Николас Мадуро объявил о мобилизации народа 23 февраля

В ближайшую субботу, 23 февраля, объявляется мобилизация. Я призываю всех людей выйти на улицы для проведения Боливарианского марша за защиту достоинства нашего народа

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро призвал своих сторонников выйти в ближайшую субботу, 23 февраля, на улицы городов.- заявил Мадуро.Также он отметил:Такая инициатива призвана продемонстрировать, что легитимное правительство поддерживает большинство, и подорвать планы США по вторжению, замаскированные под гуманитарную помощь.Кроме того, Мадуро заявил, что президент Колумбии Иван Дуке Маркес, положив руку на сердце, отрекся от «службы темным интересам Дональда Трампа, который хочет войны между Колумбией и Венесуэлой».23 февраля пройдет ровно месяц с установления в Венесуэле двоевластия. 23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и был признан США, странами Латинской Америки и Евросоюза. Законное правительство в лице Николаса Мадуро поддерживают Россия, Китай, Турция, Боливия, Куба и другие страны.Стало известно, что Хуан Гуайдо подписал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику, а также дал распоряжение открыть границу с Бразилией. Между тем, к границе прибыли отряды венесуэльской армии, переброшена бронетехника.Ранее Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией и о возможности принятия таких же мер в отношении границы с Колумбией. Также венесуэльские власти объявили о закрытии воздушной и морской границы с островами Аруба, Кюрасао.