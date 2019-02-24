Итоги недели. Подводные тайны русских

От роддома до «Циркона»

Тут Верховный прав. Особенно про подхрюкивание.

И смотреть уже неохота. Сколько таких речей уже было. А результат где?

Было бы лучше, если бы власть вообще ничего не делала. А то их любая инициатива вызывает тревогу.

Вот первая ПЛ с "Посейдоном" на борту и "Циркон" с поражением цели до 1000 км - это класс!!! Здесь я за Путина двумя руками.

Говорит одно, а на деле происходит противоположное. И не обольщайтесь принятием на вооружение новых видов. Всё это из заделов прошлых поколений. Скоро будет некому... Увы..Те светлые головы, которые ещё удаётся " выращивать", в массе своей уезжают. А новая система подготовки кадров не такая продуктивная как та, которую убили.

Под всё это нужно другое правительство...

Скоро, братцы, референдум

Объединяться не надо, ибо Беларусь буфер.

Объединяться надо, ибо грядет белорусский майдан.

Бабушка надвое сказала.

Думаю. Лукашенко и большинство белорусов понимают, что на Западе их не ждут ни в каком виде. У наших "небратиев" есть иллюзия, что "весьмирсними". При этом Трибалтия уже три десятка лет трескающая суверенитет в три горла, но че-то все худеющая и худеющая, для них не пример.

Все зависит от центра.

"Парад суверенитетов" был из-за слабой центральной власти.

Не забываем особые привилегии Татарстана истекли только два года назад. Остальные же не жужжали.

Чечня, думаю, получила хорошую прививку от мнимой свободы.

А интеграция жизненно необходима. Чтобы успешно конкурировать в современном мире нужно численность населения в интегрированной экономической зоне довести как минимум до полумиллиарда. Тогда и только тогда высокие технологии будут гарантированно "отбиваться".

А не кажется ли вам, что кто-то собирается пожизненно управлять 1/6 частью суши? При всем моем уважении к личности, демократия должна быть и должны быть альтернативы.

Демократии не бывает. То, что вы подразумеваете под демократией, есть охлократия и, как следствие, бардак.

Эксцентричная сетенцентрика Т-90МС

Слышал в СМИ о предстоящей модернизации всего парка Т-90 в версию Т-90М и производство новых.

Зато в войсках Т-72Б3 и эта модификация считается основной! Хоть бы в танковый биатлон пару танков для обкатки и демонстрации технологий поставили, как это китайцы делают! Понтов как всегда много, а толка ноль целый хрен десятых.

Пошло дело. Единая система управления тактического звена - это не только танки. Теперь это наше всё.

Полный сетецентризм - это как коммунизм, недостижимый идеал. В нынешних реалиях невозможен в принципе.

Нет ни полноты разведки, ни достаточной скорости обработки, и уж тем более, скорости и надежности передачи информации.

Пока реально только автоматизация сбора и обработки и выдачи командиру информации об обстановке, а принятие решения все равно за человеком. Полная автоматизация (типа «Панциря») возможна, но, скорее всего, будет далека от идеала.

Интуицию человека пока еще в ящик не засунули.

Подводные тайны русских. С-400 превращается в «Посейдон»

По последним данным, ракеты С-400 под водой — это на самом деле «Посейдоны», многоцелевое русское оружие . Находясь в атмосфере, такая ракета использует только часть своих возможностей. Большую часть способностей ракета демонстрирует под водой. Именно там она приобретает особые свойства, так сказать, особый статус. Потому-то в Москве и назвали изначально это страшное оружие «Статус». Уже потом, спохватившись, переименовали его в «Посейдон». И теперь мы, британцы, понимаем: под видом транспортировки китайцам русские доставили средства уничтожения на планируемое место в Ла-Манш. Если наши и американские подводники не найдут это русское супероружие, мирные города Великобритании будут уничтожены.

«Боже, храни королеву!»

Золотая лихорадка возвращается. Все на золотые прииски в Ла-Манше. Сделаем Америку снова великой. Где спецы по копанию морей с Украины? Вот и пригодятся их навыки.

Лёгким мановением волны ракеты превращаются… превращаются ракеты… в элегантные "Посейдоны"! Великобритания доживает последние дни.

А мне кажется, что в скором времени над Великобританией и Францией будет бесполётная зона. Осталось только где-то рядом радар РЛС уронить, нечаянно, конечно же. И потерять так, чтоб никто не смог найти.

Почему вообще их надо было доставлять морем? Вообще-то, у нас есть сухопутная граница с Китаем.

Товарищ Бронсон возглавил ГДР

«Долой американцев!» Скоро этот лозунг будет звучать все чаще, потому как они всех уже достали своей «нерушимой дружбой». Сейчас поднимется визг, что все эти волнения проплатил и организовал Кремль.

СССР на поддержку вот таких нищих миллиарды долларов потратил.

Срочно провести референдум!!! И мы уже отдыхаем на Гаити! :)))

Оно вам надо?) Вас там убьют ради пары ваших модных ботинок)

Гм… Спору нет, оккупация — это плохо. Но возникает вопрос: почему Доминикана (непосредственный сосед Гаити), также подвергнувшаяся "американской оккупации", по вашей терминологии, живёт лучше на порядки, чем Гаити?

Из реальной жизни на Гаити. Знаком с бывшим сотрудником МВД, который попал в полицейскую миссию ООН в эту страну, там он помогал местному мальчику, который прибился к посту ООН, лет 7-8. Он купил ему одежду: футболку, шорты и кеды, это была его первая одежда в жизни, ходил голышом. Бедность в стране несусветная, вот такая там невеселая жизнь.

Бундесвер закупит надёжные русские автоматы

Просто Меркель уходит. А пущать рвущуюся на её место фон дер Ляйен не хочется. Потому что её работа действительно не отличалась эффективностью.

Так что возможны и некоторые преувеличения. Хотя там действительно всё не особо хорошо. Когда парламент страны проводит заседание на тему, отправлять ли в Афганистан две (!!!) САУ для обеспечения безопасности передовых оперативных баз германского оккупационного контингента… это вызывает огромные сомнения в способности Бундесвера выполнять свои задачи.

Германия со всех сторон окружена союзниками по НАТО. Единственный потенциальный противник Германии — Россия, с боем прорывается на немецкий рынок «Северным потоком 2», мечтая о прорыве «СП-3». Для России нападение на Германию равносильно убийству курицы, несущей золотые яйца. Единственная угроза для немцев — американские оккупационные войска, совершающие попойки и потасовки в барах и борделях. Вот и получается, что США опаснее всего для Германии.

А что, вполне здравые мысли. Россия является агрессором только в мозгах тех, у кого вообще голову пропагандой отдавило. А таких уже недостаточно, люди потихоньку адаптируются к самым изощренным методикам обработки, пора прямое управление мозгом вводить. Естественно, США оккупировали Германию, лучше и не скажешь.

Вопрос в том, что структура угроз в мире изменилась радикально. Против кого вооружаться немцам и чем? Кто у нас против кого нынче будет воевать? США пытаются обосновать мировое лидерство, когда-то стоявшее на экономическом могуществе и удачной дипломатической конфигурации, основанной на противостоянии "красной угрозе", силой оружия. То есть раньше они платили, а теперь угрожают.

Безопасность стран должна нынче обеспечиваться по-другому. А как? Вот немцы и наняли консультантов. Только консультанты ещё меньше понимают во всем. Лично у меня такое мнение, что в мире вообще перестали понимать, что именно происходит…

Крутил-вертел их винтовку HK 36. Стрелять не довелось. Но мне даже не верилось, что это сделано немцами. И для армии. Пластик напоминает ПВХ с добавлением волокон стеклоткани. Паяльником прожечь, наверное, можно. И в этот пластик ствол залит. Но жаль мне их не стало. С какой стати?Удивила деградация оружейной мысли такой именитой немецкой компании.