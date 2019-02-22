Лавров заявил, что Киев готовит новый «прорыв» в Керченском проливе
Украинское руководство готовит новую провокацию в Керченском проливе, приводит РБК заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, сделанное на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.
Его слова прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что российские дипломаты ведут целенаправленную работу для недопущения новых провокаций.
Но если провокация всё же произойдет, то, как ранее заявляло российское руководство, будут предприняты меры, аналогичные тем, которые общественность наблюдала при первой попытке прорыва, отметила она.
Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил накануне, что договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря от 2003 года будет разорван «в обозримой перспективе».
При этом он отметил, что разрыв соглашения не является панацеей для Киева, поскольку этот шаг не остановит «российской агрессии»: по этому вопросу необходимо работать сразу в трех направлениях.
Поэтому, выход Украины из договора произойдет после того, как Киев зафиксирует свою юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу, пояснил он.
Напомним, первая попытка прорыва через Керченский пролив украинская сторона предприняла в ноябре 2018 года. В результате инцидента были задержаны три украинских судна вместе с экипажами. СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Как мне говорят, Киев готовит очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов и без предупреждения. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО,сказал Лавров.
Его слова прокомментировала представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что российские дипломаты ведут целенаправленную работу для недопущения новых провокаций.
Такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется, в том числе, политическая и дипломатическая работа,сказала Захарова.
Но если провокация всё же произойдет, то, как ранее заявляло российское руководство, будут предприняты меры, аналогичные тем, которые общественность наблюдала при первой попытке прорыва, отметила она.
Такие же действия, безусловно, будут предприниматься нашими правоохранительными органами и силовыми структурами,добавила представитель МИД РФ.
Между тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил накануне, что договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря от 2003 года будет разорван «в обозримой перспективе».
При этом он отметил, что разрыв соглашения не является панацеей для Киева, поскольку этот шаг не остановит «российской агрессии»: по этому вопросу необходимо работать сразу в трех направлениях.
То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в сферах безопасности, экономической и в юридической. Работа только в сфере безопасности не имеет смысла,сказал Климкин.
Поэтому, выход Украины из договора произойдет после того, как Киев зафиксирует свою юридическую позицию и решит вопросы по международному арбитражу, пояснил он.
Напомним, первая попытка прорыва через Керченский пролив украинская сторона предприняла в ноябре 2018 года. В результате инцидента были задержаны три украинских судна вместе с экипажами. СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/Krymsky_bridge
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter