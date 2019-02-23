Несокрушимое и легендарное 23 февраля

Пресс-служба Общероссийской организации офицеров России поздравляет всех представителей славной профессии Защитника Отечества с праздником! Вы стоите на страже интересов нашей страны, несёте боевую вахту от Калининграда до Дербента, от берегов Камчатки до Мурманска. Вы выполняете свой долг и этим делаете всё для того, чтобы наша страна была по-настоящему независимой, продолжала идти по пути развития и укрепления безопасности. С праздником вас, уважаемые военнослужащие, сотрудники военно-промышленного комплекса, представители органов правопорядка и ветераны! Крепкого здоровья и активного долголетия!

Защита Отечества. Что вкладывалось и вкладывается в эти слова? Защита сухопутных, морских и воздушных границ. Защита интересов России как внутри самой России, так и далеко за её пределами. Защита традиционных ценностей. Привитие подрастающему поколению чувства глубокого уважения к своей Родине, к старшему поколению, к окружающим людям, к традициям и культуре. Это достаточно обширных список, но, на самом деле, и он не вмещает всего того, что является частями той огромной мозаики, которая выкладывает образ защитника Отечества.Сегодня, 23 февраля, той самый день, когда в России и многих других странах огромного русского (в самом широком понимании смысла этого слова) мира чествует защитников Родины. В первую очередь, это, конечно, военнослужащие и ветераны – люди, которые связали свою жизнь с благородной профессией, основой которой и является та самая защита Отечества, давшая название празднику. Это сегодня он приобрёл по-настоящему широкий характер. Но многие в нашей стране (и не только в нашей) помнят 23 февраля как День Советской армии и Военно-морского флота. От одного только названия, которое теперь является в большей степени историческим, но продолжает жить в сердцах миллионов россиян, захватывает дух. Почему? Да потому что Советская армия и Военно-морской флот СССР – то, что по сей день воспринимается как сила, способная достигать самых невероятных результатов, сила, которая в тесной связке с народом разгромила нацистскую нечисть и освободила мир. Однако у отдельных персон от одного только упоминания советского названия праздника возникает приступ, выдающий либеральное нутро и малодушие. И эти персоны прекрасно понимают, что День защитника Отечества – точно не их праздник, так как, по большому счёту, у них нет Отечества. Эти люди привыкли к тому, что свою собственную Родину могут оплевать, притянув за уши уйму поводов. Не их праздник, не их…Сегодняшний праздник – это квинтэссенция всей нашей истории. Сама дата 23 февраля, как хорошо известно, «родом» из 1918-го года, когда первые свои шаги начинала делать так самая Рабоче-Крестьянская, которая несокрушимая, легендарная и познавшая радость побед. Однако это совсем не означает, что чествования защитников Отечества, представителей армии не проводилось и до создания Страны советов.Традициям армейского чествования столько же лет, сколько и самой военной истории России: от Александра Невского и Дмитрия Донского до Александра Суворова и Петра Багратиона, до Георгия Жукова и Леонида Говорова, до тех, кто куёт победы (в том числе и в военно-технической отрасли) в наше время.В последние годы российские Вооружённые силы серьёзно изменились. Да, за годы безвременья и развала не только армии, но и страны, слишком многое было потеряно: от военной техники, аэродромов и ряда военных вузов и до самой уверенности в завтрашнем дне. Военные, по сути, были поставлены на грань выживания. Вывод войск «в никуда», в прямом смысле – в чистое поле - из Восточной Германии, как один из примеров того, как тогда относились к людям в погонах. Но ситуация поменялась. Это прослеживается даже по военкоматам, констатирующим серьёзнейшее сокращение числа уклонистов. Молодые люди дня сегодняшнего, что отрадно, понимают: долг перед Родиной – это вовсе не пустой звук, это то, что действительно делает из юноши мужчину, и то, что становится составной частью безопасности страны.в этот день поздравляет всех защитников Отечества и ветеранов, сделавших свой неоценимый вклад в этот большой ратный труд, с праздником! К поздравлению присоединяется и Общероссийская организация