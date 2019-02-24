Итоги недели. Подводные тайны русских
От роддома до «Циркона»
От необходимо рожать третьего и последующих детей до подлётного времени «Авангардов» и «Цирконов» к берегам сами знаете кого - размах президентского послания феноменален.
Настораживает одно. Уже на следующий день после речи президента выступил пресс-секретарь Кремля и заявил, что Владимир Путин недоволен тем, как выполняются его поручения. Заметьте: «поручения»… Слово-то какое…
Теперь представим среднестатистического чинушу «на местах», который сначала даже записывал что-то у себя в блокноте с кожаной обложкой от «Версаче», а потом… Услышав слово «поручение», блокнотик закрыл, «паркер» с золотым пером в карманчик убрал и расцвёл в благодушной улыбке. Ну в самом деле, то ж не указ, не приказ и даже не распоряжение. То ж всего «по-ру-че-ни-е». Президент как бы поручил - чинуша как бы попытался выполнить.
И завсегда можно сказать: старался, мол, ваше превысокоблагородие, но как-то, понимаете, не срослось – народец не тот попался, шибко многого хочет, но шибко много власть критикует.
Главное ни у кого «свет очей» не увести, и у «Газпрома» не уворовать больше лярда, а за иные прегрешения простят… Может быть, даже уголовного дела возбуждать не станут, чтобы не пошло-поехало по цепочке.
В общем, выходили чиновники после послания в бодром расположении духа, про себя повторяя – сам пообещал, сам и отдувайся… Ибо знают, что если «припечёт», можно быстро сменить партпринадлежность вплоть до полного объявления себя «преследуемым по политическим мотивам».
Комментарии наших читателей:
Zakonnik
Nord2015
zapfen
Egorovich
Сибирский цирюльник
3vs
Скоро, братцы, референдум
Чем чаще будут звучать слова о необходимости воссоединения России и Белоруссии, тем больше будет появляться «хомячков» из серии: «Из этой страны пора валить, что-то намечается». Один мультипликационный персонаж всё на север пытался уйти, теперь всё чаще норовят на запад. Правда, как показывает практика всепоглощающей западной демократии, там таких уже давно не ждут. У них своей грязи под ногтями хватает – резать, говорят, нетолерантненько, потому предпочитают маникюрить…
Что по поводу реальности объединения? Ну если вопрос стал так активно муссироваться на четвёртом сроке, то вероятность, считаем, высока. Опыт созерцания дел власти говорит о том, что успехами внешнеполитическими порой стараются прикрыть, мягко говоря, ошибки внутренней политики.
А теперь давайте все попробуем задаться вопросом: если году этак к 2023-му будет объявлен референдум о воссоединении братских республик, многие из нас вспомнят про законы о повышении пенсии, НДС и прочем? Думается, нет… Как говорится, простим всё. Ну такой уж мы народ. Плохое забываем быстро. С одной стороны – великая черта характера, с другой стороны – научились отдельные дамы и господа этой чертой пользоваться.
В общем, чего мусолить и сопли жевать… Даёшь референдум! А всем, кто живёт в парадигме «аннексия», «оккупация», «ааа, караул!!!», можно уже сейчас перечитывать методичку. Напомним из классики современности: границы России нигде не заканчиваются.
Комментарии наших читателей:
депрессант
iConst
Доктор Хаб
Консультант
Эксцентричная сетенцентрика Т-90МС
Т-90МС для сетецентрической войны – красиво звучит. Вот только пока никто в мире не знает, как должна реально выглядеть эта самая сетецентрическая война. Да ещё и так, чтобы непременно с двух сторон соблюдались все её правила.
Можно ли, например, считать войну сетецентрической, если против тебя действует несколько «тачанок» с ЗУшками и крупнокалиберными пулемётами «бородатых мальчуганов» в песках, переговаривающихся друг с другом по японским рациям? Или является ли сетецентрической войной налёт кустарных беспилотников с привязанными гранатами, корректируемых аж с помощью американского самолёта ДРЛО? Если да, то тут танки, конечно, дело хорошее, но нужно иметь, что называется, и вариант «Б».
Кстати, нужно же ещё учесть, что за «сетецентристы» в составе экипажа. Как показывает саудовский пример, можно обладать всем спектром современных вооружений, и терять его при набеге полутора десятков вооружённых ПТУРами хуситов. Как горят «Абрамсы» саудовских ВС, многим хорошо известно.
А развивать технику нужно. Глядишь, индусы купят… Для них как раз таки красивые слова роль играют: новое поколение, сетецентрика, углеводородные нанотрубки. Глядишь, дотанцуемся до контракта. У самих нет, ну так пусть партнёры по БРИКС (кто-то ещё помнит, что это…) порадуются. Такая эксцентрика на фоне сетецентрики получается.
Комментарии наших читателей:
sir.jonn
Magic Archer
Эррр
Vlad.by
Подводные тайны русских. С-400 превращается в «Посейдон»
Главный человек в «Ростехе» Сергей Чемезов рассказал прессе, что зенитные управляемые ракеты ЗРС С-400 повредились в ходе транспортировки китайскому заказчику из-за шторма в Ла-Манше, а потому были уничтожены.
В Британии русским не поверили.
По мнению журналистов лондонского издания «Рашен дайвинг», «плохо примотанные скотчем ракеты соскользнули с палубы и упали в воду». Ракеты «тяжёлые, а потому утонули». С русскими кораблями «подобное происходит не впервые», заметил ракетный аналитик Джон Дайвер.
«Если поискать на дне Ла-Манша, там чего только не найдёшь с надписями «Made in USSR» и «Made in Russia», — написал аналитик на страницах издания. — Сейчас ребята из MI6 совместно с парнями из ЦРУ в спешном порядке опускаются на дно Ла-Манша в батискафах. Тут не всё так просто, как кажется!»
«Двухмегатонная боеголовка этого ужаснейшего оружия Кремля, — добавляет Дайвер, — не только превратит в пыль крупные города, но и запросто справится, к примеру, с целой авианосной группой военно-морских сил США».
Так закончил свой материал мистер Дайвер.
Комментарии наших читателей:
новый макс
СРЦ П-15
эцма
Харьков
Товарищ Бронсон возглавил ГДР
На отдельно взятом острове Гаити построят военный коммунизм ленинского типа. Об этом заявил вождь гаитянских протестующих товарищ Бронсон, организовавший мощную акцию протеста в Порт-о-Пренсе.
Партия Бронсона выступает против «американской оккупации», против любых отношений с США и ищет союза с «великими братскими странами». Среди последних тов. Бронсон, объявивший себя генеральным секретарём ЦК КПГ и председателем Гаитянской Демократической Республики (ГДР), назвал Россию, Венесуэлу и Китай.
По мнению Бронсона и его группы поддержки, эти три страны должны помочь «свободному острову» деньгами, техникой, оружием, едой, нефтью и рабочей силой. Свободолюбивые граждане ГДР в долгу не останутся. Они уже сожгли флаг США. Кроме того, протестующие прошли маршем по улицам города, скандируя: «Долой американцев! Да здравствует Путин!»
«Мы окончательно разрываем отношения с Соединёнными Штатами, хватит с нас американской оккупации!» — сообщил лидер демонстрантов.
По сведениям полковника ЦРУ и по совместительству аналитика журнала «The National Protest» и внештатного корреспондента «ВО» Вдуя Солнцедара, гаитяне хотят «выписать к себе кого-нибудь из опытной кремлёвской команды для построения на острове русского ракетного коммунизма».
«Предположительно, — отмечает аналитик, — в командировку на Гаити полетит товарищ Сурков, большой специалист по строительству идеологических воздушных замков».
По другим данным, новоявленную ГДР возглавит тов. Мадуро, который, как замечает Солнцедар, «родной Венесуэле отчего-то стал не нужен».
«В любом случае, — пообещал полковник ЦРУ, — я буду держать читателей «Военного обозрения» в курсе».
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
Аристарх Людвигович
Egorovich
Черный_Ватник
snucerist
кобальт
Бундесвер закупит надёжные русские автоматы
В предыдущем выпуске «Итогов недели» наши корреспонденты сообщили, что Германия закупит Су-57 и МиГ-35.
По данным на конец прошлого года, менее 20% из 68 немецких боевых вертолётов «Tiger» и менее 30% из 136 истребителей «Eurofighter» могли подниматься в воздух. А самолёты и вертолёты, как известно, морю и суше предпочитают небо. По некоторым слухам, немецкие пилоты уже просятся на службу к Путину. Что ответит им Путин на чистом немецком языке? Прогнозировать не берёмся.
Зато нам удалось выяснить, что бундесвер не ограничится закупкой российских самолётов.
Спецкор «ВО» Ефим Забулдыжный передаёт из Берлина, что нормальными в немецкой армии следует признать только портянки — и то лишь потому, что они заказываются оптовыми партиями в России, где портяночное мастерство всегда стояло на должной высоте.
«Корабли и подводные лодки у нас не плавают, — пожаловался корреспонденту полковник Данке Шён, — вертолёты не взлетают, патроны кончились. Нет раций — вместо них мы пользуемся сотовыми телефонами, так что наш противник нас слушает и даже нам отвечает. Да что говорить: не хватает даже кальсон!»
Указал он и на скверное оружие.
«Знаете, герр Забулдыжный, — сказал полковник, — немецкое качество нынче уже не то. Взять хотя бы нашу автоматическую винтовку HK G36. Сколько с ней ни возились, пришлось сдать всю партию на металлолом. Это не шутка, это распоряжение федерального правительства. Когда становится слишком жарко, винтовки эти мажут. А на войне всегда жарко, знаете ли!»
«Мы сейчас обсуждаем идею закупить у Москвы надёжные автоматы Калашникова, — поделился полковник с корреспондентом коллективной мыслью, витающей в берлинских канцеляриях. — Как думаете, удастся нам обойти американские санкции?»
Комментарии наших читателей:
Лопатов
Бородач
михаил3
трассер
От необходимо рожать третьего и последующих детей до подлётного времени «Авангардов» и «Цирконов» к берегам сами знаете кого - размах президентского послания феноменален.
Настораживает одно. Уже на следующий день после речи президента выступил пресс-секретарь Кремля и заявил, что Владимир Путин недоволен тем, как выполняются его поручения. Заметьте: «поручения»… Слово-то какое…
Теперь представим среднестатистического чинушу «на местах», который сначала даже записывал что-то у себя в блокноте с кожаной обложкой от «Версаче», а потом… Услышав слово «поручение», блокнотик закрыл, «паркер» с золотым пером в карманчик убрал и расцвёл в благодушной улыбке. Ну в самом деле, то ж не указ, не приказ и даже не распоряжение. То ж всего «по-ру-че-ни-е». Президент как бы поручил - чинуша как бы попытался выполнить.
И завсегда можно сказать: старался, мол, ваше превысокоблагородие, но как-то, понимаете, не срослось – народец не тот попался, шибко многого хочет, но шибко много власть критикует.
Главное ни у кого «свет очей» не увести, и у «Газпрома» не уворовать больше лярда, а за иные прегрешения простят… Может быть, даже уголовного дела возбуждать не станут, чтобы не пошло-поехало по цепочке.
В общем, выходили чиновники после послания в бодром расположении духа, про себя повторяя – сам пообещал, сам и отдувайся… Ибо знают, что если «припечёт», можно быстро сменить партпринадлежность вплоть до полного объявления себя «преследуемым по политическим мотивам».
Владимир Путин посвятил своё выступление внутренним проблемам страны
Путин: Уже весной будет спущена на воду первая ПЛ с "Посейдоном"
В НАТО прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию
Путинская Россия в гиперзвуковой броне
Опубликованы кадры испытания "Посейдона"
Путин: Уже весной будет спущена на воду первая ПЛ с "Посейдоном"
В НАТО прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию
Путинская Россия в гиперзвуковой броне
Опубликованы кадры испытания "Посейдона"
Комментарии наших читателей:
Zakonnik
Тут Верховный прав. Особенно про подхрюкивание.
Nord2015
И смотреть уже неохота. Сколько таких речей уже было. А результат где?
zapfen
Было бы лучше, если бы власть вообще ничего не делала. А то их любая инициатива вызывает тревогу.
Egorovich
Вот первая ПЛ с "Посейдоном" на борту и "Циркон" с поражением цели до 1000 км - это класс!!! Здесь я за Путина двумя руками.
Сибирский цирюльник
Говорит одно, а на деле происходит противоположное. И не обольщайтесь принятием на вооружение новых видов. Всё это из заделов прошлых поколений. Скоро будет некому... Увы..Те светлые головы, которые ещё удаётся " выращивать", в массе своей уезжают. А новая система подготовки кадров не такая продуктивная как та, которую убили.
3vs
Под всё это нужно другое правительство...
Скоро, братцы, референдум
Чем чаще будут звучать слова о необходимости воссоединения России и Белоруссии, тем больше будет появляться «хомячков» из серии: «Из этой страны пора валить, что-то намечается». Один мультипликационный персонаж всё на север пытался уйти, теперь всё чаще норовят на запад. Правда, как показывает практика всепоглощающей западной демократии, там таких уже давно не ждут. У них своей грязи под ногтями хватает – резать, говорят, нетолерантненько, потому предпочитают маникюрить…
Что по поводу реальности объединения? Ну если вопрос стал так активно муссироваться на четвёртом сроке, то вероятность, считаем, высока. Опыт созерцания дел власти говорит о том, что успехами внешнеполитическими порой стараются прикрыть, мягко говоря, ошибки внутренней политики.
А теперь давайте все попробуем задаться вопросом: если году этак к 2023-му будет объявлен референдум о воссоединении братских республик, многие из нас вспомнят про законы о повышении пенсии, НДС и прочем? Думается, нет… Как говорится, простим всё. Ну такой уж мы народ. Плохое забываем быстро. С одной стороны – великая черта характера, с другой стороны – научились отдельные дамы и господа этой чертой пользоваться.
В общем, чего мусолить и сопли жевать… Даёшь референдум! А всем, кто живёт в парадигме «аннексия», «оккупация», «ааа, караул!!!», можно уже сейчас перечитывать методичку. Напомним из классики современности: границы России нигде не заканчиваются.
Комментарии наших читателей:
депрессант
Объединяться не надо, ибо Беларусь буфер.
Объединяться надо, ибо грядет белорусский майдан.
Бабушка надвое сказала.
Объединяться надо, ибо грядет белорусский майдан.
Бабушка надвое сказала.
iConst
Думаю. Лукашенко и большинство белорусов понимают, что на Западе их не ждут ни в каком виде. У наших "небратиев" есть иллюзия, что "весьмирсними". При этом Трибалтия уже три десятка лет трескающая суверенитет в три горла, но че-то все худеющая и худеющая, для них не пример.
Все зависит от центра.
"Парад суверенитетов" был из-за слабой центральной власти.
Не забываем особые привилегии Татарстана истекли только два года назад. Остальные же не жужжали.
Чечня, думаю, получила хорошую прививку от мнимой свободы.
А интеграция жизненно необходима. Чтобы успешно конкурировать в современном мире нужно численность населения в интегрированной экономической зоне довести как минимум до полумиллиарда. Тогда и только тогда высокие технологии будут гарантированно "отбиваться".
Все зависит от центра.
"Парад суверенитетов" был из-за слабой центральной власти.
Не забываем особые привилегии Татарстана истекли только два года назад. Остальные же не жужжали.
Чечня, думаю, получила хорошую прививку от мнимой свободы.
А интеграция жизненно необходима. Чтобы успешно конкурировать в современном мире нужно численность населения в интегрированной экономической зоне довести как минимум до полумиллиарда. Тогда и только тогда высокие технологии будут гарантированно "отбиваться".
Доктор Хаб
А не кажется ли вам, что кто-то собирается пожизненно управлять 1/6 частью суши? При всем моем уважении к личности, демократия должна быть и должны быть альтернативы.
Консультант
Демократии не бывает. То, что вы подразумеваете под демократией, есть охлократия и, как следствие, бардак.
Эксцентричная сетенцентрика Т-90МС
Т-90МС для сетецентрической войны – красиво звучит. Вот только пока никто в мире не знает, как должна реально выглядеть эта самая сетецентрическая война. Да ещё и так, чтобы непременно с двух сторон соблюдались все её правила.
Можно ли, например, считать войну сетецентрической, если против тебя действует несколько «тачанок» с ЗУшками и крупнокалиберными пулемётами «бородатых мальчуганов» в песках, переговаривающихся друг с другом по японским рациям? Или является ли сетецентрической войной налёт кустарных беспилотников с привязанными гранатами, корректируемых аж с помощью американского самолёта ДРЛО? Если да, то тут танки, конечно, дело хорошее, но нужно иметь, что называется, и вариант «Б».
Кстати, нужно же ещё учесть, что за «сетецентристы» в составе экипажа. Как показывает саудовский пример, можно обладать всем спектром современных вооружений, и терять его при набеге полутора десятков вооружённых ПТУРами хуситов. Как горят «Абрамсы» саудовских ВС, многим хорошо известно.
А развивать технику нужно. Глядишь, индусы купят… Для них как раз таки красивые слова роль играют: новое поколение, сетецентрика, углеводородные нанотрубки. Глядишь, дотанцуемся до контракта. У самих нет, ну так пусть партнёры по БРИКС (кто-то ещё помнит, что это…) порадуются. Такая эксцентрика на фоне сетецентрики получается.
Новейший Т-90МС превращён в танк для сетецентрической войны
Американский эксперт оценил «смертоносный» Т-90МС
Американский эксперт оценил «смертоносный» Т-90МС
Комментарии наших читателей:
sir.jonn
Слышал в СМИ о предстоящей модернизации всего парка Т-90 в версию Т-90М и производство новых.
Magic Archer
Зато в войсках Т-72Б3 и эта модификация считается основной! Хоть бы в танковый биатлон пару танков для обкатки и демонстрации технологий поставили, как это китайцы делают! Понтов как всегда много, а толка ноль целый хрен десятых.
Эррр
Пошло дело. Единая система управления тактического звена - это не только танки. Теперь это наше всё.
Vlad.by
Полный сетецентризм - это как коммунизм, недостижимый идеал. В нынешних реалиях невозможен в принципе.
Нет ни полноты разведки, ни достаточной скорости обработки, и уж тем более, скорости и надежности передачи информации.
Пока реально только автоматизация сбора и обработки и выдачи командиру информации об обстановке, а принятие решения все равно за человеком. Полная автоматизация (типа «Панциря») возможна, но, скорее всего, будет далека от идеала.
Интуицию человека пока еще в ящик не засунули.
Нет ни полноты разведки, ни достаточной скорости обработки, и уж тем более, скорости и надежности передачи информации.
Пока реально только автоматизация сбора и обработки и выдачи командиру информации об обстановке, а принятие решения все равно за человеком. Полная автоматизация (типа «Панциря») возможна, но, скорее всего, будет далека от идеала.
Интуицию человека пока еще в ящик не засунули.
Подводные тайны русских. С-400 превращается в «Посейдон»
Главный человек в «Ростехе» Сергей Чемезов рассказал прессе, что зенитные управляемые ракеты ЗРС С-400 повредились в ходе транспортировки китайскому заказчику из-за шторма в Ла-Манше, а потому были уничтожены.
В Британии русским не поверили.
По мнению журналистов лондонского издания «Рашен дайвинг», «плохо примотанные скотчем ракеты соскользнули с палубы и упали в воду». Ракеты «тяжёлые, а потому утонули». С русскими кораблями «подобное происходит не впервые», заметил ракетный аналитик Джон Дайвер.
Чемезов: Повреждённые ракеты С-400 для Китая пришлось уничтожить
The Drivе предложило искать уничтоженные ракеты С-400 на дне Ла-Манша
The Drivе предложило искать уничтоженные ракеты С-400 на дне Ла-Манша
«Если поискать на дне Ла-Манша, там чего только не найдёшь с надписями «Made in USSR» и «Made in Russia», — написал аналитик на страницах издания. — Сейчас ребята из MI6 совместно с парнями из ЦРУ в спешном порядке опускаются на дно Ла-Манша в батискафах. Тут не всё так просто, как кажется!»
По последним данным, ракеты С-400 под водой — это на самом деле «Посейдоны», многоцелевое русское оружие. Находясь в атмосфере, такая ракета использует только часть своих возможностей. Большую часть способностей ракета демонстрирует под водой. Именно там она приобретает особые свойства, так сказать, особый статус. Потому-то в Москве и назвали изначально это страшное оружие «Статус». Уже потом, спохватившись, переименовали его в «Посейдон». И теперь мы, британцы, понимаем: под видом транспортировки китайцам русские доставили средства уничтожения на планируемое место в Ла-Манш. Если наши и американские подводники не найдут это русское супероружие, мирные города Великобритании будут уничтожены.
«Двухмегатонная боеголовка этого ужаснейшего оружия Кремля, — добавляет Дайвер, — не только превратит в пыль крупные города, но и запросто справится, к примеру, с целой авианосной группой военно-морских сил США».
«Боже, храни королеву!»
Так закончил свой материал мистер Дайвер.
Комментарии наших читателей:
новый макс
Золотая лихорадка возвращается. Все на золотые прииски в Ла-Манше. Сделаем Америку снова великой. Где спецы по копанию морей с Украины? Вот и пригодятся их навыки.
СРЦ П-15
Лёгким мановением волны ракеты превращаются… превращаются ракеты… в элегантные "Посейдоны"! Великобритания доживает последние дни.
эцма
А мне кажется, что в скором времени над Великобританией и Францией будет бесполётная зона. Осталось только где-то рядом радар РЛС уронить, нечаянно, конечно же. И потерять так, чтоб никто не смог найти.
Харьков
Почему вообще их надо было доставлять морем? Вообще-то, у нас есть сухопутная граница с Китаем.
Товарищ Бронсон возглавил ГДР
На отдельно взятом острове Гаити построят военный коммунизм ленинского типа. Об этом заявил вождь гаитянских протестующих товарищ Бронсон, организовавший мощную акцию протеста в Порт-о-Пренсе.
Партия Бронсона выступает против «американской оккупации», против любых отношений с США и ищет союза с «великими братскими странами». Среди последних тов. Бронсон, объявивший себя генеральным секретарём ЦК КПГ и председателем Гаитянской Демократической Республики (ГДР), назвал Россию, Венесуэлу и Китай.
По мнению Бронсона и его группы поддержки, эти три страны должны помочь «свободному острову» деньгами, техникой, оружием, едой, нефтью и рабочей силой. Свободолюбивые граждане ГДР в долгу не останутся. Они уже сожгли флаг США. Кроме того, протестующие прошли маршем по улицам города, скандируя: «Долой американцев! Да здравствует Путин!»
«Мы окончательно разрываем отношения с Соединёнными Штатами, хватит с нас американской оккупации!» — сообщил лидер демонстрантов.
По сведениям полковника ЦРУ и по совместительству аналитика журнала «The National Protest» и внештатного корреспондента «ВО» Вдуя Солнцедара, гаитяне хотят «выписать к себе кого-нибудь из опытной кремлёвской команды для построения на острове русского ракетного коммунизма».
«Предположительно, — отмечает аналитик, — в командировку на Гаити полетит товарищ Сурков, большой специалист по строительству идеологических воздушных замков».
По другим данным, новоявленную ГДР возглавит тов. Мадуро, который, как замечает Солнцедар, «родной Венесуэле отчего-то стал не нужен».
«В любом случае, — пообещал полковник ЦРУ, — я буду держать читателей «Военного обозрения» в курсе».
Комментарии наших читателей:
Spartanez300
«Долой американцев!» Скоро этот лозунг будет звучать все чаще, потому как они всех уже достали своей «нерушимой дружбой». Сейчас поднимется визг, что все эти волнения проплатил и организовал Кремль.
Аристарх Людвигович
СССР на поддержку вот таких нищих миллиарды долларов потратил.
Egorovich
Срочно провести референдум!!! И мы уже отдыхаем на Гаити! :)))
Черный_Ватник
Оно вам надо?) Вас там убьют ради пары ваших модных ботинок)
snucerist
Гм… Спору нет, оккупация — это плохо. Но возникает вопрос: почему Доминикана (непосредственный сосед Гаити), также подвергнувшаяся "американской оккупации", по вашей терминологии, живёт лучше на порядки, чем Гаити?
кобальт
Из реальной жизни на Гаити. Знаком с бывшим сотрудником МВД, который попал в полицейскую миссию ООН в эту страну, там он помогал местному мальчику, который прибился к посту ООН, лет 7-8. Он купил ему одежду: футболку, шорты и кеды, это была его первая одежда в жизни, ходил голышом. Бедность в стране несусветная, вот такая там невеселая жизнь.
Бундесвер закупит надёжные русские автоматы
В предыдущем выпуске «Итогов недели» наши корреспонденты сообщили, что Германия закупит Су-57 и МиГ-35.
По данным на конец прошлого года, менее 20% из 68 немецких боевых вертолётов «Tiger» и менее 30% из 136 истребителей «Eurofighter» могли подниматься в воздух. А самолёты и вертолёты, как известно, морю и суше предпочитают небо. По некоторым слухам, немецкие пилоты уже просятся на службу к Путину. Что ответит им Путин на чистом немецком языке? Прогнозировать не берёмся.
Зато нам удалось выяснить, что бундесвер не ограничится закупкой российских самолётов.
Спецкор «ВО» Ефим Забулдыжный передаёт из Берлина, что нормальными в немецкой армии следует признать только портянки — и то лишь потому, что они заказываются оптовыми партиями в России, где портяночное мастерство всегда стояло на должной высоте.
«Корабли и подводные лодки у нас не плавают, — пожаловался корреспонденту полковник Данке Шён, — вертолёты не взлетают, патроны кончились. Нет раций — вместо них мы пользуемся сотовыми телефонами, так что наш противник нас слушает и даже нам отвечает. Да что говорить: не хватает даже кальсон!»
Указал он и на скверное оружие.
«Знаете, герр Забулдыжный, — сказал полковник, — немецкое качество нынче уже не то. Взять хотя бы нашу автоматическую винтовку HK G36. Сколько с ней ни возились, пришлось сдать всю партию на металлолом. Это не шутка, это распоряжение федерального правительства. Когда становится слишком жарко, винтовки эти мажут. А на войне всегда жарко, знаете ли!»
«Мы сейчас обсуждаем идею закупить у Москвы надёжные автоматы Калашникова, — поделился полковник с корреспондентом коллективной мыслью, витающей в берлинских канцеляриях. — Как думаете, удастся нам обойти американские санкции?»
Комментарии наших читателей:
Лопатов
Просто Меркель уходит. А пущать рвущуюся на её место фон дер Ляйен не хочется. Потому что её работа действительно не отличалась эффективностью.
Так что возможны и некоторые преувеличения. Хотя там действительно всё не особо хорошо. Когда парламент страны проводит заседание на тему, отправлять ли в Афганистан две (!!!) САУ для обеспечения безопасности передовых оперативных баз германского оккупационного контингента… это вызывает огромные сомнения в способности Бундесвера выполнять свои задачи.
Так что возможны и некоторые преувеличения. Хотя там действительно всё не особо хорошо. Когда парламент страны проводит заседание на тему, отправлять ли в Афганистан две (!!!) САУ для обеспечения безопасности передовых оперативных баз германского оккупационного контингента… это вызывает огромные сомнения в способности Бундесвера выполнять свои задачи.
Бородач
Германия со всех сторон окружена союзниками по НАТО. Единственный потенциальный противник Германии — Россия, с боем прорывается на немецкий рынок «Северным потоком 2», мечтая о прорыве «СП-3». Для России нападение на Германию равносильно убийству курицы, несущей золотые яйца. Единственная угроза для немцев — американские оккупационные войска, совершающие попойки и потасовки в барах и борделях. Вот и получается, что США опаснее всего для Германии.
михаил3
А что, вполне здравые мысли. Россия является агрессором только в мозгах тех, у кого вообще голову пропагандой отдавило. А таких уже недостаточно, люди потихоньку адаптируются к самым изощренным методикам обработки, пора прямое управление мозгом вводить. Естественно, США оккупировали Германию, лучше и не скажешь.
Вопрос в том, что структура угроз в мире изменилась радикально. Против кого вооружаться немцам и чем? Кто у нас против кого нынче будет воевать? США пытаются обосновать мировое лидерство, когда-то стоявшее на экономическом могуществе и удачной дипломатической конфигурации, основанной на противостоянии "красной угрозе", силой оружия. То есть раньше они платили, а теперь угрожают.
Безопасность стран должна нынче обеспечиваться по-другому. А как? Вот немцы и наняли консультантов. Только консультанты ещё меньше понимают во всем. Лично у меня такое мнение, что в мире вообще перестали понимать, что именно происходит…
Вопрос в том, что структура угроз в мире изменилась радикально. Против кого вооружаться немцам и чем? Кто у нас против кого нынче будет воевать? США пытаются обосновать мировое лидерство, когда-то стоявшее на экономическом могуществе и удачной дипломатической конфигурации, основанной на противостоянии "красной угрозе", силой оружия. То есть раньше они платили, а теперь угрожают.
Безопасность стран должна нынче обеспечиваться по-другому. А как? Вот немцы и наняли консультантов. Только консультанты ещё меньше понимают во всем. Лично у меня такое мнение, что в мире вообще перестали понимать, что именно происходит…
трассер
Крутил-вертел их винтовку HK 36. Стрелять не довелось. Но мне даже не верилось, что это сделано немцами. И для армии. Пластик напоминает ПВХ с добавлением волокон стеклоткани. Паяльником прожечь, наверное, можно. И в этот пластик ствол залит. Но жаль мне их не стало. С какой стати?Удивила деградация оружейной мысли такой именитой немецкой компании.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter