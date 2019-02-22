Новая боевая концепция США - «спецназ уже на вашей земле, ПЛ в ваших водах»
Газета South China Morning Post опубликовала статью о планах американских военных разработать новую концепцию ведения боевых действий.
- заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.
В течение года армия и военно-воздушные силы планируют разработать новую боевую концепцию и найти дополнительные 135 миллиардов долларов для её реализации. В проекте участвуют Корпус морской пехоты и ВМФ.
По словам Голдфейна, заявленная цель новой концепции состоит в том, чтобы осуществить «скрытное и совместное проникновение» на территорию противника на суше, в воздухе и на море. Считается, что F-35, самый совершенный истребитель ВВС США, станет лидером команды всех видов вооружённых сил, способным объединять информацию из всех источников и менять тактику нападения в реальном времени, находясь в воздушном пространстве противника.
- сказал Голдфейн.
Он добавил, что идея этой концепции ведения военных действий «заключается в том, что мы здесь; мы здесь давно; мы наблюдали за вами; мы знаем, что происходит, и мы уже проникли через вашу защиту».
По словам генерала, речь идет об использовании преимущества в качестве объединенной команды, "чтобы мы могли использовать все наши возможности для борьбы с противником, чтобы мы могли одолеть их и создать для них столько одновременных угроз, что они решат не вступать с нами в бой… или что они не смогут нам противостоять".
При этом американские военные смогут «атаковать слабости врага, а не его силы», - добавил Голдфейн:
Мы должны подготовить ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками.
- заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.
В течение года армия и военно-воздушные силы планируют разработать новую боевую концепцию и найти дополнительные 135 миллиардов долларов для её реализации. В проекте участвуют Корпус морской пехоты и ВМФ.
По словам Голдфейна, заявленная цель новой концепции состоит в том, чтобы осуществить «скрытное и совместное проникновение» на территорию противника на суше, в воздухе и на море. Считается, что F-35, самый совершенный истребитель ВВС США, станет лидером команды всех видов вооружённых сил, способным объединять информацию из всех источников и менять тактику нападения в реальном времени, находясь в воздушном пространстве противника.
Если бы Китай, Россия или другой противник на земном шаре когда-либо увидели F-35 в своем воздушном пространстве, я бы с удовольствием отправил им всем сообщения с двумя словами - «мы здесь, не Я здесь, а МЫ. При таком сценарии, спецназ США уже на вашей земле, а тактические подводные лодки уже в ваших водах. F-35 никогда не бывает один.
- сказал Голдфейн.
Он добавил, что идея этой концепции ведения военных действий «заключается в том, что мы здесь; мы здесь давно; мы наблюдали за вами; мы знаем, что происходит, и мы уже проникли через вашу защиту».
По словам генерала, речь идет об использовании преимущества в качестве объединенной команды, "чтобы мы могли использовать все наши возможности для борьбы с противником, чтобы мы могли одолеть их и создать для них столько одновременных угроз, что они решат не вступать с нами в бой… или что они не смогут нам противостоять".
При этом американские военные смогут «атаковать слабости врага, а не его силы», - добавил Голдфейн:
Это фундаментальное изменение для нас, в том числе и в техническом плане.
- Использованы фотографии:
- https://www.defense.gov ; https://www.af.mil
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