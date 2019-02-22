Новая боевая концепция США - «спецназ уже на вашей земле, ПЛ в ваших водах»

Мы должны подготовить ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками.

Если бы Китай, Россия или другой противник на земном шаре когда-либо увидели F-35 в своем воздушном пространстве, я бы с удовольствием отправил им всем сообщения с двумя словами - «мы здесь, не Я здесь, а МЫ. При таком сценарии, спецназ США уже на вашей земле, а тактические подводные лодки уже в ваших водах. F-35 никогда не бывает один.

Это фундаментальное изменение для нас, в том числе и в техническом плане.

Газетаопубликовала статью о планах американских военных разработать новую концепцию ведения боевых действий.- заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфейн.В течение года армия и военно-воздушные силы планируют разработать новую боевую концепцию и найти дополнительные 135 миллиардов долларов для её реализации. В проекте участвуют Корпус морской пехоты и ВМФ.По словам Голдфейна, заявленная цель новой концепции состоит в том, чтобы осуществить «скрытное и совместное проникновение» на территорию противника на суше, в воздухе и на море. Считается, что F-35, самый совершенный истребитель ВВС США, станет лидером команды всех видов вооружённых сил, способным объединять информацию из всех источников и менять тактику нападения в реальном времени, находясь в воздушном пространстве противника.- сказал Голдфейн.Он добавил, что идея этой концепции ведения военных действий «заключается в том, что мы здесь; мы здесь давно; мы наблюдали за вами; мы знаем, что происходит, и мы уже проникли через вашу защиту».По словам генерала, речь идет об использовании преимущества в качестве объединенной команды, "чтобы мы могли использовать все наши возможности для борьбы с противником, чтобы мы могли одолеть их и создать для них столько одновременных угроз, что они решат не вступать с нами в бой… или что они не смогут нам противостоять".При этом американские военные смогут «атаковать слабости врага, а не его силы», - добавил Голдфейн: