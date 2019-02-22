В ВДВ появится пятая дивизия

Боевой состав войск будет включать 5 дивизий, 4 десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения,

В ВДВ будет сформирована еще одна дивизия, сообщил в интервью газете Красная звезда командующий войсками Андрей Сердюков.Сегодня в состав ВДВ, не считая частей обеспечения и учебных заведений, входят 4 дивизии и 5 бригад.сказал командующий.По его словам, в составе ВДВ также будет создана бригада «нового типа», которая за счет своей «мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала» получит качественно иные возможности.Генерал сообщил также, что в текущем году ВДВ ожидают поступления «до 300 единиц основных образцов вооружения и техники», в том числе 90 единиц БМД-4М и модернизированных БТР-МДМ.Кроме того, спланирована поставка более 9,5 тыс. средств десантирования для личного состава и техники, а также 500 единиц аппаратуры спутниковой навигации.Выполнение гособоронзаказа позволит к исходу текущего года довести уровень современной техники и вооружения в десантных войсках до 67,9%. Таким образом, прирост составит 4,2%, добавил Сердюков.Напомним, в августе 2018 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку в ВДВ до 2021 года 190 БМД-4М и БТР «Ракушка».