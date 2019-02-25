ДЭПЛ «Фатех». Новый корабль для ВМС Ирана

По материалам сайтов:

http://irna.ir/

https://janes.com/

http://en.farsnews.com/

http://hisutton.com/

https://imp-navigator.livejournal.com/

Подводные силы иранского военного флота на днях пополнились новой боевой единицей. После нескольких лет ожиданий, испытаний и доработок в боевой состав военно-морских сил была принята новейшая подлодка «Фатех» – головной корабль одноименного проекта. Ее строительство затянулось и было связано с рядом сложностей, однако теперь флот может приступить к полноценной эксплуатации. Новая подлодка оказывается важным этапом в деле развития ВМС Ирана и должна оказать значительное влияние на их боеспособность.Первые упоминания нового проекта дизель-электрической подлодки иранской разработки относятся к началу текущего десятилетия. Согласно разным данным, именно в этот период была завершена разработка проекта и состоялась закладка головного корабля. В 2013 году официальные иранские источники неоднократно сообщали о скором появлении готовой ДЭПЛ с именем «Фатех» («Завоеватель»). В конце осени 2013-го из сторонних источников стало известно о спуске лодки на воду.В конце октября силами одной из зарубежных организаций был сделан спутниковый снимок судостроительного завода в г. Бостану, расположенного недалеко от г. Бендер-Аббас, основной военно-морской базы Ирана на Ормузском проливе. У одного из причалов была замечена новая подлодка, отличавшаяся от известных кораблей большими размерами. Известные данные позволили предположить, что это был головной образец нового проекта, однако официальные лица молчали.Через несколько месяцев, в начале 2014 года, о новой подлодке официально рассказали общественности. Такую премьеру приурочили к очередной годовщине исламской революции. Иранское телевидение показало кадры с испытаний и раскрыло некоторую информацию о проекте.По всей видимости, программа строительства и испытаний столкнулась с какими-либо проблемами, из-за чего передачу готовой подлодки заказчику пришлось отложить на несколько лет. Торжественная церемония принятия «Фатеха» в состав ВМС Ирана состоялась только 17 февраля 2019 года – более чем через пять лет после спуска на воду. Какие именно факторы помешали скорой сдаче корабля – неизвестно. Официальные лица утверждают, что на борту подлодки присутствует масса различных современных систем и, возможно, проблемы были связаны именно с их доводкой.Еще в 2015 году состоялся спуск на воду второй субмарины типа «Фатех», и в настоящее время она проходит испытания. Сроки их завершения и начала службы остаются неизвестными. Возможно, новая церемония передачи техники вооруженным силам пройдет в ближайшем будущем.Как всегда, Иран не торопится раскрывать все подробности своих проектов. Однако часть информации о подлодке «Фатех» стала достоянием общественности теми или иными путями. Информация из официальных источников, различные оценки и т.д. позволяют составить достаточно точную и подробную картину.Утверждается, что новый проект ДЭПЛ «Фатех» является полностью самостоятельной разработкой Ирана. Все комплектующие выпускаются иранской промышленностью. Возможно, в проекте используются некоторые решения и технологии, полученные в рамках предыдущего сотрудничества с КНДР. При этом готовый корабль имеет значительное внешнее сходство с немецкой подлодкой Type 206. Чем оно объясняется – не вполне ясно.«Фатех» строится по однокорпусной схеме. Прочный корпус диаметром около 4 м частично прикрывается верхней легкой надстройкой, образующей палубу и ограждение выдвижных устройств. Внутренний объем корпуса разделен на несколько отсеков с различным оснащением. Предполагается наличие не менее четырех отсеков. Общая длина корабля оценивается в 48 м. Надводное водоизмещение – 527 т, подводное – 593 т.В кормовых отсеках корабля помещается дизель-электрическая энергоустановка; аккумуляторы могут размещаться и в других объемах корпуса. Параметры дизельных двигателей и электромоторов неизвестны. Согласно зарубежным источникам, надводная скорость достигает 11 узлов, подводная – 14 узлов. Дальность плавания на оптимальных режимах работы достигает 3600 морских миль. Глубина погружения – 250 м. Автономность – 35 суток.Вооружение состоит из четырех торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных в носовом отсеке. Размеры подлодки позволяют перевозить боекомплект из 6 торпед либо до 8 морских мин. В официальных источниках упоминается, что торпедные аппараты могут применяться в качестве пусковых установок для противокорабельных ракет. Пуск ракет может выполняться как в надводном положении, так и под водой. Типы совместимых ракет остаются неизвестными. Представители командования ранее указали, что одна такая ракета способна потопить судно водоизмещением 1 тыс.т.Носовая часть корпуса, за пределами проекции торпедных аппаратов, отдана под антенное устройство гидроакустического комплекса. Эта система была разработана в Иране на основе доступных технологий, что, согласно разным оценкам, может негативно сказываться на ее возможностях. В частности, существует предположение, согласно которому ГАК подлодки «Фатех» по своему уровню соответствует аналогичным системам зарубежных лодок, построенных в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века.Рядом с ходовой рубкой под ограждением помещается набор выдвижных устройств разного назначения. Подлодка оснащена перископом, радиолокационной станцией, системами связи и т.д. Заявлено наличие современных средств связи и управления, а также системы радиоэлектронной борьбы и других необходимых устройств.На данный момент «Фатех» является самой крупной подводной лодкой собственной постройки, имеющейся у военно-морских сил Ирана. Имея преимущества в размерах и вооружении, такие подлодки могут более эффективно работать на большем удалении от баз. Это означает, что иранский флот получает улучшенные и усовершенствованные инструменты для работы в ближней морской зоне и прикрытия побережья.К настоящему времени ВМС Ирана успели получить только головную ДЭПЛ проекта «Фатех». Этот корабль несколько дней назад начал службу на главной иранской военно-морской базе в г. Бендер-Аббас. Зоной ответственности подлодки станут Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы. Возможно, отдельные задания будут выполняться в акватории Аравийского моря и Индийского оакена.Второй корабль серии был построен на верфи в г. Бендер-Энзели на Каспийском море. Очевидно, что этой подлодке предстоит служить там же. Ее зоной ответственности станет все Каспийское море. Выход в другие акватории, по всей видимости, не предусматривается или даже может быть исключен. Сейчас вторая подлодка серии проходит испытания и в будущем должна войти в состав флота. Впрочем, точная дата остается неизвестной.Имеются отрывочные сведения о планах по строительству третьей ДЭПЛ типа «Фатех», который предстоит служить на одной из южных иранских баз. С тактической точки зрения она станет дополнением к головному кораблю и поможет ему решать задачи в заливах и Ормузском проливе. Как и в случае со второй подлодкой, сроки начала службы неизвестны.Наличие нескольких подлодок типа «Фатех» заметным образом повысит боеспособность иранских подводных сил. В составе ВМС Ирана сейчас имеется около 35 подводных лодок, причем основная их часть относится к классу малых и сверхмалых. Самыми крупными являются ДЭПЛ советского / российского проекта 877ЭКМ «Палтус» (3 единицы). Собственные иранские лодки до сих пор имели водоизмещение не более 350-400 т и соответствующие боевые качества. Самыми массовыми являются ДЭПЛ проекта «Гадир» – 23 единицы. При водоизмещении всего 120 т они несут только два торпедных аппарата и небольшой боезапас.Таким образом, продолжая строительство подлодок «Фатех», Иран сможет заметным образом усилить свою подводную группировку и повысить эффективность решения актуальных задач в близлежащих морях. Впрочем, подобный рост эффективности и потенциала будет выглядеть заметным только на фоне текущего состояния подводных сил. В сравнении с другими странами, в том числе мировыми лидерами, иранские ВМС выглядят слабыми, и новые ДЭПЛ «Фатех», в целом, не смогут изменить такое положение дел.Тем не менее, следует признать, что подлодки с минно-торпедным и противокорабельным ракетным вооружением могут быть весьма эффективным средством для решения определенных задач. Так, большое число малых подлодок с минами, торпедами и ракетами способно стать заметной угрозой даже для развитого флота вероятного противника. Они могут попросту перегрузить противолодочную оборону вражеского соединения и нанести ощутимый удар. Также стоит вспомнить многочисленные обсуждения последних десятилетий, посвященные способности Ирана нарушить торговое судоходство в регионе. В частности, остается актуальным вопрос возможного перекрытия Ормузского пролива минами. В такой операции подлодки «Фатех» и менее крупные корабли тоже могут показать достаточную эффективность.Пока в строю имеется только одна подлодка нового проекта. В ближайшем будущем ожидается завершение испытаний второго корабля типа «Фатех», а затем может появиться и третий. Эти лодки распределяются между соединениями разных регионов, и им предстоит защищать свою страну на разных направлениях. Темпы строительства субмарин могут быть недостаточными, однако и в этом случае ВМС Ирана получают новые возможности и средства.При всех своих недостатках и определенной отсталости от зарубежных образцов, новая иранская подлодка имеет важную особенность. Появление «Фатеха» и продолжение работ по двум другим кораблям показывает желание Ирана развивать свой подводный флот и строить перспективные корабли. Кроме того, текущий проект демонстрирует способность иранской промышленности строить более крупные субмарины с повышенными характеристиками.Вполне возможно, что следующие образцы иранской разработки по основным параметрам сравняются с нынешними лодками зарубежной постройки. В частности, Ирану могут быть нужны новые ДЭПЛ, аналогичные советским / российским «Палтусам». Формирование группировки сравнительно крупных лодок с повышенными боевыми возможностями приведет к очевидным последствиям.Тем не менее, для получения таких результатов необходимо развивать судостроение. История проекта «Фатех» показывает, что иранская промышленность пока не может в разумные сроки справиться со строительством даже малых подлодок. Можно представить, с какими трудностями столкнется попытка построить аналог «Палтуса» исключительно своими силами, и сколько времени займет такое строительство.Впрочем, несмотря на все трудности, Иран продолжает развивать свой флот в целом и подводные силы в частности. После нескольких лет ожидания ВМС получили головную лодку нового проекта, и вскоре ожидается появление следующих. По-видимому, иранские корабли пока не могут в полной мере конкурировать с зарубежными образцами, но командование флота намерено развивать судостроение и повышать потенциал подводных сил.