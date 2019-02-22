ЕСПЧ отклонил жалобу Украины на Россию по инциденту в Керченском проливе

Доводы украинских властей и представленные материалы не убедительны, не содержат новых аргументов и являются идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал украинским властям в удовлетворении запроса об оказании медпомощи украинским морякам по делу о задержании кораблей Военно-морских сил Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба Минюста РоссииЗапрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве. Адвокаты и родственники заявили, что троим заключенным требуется специализированная медицинская помощь. Также в Киеве попытались оспорить качество оказанной российскими медиками помощи.- заявили в ЕСПЧ.Министерство юстиции Украины направило дополнительное заявление в Европейский суд по правам человека в феврале этого года. В заявлении украинские власти требовали предоставить украинским морякам, задержанным в ходе провокации в Керченском проливе, медицинскую помощь и переместить их в медучреждения Украины, оспаривая качество российской медицинской помощи.Это уже второй иск против России. В январе этого года Украина направила в ЕСПЧ иск с требованием признать незаконным арест ее моряков.