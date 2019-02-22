Обнаружен дневник Малиновского, объясняющий поражения в начале ВОВ
В Центральном архиве Минобороны обнаружен дневник Маршала Родиона Малиновского с анализом причин неудач Красной армии в начале Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
По словам, историка Александра Ясакова, исследовавшего записи маршала, дневник, состоящий из нескольких тетрадей, охватывает период с марта 1941-го по февраль 1943 года.
Он подчеркнул, что «красной нитью» в записях проходит тема неспособности части генералитета решать боевые задачи.
Маршал вел речь о командном составе дивизионного, армейского и частично фронтового уровня. Причем факты принятия непрофессиональных решений встречались практически повсеместно.
Малиновский связывал проблему не с личными качествами отдельных людей, а «с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя», отметил историк.
Как писал маршал, в те годы «всем нам надо было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба».
И этот этап, по его словам проходил на всех фронтах – через поражения, кровь и страдания командование «получало опыт, необходимый для завоевания». Другого пути в начале войны просто не было.
Именно в этом маршал видел причину поражений Красной армии в 1941-1942 годах.
В скором времени должен быть рассекречен и опубликован доклад Малиновского, которой он направил в Москву из Испании (находился там в качестве военного советника), где шла гражданская война (1936-1939 гг.). Этот доклад, по словам историка, ценен тем, что максимально честно описывает военную обстановку. В отличие от него, другие советские офицеры направляли в Москву такие доклады, которые хотело бы получить командование.
По словам, историка Александра Ясакова, исследовавшего записи маршала, дневник, состоящий из нескольких тетрадей, охватывает период с марта 1941-го по февраль 1943 года.
Он подчеркнул, что «красной нитью» в записях проходит тема неспособности части генералитета решать боевые задачи.
Маршал вел речь о командном составе дивизионного, армейского и частично фронтового уровня. Причем факты принятия непрофессиональных решений встречались практически повсеместно.
Малиновский связывал проблему не с личными качествами отдельных людей, а «с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя», отметил историк.
Как писал маршал, в те годы «всем нам надо было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба».
И этот этап, по его словам проходил на всех фронтах – через поражения, кровь и страдания командование «получало опыт, необходимый для завоевания». Другого пути в начале войны просто не было.
Именно в этом маршал видел причину поражений Красной армии в 1941-1942 годах.
В скором времени должен быть рассекречен и опубликован доклад Малиновского, которой он направил в Москву из Испании (находился там в качестве военного советника), где шла гражданская война (1936-1939 гг.). Этот доклад, по словам историка, ценен тем, что максимально честно описывает военную обстановку. В отличие от него, другие советские офицеры направляли в Москву такие доклады, которые хотело бы получить командование.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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