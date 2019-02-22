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Американский F-15 утопил ракеты на семь миллионов долларов

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Американский палубный истребитель F-15 Национальной гвардии США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Портленда. Перед приземлением пилот истребителя произвел сброс вооружения в океан, передает "РГ" со ссылкой на The Drive

Американский F-15 утопил ракеты на семь миллионов долларов



Как пишет военный обозреватель Тайлер Рогоуэй, 20 февраля этого года палубный истребитель F-15, принадлежащий 42-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США, вылетел на патрулирование с полной боевой загрузкой. Однако сразу после взлета у самолета обнаружилась неисправность - не убралась одна из стоек шасси. Руководитель полетов принял решение сажать самолет в аэропорту Портленда, на полосу, оборудованную аэрофинишером.

Перед посадкой самолета было принято решение о сбросе всего вооружения в океан для предотвращения возможных инцидентов во время посадки. Пилот произвел сброс ракет, после чего совершил благополучную посадку на аэродром.

По данным издания, пилот истребителя утопил в море примерно около семи миллионов долларов - именно такова общая стоимость шести ракет AMRAAM и двух Sidewinder. Командование ВМС США подтвердило факт сброса вооружений в океан.

Использованы фотографии:
U.S. air force
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