МО РФ отказалось от закупки «Ночных охотников» из-за высокой цены
Российское военное ведомство приняло решение отказаться от закупки модернизированных вертолетов Ми-28НМ из-за высокой цены, передает Интерфакс со ссылкой на военные источники.
Он добавил, что министерство более трех месяцев согласовывало с холдингом контракт на поставку в войска партии «Ночных охотников», однако сторонам так и не удалось прийти к согласию относительно стоимости сделки.
По словам другого источника, отказ от закупки Ми-28НМ не повлияет на боеспособность армейской авиации, поскольку в настоящее время завершается ОКР по модернизации уже имеющихся машин с доведением их характеристик до уровня Ми-28НМ. Подсчеты показали, что модернизация имеющейся техники будет менее затратной, чем покупка новой.
Кроме того, прорабатывается вопрос увеличения закупок вертолетов Ка-52, отметил собеседник.
Холдинг «Вертолеты России» пока не предоставил официальный комментарий по поводу решения военного ведомства.
Ударный вертолет Ми-28НМ является новейшей модификацией Ми-28Н. Работы над ней начались в 2009 году. Ранее сообщалось, что усовершенствованная машина получит принципиально новый локатор, позволяющий вести круговой обзор, современную систему управления («стеклянную кабину») и новое высокоточное вооружение.
Одиннадцатого февраля глава холдинга Андрей Богинский рассказал журналистам, что модернизированные вертолеты начнут поступать в войска уже в апреле текущего года.
Несмотря на многократные попытки Минобороны снизить цену серийной машины, "Вертолеты России" отказались принимать условия военных,сказал источник.
Он добавил, что министерство более трех месяцев согласовывало с холдингом контракт на поставку в войска партии «Ночных охотников», однако сторонам так и не удалось прийти к согласию относительно стоимости сделки.
По словам другого источника, отказ от закупки Ми-28НМ не повлияет на боеспособность армейской авиации, поскольку в настоящее время завершается ОКР по модернизации уже имеющихся машин с доведением их характеристик до уровня Ми-28НМ. Подсчеты показали, что модернизация имеющейся техники будет менее затратной, чем покупка новой.
Кроме того, прорабатывается вопрос увеличения закупок вертолетов Ка-52, отметил собеседник.
Холдинг «Вертолеты России» пока не предоставил официальный комментарий по поводу решения военного ведомства.
Ударный вертолет Ми-28НМ является новейшей модификацией Ми-28Н. Работы над ней начались в 2009 году. Ранее сообщалось, что усовершенствованная машина получит принципиально новый локатор, позволяющий вести круговой обзор, современную систему управления («стеклянную кабину») и новое высокоточное вооружение.
Одиннадцатого февраля глава холдинга Андрей Богинский рассказал журналистам, что модернизированные вертолеты начнут поступать в войска уже в апреле текущего года.
- Использованы фотографии:
- Владислав Перминов/www.airforce.ru
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