистку нашего общества от подобной заразы.Но они не выступят. Почему? Да очень просто – они ведь поют у них на именинах, выступают на торжествах в честь «коронаций», лижут бандитам руки за любую подачку, да ещё и считают это большой удачей – это ведь «нужные связи», нужно дружить с одними бандитами, чтобы другие не трогали.Нет, я говорю не конкретно о Серебрякове, я слишком мало знаю об этом неинтересном исполнителе ролей алкоголиков и бандитов. Но у других «деятелей культуры» наблюдал посты в соцсетях, где с придыханием рассказывалось, перед какими людьми им приходилось шута исполнять, да намекалось, как легко им теперь будет вернуть угнанный автомобиль или какую-то украденную ценность.Что касается самого Серебрякова, хотелось бы напомнить ему все роли, где он так или иначе способствовал романтизации бандитского образа жизни и того самого АУЕ. И прежде чем рассказывать о «победившем в России хаме», задуматься, какая доля в этой «победе» принадлежит лично ему.Но я почему-то уверен, что это бессмысленно. Увы, такие люди не привыкли видеть бревен в своём глазу. Такие принципиальные противники любой власти, кроме той, которая может по зубам дать, будут до последнего отстаивать своё право презирать и ненавидеть, потому что это, вероятно, и есть их главное содержимое.И мне очень жаль, что Россия до сих пор содержит подобных «деятелей культуры». Просто потому, что культуры от этого не прибавляется нисколько, а ненависть потихоньку льется и льется. И хам, которого так ненавидит актер Серебряков, действительно набирает силу.Не верите? А как вам недавнее высказывание Андрея Макаревича? 80% населения Земли, говорит, идиоты. И тут даже не знаешь, что и думать – вроде хорошо, что не только России, Андрей перестал был русофобом и начал прозревать. А в то же время понимаешь, что это и есть, образно говоря, тот хам, о котором говорит Серебряков: полный злобы и искренний в её проявлениях.И как уже хочется, чтобы лавочка закрылась, а кормушка опустела. Скатертью дорога, граждане. В Канаду так в Канаду. Там улыбаются и хамства меньше. А заодно там подумывают о легализации педофилии.Но Алексея, так тревожащегося за будущее своих детей, это наверняка не очень беспокоит…