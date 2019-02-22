ВМС США пообещали не допустить господства России в Арктике

Москва считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и США заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех,

Русские и китайцы увидят это и используют все свои возможности, представлявшие опасность для свободолюбивых стран, таких как Исландия, Канада и Америка,