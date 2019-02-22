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В России пройдут военные сборы запасников

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Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ, находящихся в запасе.




Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации, сборы продлятся два месяца.

Призывать в 2019 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до 2-х месяцев в ВС РФ, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ,
говорится в документе.

В тексте уточняется, что мероприятия должны быть проведены в сроки, согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключение составляют проверочные сборы, сроки проведения которых определяет Минобороны.

Правительству РФ и региональным органам исполнительной власти обеспечить проведение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы, говорится в указе.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования – 21 февраля 2019 года.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о 10-кратном повышении штрафов за правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку в военкомат. В настоящее время сумма штрафа составляет 500 рублей. Столь незначительная сумма позволяет призывникам уклоняться от постановки и снятия с воинского учета и от дополнительного медицинского обследования, назначаемого военной комиссией, а также не оповещать военкоматы об изменении личных данных и о смене места жительства.
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