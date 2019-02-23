У России больше ракет, чем кажется
По мнению экспертов Focus, в международной политике бывали времена и похуже настоящего: президенты Владимир Путин и Дональд Трамп – не самая непримиримая пара глав мировых сверхдержав. Да и российский лидер ясно высказался в своем послании к Федеральному собранию о том, что Россия не хочет открытой конфронтации с США, однако и грубого отношения со стороны Америки в свой адрес не потерпит.
Опасаться новой гонки вооружений именно со стороны Москвы на данный момент, по оценкам немецких аналитиков, не стоит: всё самое главное оружие, баллистические ракеты и ядерные бомбы, у неё уже есть, причем в предостаточном количестве. К тому же на защите РФ стоит больше ракет средней дальности 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8), чем предполагалось ранее.
Полномасштабную модернизацию вооруженных сил РФ Focus связывает не с «жаждой войны» русских, а с кардинальной сменой стратегии главного военного ведомства: в российской армии перешли от количества к качеству. Да так, что боевая техника российской сборки во многом стала превосходить западную. Военно-техническому обновлению и переоснащению подверглись все рода войск. Особенный акцент был сделан на модернизацию сил ПВО и ПРО, ВКС и спецназа ВС РФ.
По мнению международных знатоков вооружений, среди бронетехники сейчас по всем статьям лидирует российский супертанк Т-14 «Армата». Британские эксперты утверждают, что «Армата» лучше любой модели НАТО. Причем на платформе Т-14 также могут изготавливаться БТР и самоходные гаубицы. Причем в скором будущем все они могут изготавливаться и в безэкипажной версии. К 2020 году в ВС РФ будет порядка двух с половиной тысяч «Армат».
Зенитно-ракетный комплекс ПВО РФ С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — Growler) считается лучшим на сегодня. Его радиус горизонтального действия — 400 км, а высота поражения целей — 27 км. Одновременно одна батарея ЗРК С-400 может отслеживать до 12 летящих объектов. Противоракетная российская система С-500 последнего поколения считается еще совершеннее. Аналогичный американский комплекс «Пэтриот» (Patriot) уступает и С-400, и С-500 по всем параметрам на целое поколение.
Российский «Сармат» (по классификации НАТО — Satan) – межконтинентальная баллистическая ракета, способная преодолевать расстояния до 10 тысяч километров. Боеголовка у «Сармата» по мощности может быть до сорока мегатонн, что в 2 тысячи раз разрушительнее бомб, сброшенных США на Японию. Вдобавок эти российские МБР умеют обходить натовские средства ПРО.
ВКС РФ имеют в своем авиапарке новейшие многофункциональные истребители Су-34. Они могут использоваться как бомбардировщики, так и как перехватчики. В радиусе 120 км Су-34 способен обнаружить и вести огонь по десяти мишеням одновременно. Новейший самолет-невидимка Т-50 (Су-57) от КБ Сухого оснащен системой «стелс». Международные эксперты сходятся во мнении, что этот российский истребитель пятого поколения лучше американского аналога F-22 по всем боевым и аэродинамическим параметрам.
ВМФ РФ укрепился за это время субмаринами класса «Борей», в арсенале которых до 12 ядерных МБР «Булава», способных уничтожить цель с дистанции в восемь тысяч километров. Помимо этого, подводный флот России получит новые малошумные лодки серии «Ясень». В арсенале этих подлодок будут ракеты «Калибр-ПЛ» и новейшие «Ониксы», способные уничтожать крупные надводные объекты.
При этом расходы России на оборонку не такие значительные. С военным годовым бюджетом в 63 миллиарда рублей Москва лишь четвертая в списке. Это при том, что Штаты тратят на военку на порядок больше, и даже у практически демилитаризованной Германии на военные расходы уходит около полусотни миллиардов евро в год.
Резюмируя, немцы говорят о том, что страшна не модернизация армии РФ и не её новейшие типы вооружений, а прекращение действия сдерживающих гонку вооружений международных соглашений. Если договоры о запрете на ракеты средней и малой дальности (ДРСМД), об ограничении применения стратегического ядерного оружия (СНВ-3) и о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перестанут работать, тогда очередного витка мировой гонки вооружений избежать не получится. Что, по мнению немецких обозревателей журнала Focus, действительно весьма тревожная перспектива.
Опасаться новой гонки вооружений именно со стороны Москвы на данный момент, по оценкам немецких аналитиков, не стоит: всё самое главное оружие, баллистические ракеты и ядерные бомбы, у неё уже есть, причем в предостаточном количестве. К тому же на защите РФ стоит больше ракет средней дальности 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8), чем предполагалось ранее.
Полномасштабную модернизацию вооруженных сил РФ Focus связывает не с «жаждой войны» русских, а с кардинальной сменой стратегии главного военного ведомства: в российской армии перешли от количества к качеству. Да так, что боевая техника российской сборки во многом стала превосходить западную. Военно-техническому обновлению и переоснащению подверглись все рода войск. Особенный акцент был сделан на модернизацию сил ПВО и ПРО, ВКС и спецназа ВС РФ.
По мнению международных знатоков вооружений, среди бронетехники сейчас по всем статьям лидирует российский супертанк Т-14 «Армата». Британские эксперты утверждают, что «Армата» лучше любой модели НАТО. Причем на платформе Т-14 также могут изготавливаться БТР и самоходные гаубицы. Причем в скором будущем все они могут изготавливаться и в безэкипажной версии. К 2020 году в ВС РФ будет порядка двух с половиной тысяч «Армат».
Зенитно-ракетный комплекс ПВО РФ С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — Growler) считается лучшим на сегодня. Его радиус горизонтального действия — 400 км, а высота поражения целей — 27 км. Одновременно одна батарея ЗРК С-400 может отслеживать до 12 летящих объектов. Противоракетная российская система С-500 последнего поколения считается еще совершеннее. Аналогичный американский комплекс «Пэтриот» (Patriot) уступает и С-400, и С-500 по всем параметрам на целое поколение.
Российский «Сармат» (по классификации НАТО — Satan) – межконтинентальная баллистическая ракета, способная преодолевать расстояния до 10 тысяч километров. Боеголовка у «Сармата» по мощности может быть до сорока мегатонн, что в 2 тысячи раз разрушительнее бомб, сброшенных США на Японию. Вдобавок эти российские МБР умеют обходить натовские средства ПРО.
ВКС РФ имеют в своем авиапарке новейшие многофункциональные истребители Су-34. Они могут использоваться как бомбардировщики, так и как перехватчики. В радиусе 120 км Су-34 способен обнаружить и вести огонь по десяти мишеням одновременно. Новейший самолет-невидимка Т-50 (Су-57) от КБ Сухого оснащен системой «стелс». Международные эксперты сходятся во мнении, что этот российский истребитель пятого поколения лучше американского аналога F-22 по всем боевым и аэродинамическим параметрам.
ВМФ РФ укрепился за это время субмаринами класса «Борей», в арсенале которых до 12 ядерных МБР «Булава», способных уничтожить цель с дистанции в восемь тысяч километров. Помимо этого, подводный флот России получит новые малошумные лодки серии «Ясень». В арсенале этих подлодок будут ракеты «Калибр-ПЛ» и новейшие «Ониксы», способные уничтожать крупные надводные объекты.
При этом расходы России на оборонку не такие значительные. С военным годовым бюджетом в 63 миллиарда рублей Москва лишь четвертая в списке. Это при том, что Штаты тратят на военку на порядок больше, и даже у практически демилитаризованной Германии на военные расходы уходит около полусотни миллиардов евро в год.
Резюмируя, немцы говорят о том, что страшна не модернизация армии РФ и не её новейшие типы вооружений, а прекращение действия сдерживающих гонку вооружений международных соглашений. Если договоры о запрете на ракеты средней и малой дальности (ДРСМД), об ограничении применения стратегического ядерного оружия (СНВ-3) и о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) перестанут работать, тогда очередного витка мировой гонки вооружений избежать не получится. Что, по мнению немецких обозревателей журнала Focus, действительно весьма тревожная перспектива.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- news2world.net
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