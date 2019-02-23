Кинозал. «Факт»: литовский фильм, который в Литве не покажут

Вопреки сложившейся традиции, а именно — лютовать первой конармией над зарубежными лентами и современной российской кинематографической немощью, на этот раз автор поднимет из праха прошлого века картину, нынче совсем незаслуженно забытую. Но главное, что судьба этой картины выглядит ещё более иронично трагичной в призме развития истории после её выхода в прокат. Речь пойдёт о советском кино с литовским акцентом.В 1980 году в советский кинопрокат вышла картина производства Литовской киностудии (Lietuvos kino studija) режиссёра Альмантаса Грикявичюса «Факт». Также эта далеко нетривиальная картина известна под названием «Группа крови «Ноль». Именно под этим названием фильм участвовал в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Каннах в 1981 году.Основой фильма стал реальный факт карательной операции гитлеровских оккупационных войск против населения литовской деревни Пирчюпяй (Пирчюпис). Ранним утром 3 июня 1944-го года, когда до освобождения Литвы от оккупантов оставались считанные месяцы, местный партизанский отряд в трёх километрах от указанного населённого пункта на шоссейной дороге Вильнюс – Эйшишкес обстрелял небольшую колонну автомашин немцев. Операция прошла успешно – до пяти гитлеровцев были уничтожены, пятерых взяли в плен, а сам партизанский отряд смог уйти без потерь, по крайней мере, сведений о них нет.Оккупационные власти на фоне приближающегося краха ни о каких-либо оперативных действиях с целью выявить партизанских помощников среди местного населения и задумываться не стали. В тот же день в ближайшую с местом нападения деревню явился карательный отряд гитлеровцев. При этом в Пирчюпяй какого-либо мощного организованного антигитлеровского подполья не было, да и быть не могло, т.к. в политической неразберихе первой половины 20 века эта территория «гуляла» между странами, оставляя характерный след в сознании жителей. Кто-то попал под польскую мобилизацию, кто-то был рекрутирован на работы немцами.Сначала эта область в 1915 году попала под немецкую оккупацию, позже на некоторое время территорию взяла под контроль Красная Армия, а в 1920-м году польский диктатор нацистского толка Юзеф Пилсудский утвердил над этим краем свою власть. Лишь в 1939 году после Польского похода Красной Армии Вильнюс (а Пирчюпяй находится в 40 км южнее столицы) вернулся в состав Литовской Республики. И лишь в 1940-м на литовскую землю пришла советская власть. Но и этого хватило, чтобы некоторые жители деревни позже делились с партизанами продуктами, обшивали и обстирывали их, помогали, когда могли, медикаментами.3 июня, как только весть о нападении дошла до немецкого штаба в Тракай, в район деревни Пирчюпяй выехал отряд гитлеровцев на 17 грузовиках в сопровождении трёх танков и бронемашины. По данным Сагитаса Синкявичюса, автора книги «Пирчюпяй», в карательной операции принимали участие полицейские формирования СС под руководством оберштурмбанфюрера СС Вальтера Тителя. Явившись в деревню, каратели бросились в дома, выволакивая каждого жителя деревни и сбивая их в одну толпу. После этого начался привычный для «европейцев» грабёж. Все деревенские пожитки, от одеял до продуктов, погрузили в грузовики.Когда освоение чужого добра закончилось, эсэсовцы отделили из толпы мирных жителей мужчин, заперли их в сарае и сожгли на глазах у семей. Позже настала очередь женщин и детей. Их было больше, поэтому часть загнали в сарай, а остальных закрыли в избе. И опять полыхнул огонь под крик женщин и детей. Экзекуция продолжалась около трёх часов. Лишь несколько жителей деревни остались в живых и смогли выступить в качестве свидетелей бесчеловечного нацистского преступления. Всего в тот день нацисты замучили 119 человек, среди них 49 детей младше 15 лет, 14 детей до 5 лет и 4 грудных младенца. Ещё сутки эсэсовцы оставались на месте бойни. Находя несгоревшее тело, они снова обливали его горючим и сжигали, пока на месте деревни не осталось ничего, кроме пепла.Именно эти факты легли в основу сценария Витаутаса Жалакявичюса. Правда, читателю сценарист Жалакявичюс более известен как режиссёр некогда весьма известного фильма «Никто не хотел умирать». После почти 5 лет жизни в Москве Витаутас вернулся в Литву и совместно с режиссёром Альмантасом Грикявичюсом создал фильм «Факт».Экранизировать эту историческую трагедию не так просто, как кажется. Казалось бы, сама злая судьба написала сюжет. Но перенести это на экран, чтобы не погрешить истиной, чтобы зритель не отвернулся в страхе, чтобы картина была художественной, а не документальной, более чем сложно. И, по скромному мнению автора, это создателям удалось. Фильм получился новаторским и более чем необычным с точки зрения конструкции сюжета как для советского экрана, так и для мирового.Чтобы сохранить историческую правду и целостность событий, Витаутас Жалакявичюс и Альмантас Грикявичюс не стали приводить к единому знаменателю все свидетельства трагедии деревни Пирчюпяй. Наоборот, создатели картины подробно выводят на экран свидетельства оставшихся в живых жителей деревни. Это придаёт картине более личностный характер, ведь закадровый голос это не какой-то незнакомый диктор – это человек на экране, человек, переживший ужас нацистского расчеловечивания. В том числе, дабы придать максимум реализма, среди свидетельств приведены и показания немцев, участвовавших в кошмаре Пирчюпяй.Таким образом, действие картины разворачивается сразу в двух временных отрезках. Первый – это освобождённая Литва, в которой собрана комиссия по расследованию преступлений немецких оккупантов. Следователи дотошно и методично собирают свидетельские показания, рисующие картину разыгравшейся трагедии. Перед зрителем проходят все свидетели карательной операции. И у каждого своя история, для каждого тот день начался по-своему. При этом мои аплодисменты актёрскому составу – голоса каждого героя картины звучат как из могилы, словно в тот день сожгли их самих. Даже пленные нацисты живут, словно мертвоглазые акулы, по инерции.Во втором временном отрезке мы видим напряжённую, пугающую, но всё же жизнь литовской деревеньки. Обыденное сельское утро, мужчины принимаются за работу, женщины стрекочут о своём, стараясь не замечать войны. И вот в деревни появляются нацисты, и начинается ад, хладнокровный, по-немецки педантичный ад. Никаких спецэффектов, никакой пафосно-дешёвой «упаковки», только мощное содержание. И здесь всё ложится на актёров. А команду подобрали, как говорится, на зависть любому современному блокбастеру: Александр Кайдановский («Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Десять негритят» — всё рекомендовано к просмотру), Донатас Банионис («Солярис», «Мёртвый сезон», «Никто не хотел умирать» — также рекомендую), Регимантас Адомайтис, Юозас Будрайтис и другие.Актёрская игра завораживает. Автор даже не сразу смог разглядеть Донатаса Баниониса в роли оберштурмбанфюрера СС Вальтера Тителя. Банионису удалось в одной роли раскрыть всю суть гитлеризма и те причины, которые привели к трагедии Второй мировой войны. Его эсэсовец холоден, как акула, по-дьявольски спокоен и является абсолютным отражением трудов Геббельса. Это не истеричный маниакальный придурковатый нацист из «Собибора» Хабенского, это не манерный мажор из «Т-34», это настоящий ужас в мундире.В итоге картина, несмотря на литовский колорит, отражает не просто трагедию деревни Пирчюпяй, а общий ужас идеологии нацизма. Картину в Советском Союзе посмотрело около 6 миллионов человек, она пользовалась успехом в Каннах, получив золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль второго плана. А позже в вихре распада Союза забылась.Режиссёр Альмантас Грикявичюс свою кинематографическую карьеру закончил вместе с развалом Союза, его творчество новой «свободной» Литве не требовалось. Примерно также сложилась и судьба Витаутаса Жалакявичюса, его картины, некогда завоёвывавшие высокие награды как на зарубежных кинофестивалях, так и на Московском международном кинофестивале, никому оказались не нужны. «Независимая» Литва в культуре не нуждалась.Альмантас умер 4 января 2011-го года, а Витаутас 12 ноября 1996 года. И, как бы это цинично ни звучало, но это, верно, и к лучшему. Не жить им в 2018-м году – году, объявленном годом доносчика, подонка, ксенофоба и палача Адольфаса Раманаускаса. Не читать им «свободной» литовской прессы, которая, идя в кильватере газеты «Veidas», теперь преподносит зверства нацистов как вынужденный ответ на действия, цитирую, «советских террористов, диверсантов, агитаторов». Не «любоваться» им уже давно закрытым музеем Пирчюпяй из недавно открытого напротив мемориала «Мать Пирчюписа» кабака, закусывая цеппелинами. И не знать им, что гениальный советский актёр Литовской ССР Донатас Банионис был агентом КГБ, а, следовательно, согласно шизофрении современной литовской «элиты», подлежал люстрации и был нерукопожатным «совком». Правда, Донатас тоже успел уйти из жизни вслед за своими друзьями, тем самым избавив себя от «радости» общаться с нациствующими неандертальцами из «Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы».В итоге память о трагедии деревни Пирчюпяй хранят только мемориал «Мать Пирчюписа» и фильм «Факт». Мемориал был открыт 23 июля 1960-го года. Кстати, за лаконичную и трагическую скульптуру матери и общий вид мемориального комплекса архитектор Гедиминас Йокубонис в 1963 году получил Ленинскую премию. Пока мемориал действует, руки свежеиспечённых политических литовцев до него не добрались. А вот фильм основательно покрылся пылью, и новой литовской власти он не нужен. Вряд ли подрастающее поколение вообще сможет увидеть его на телевизионных экранах Литвы.