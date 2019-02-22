Вашингтон не оставляет идею создания «Ближневосточного НАТО»
В Вашингтоне прошли консультации о формировании Ближневосточного стратегического альянса, который эксперты уже окрестили «Ближневосточным НАТО», передает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепа США.
На заседании присутствовали представители стран Персидского залива, Египта, Иордании и Совета сотрудничества арабских государств.
В Госдепе отметили, что создаваемый альянс по своей сути является оборонительным, его деятельность будет направлена на достижение общих целей участвующих в нем стран, в том числе на противодействие региональным угрозам.
В ведомстве подчеркнули, что создание организации призвано принести в ближневосточный регион стабильность и процветание.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросу формулирования стратегических задач арабского альянса, при этом упор делался на вопросы безопасности и политические темы, добавили в Госдепе.
По замыслу Вашингтона, в состав «Ближневосточного альянса» должны войти 6 стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар), Иордания и Египет.
Напомним, в январе госсекретарь США Майкл Помпео провел деловое турне по этим странам, где провел серию переговоров. По данным американских СМИ, основной причиной визитов стало сближение позиций выше указанных государств для создания альянса.
На заседании присутствовали представители стран Персидского залива, Египта, Иордании и Совета сотрудничества арабских государств.
В Госдепе отметили, что создаваемый альянс по своей сути является оборонительным, его деятельность будет направлена на достижение общих целей участвующих в нем стран, в том числе на противодействие региональным угрозам.
В ведомстве подчеркнули, что создание организации призвано принести в ближневосточный регион стабильность и процветание.
В ходе консультаций стороны обменялись мнениями по вопросу формулирования стратегических задач арабского альянса, при этом упор делался на вопросы безопасности и политические темы, добавили в Госдепе.
По замыслу Вашингтона, в состав «Ближневосточного альянса» должны войти 6 стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар), Иордания и Египет.
Напомним, в январе госсекретарь США Майкл Помпео провел деловое турне по этим странам, где провел серию переговоров. По данным американских СМИ, основной причиной визитов стало сближение позиций выше указанных государств для создания альянса.
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