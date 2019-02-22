Лавров заявил, что Киев готовит новый «прорыв» в Керченском проливе

Как мне говорят, Киев готовит очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов и без предупреждения. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО,

Такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется, в том числе, политическая и дипломатическая работа,

Такие же действия, безусловно, будут предприниматься нашими правоохранительными органами и силовыми структурами,

То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в сферах безопасности, экономической и в юридической. Работа только в сфере безопасности не имеет смысла,