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МО РФ отказалось от закупки «Ночных охотников» из-за высокой цены

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Российское военное ведомство приняло решение отказаться от закупки модернизированных вертолетов Ми-28НМ из-за высокой цены, передает Интерфакс со ссылкой на военные источники.




Несмотря на многократные попытки Минобороны снизить цену серийной машины, "Вертолеты России" отказались принимать условия военных,
сказал источник.

Он добавил, что министерство более трех месяцев согласовывало с холдингом контракт на поставку в войска партии «Ночных охотников», однако сторонам так и не удалось прийти к согласию относительно стоимости сделки.

По словам другого источника, отказ от закупки Ми-28НМ не повлияет на боеспособность армейской авиации, поскольку в настоящее время завершается ОКР по модернизации уже имеющихся машин с доведением их характеристик до уровня Ми-28НМ. Подсчеты показали, что модернизация имеющейся техники будет менее затратной, чем покупка новой.

Кроме того, прорабатывается вопрос увеличения закупок вертолетов Ка-52, отметил собеседник.

Холдинг «Вертолеты России» пока не предоставил официальный комментарий по поводу решения военного ведомства.

Ударный вертолет Ми-28НМ является новейшей модификацией Ми-28Н. Работы над ней начались в 2009 году. Ранее сообщалось, что усовершенствованная машина получит принципиально новый локатор, позволяющий вести круговой обзор, современную систему управления («стеклянную кабину») и новое высокоточное вооружение.

Одиннадцатого февраля глава холдинга Андрей Богинский рассказал журналистам, что модернизированные вертолеты начнут поступать в войска уже в апреле текущего года.
Использованы фотографии:
Владислав Перминов/www.airforce.ru
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