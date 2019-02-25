ДЭПЛ «Фатех». Новый корабль для ВМС Ирана
Подводные силы иранского военного флота на днях пополнились новой боевой единицей. После нескольких лет ожиданий, испытаний и доработок в боевой состав военно-морских сил была принята новейшая подлодка «Фатех» – головной корабль одноименного проекта. Ее строительство затянулось и было связано с рядом сложностей, однако теперь флот может приступить к полноценной эксплуатации. Новая подлодка оказывается важным этапом в деле развития ВМС Ирана и должна оказать значительное влияние на их боеспособность.
Первые упоминания нового проекта дизель-электрической подлодки иранской разработки относятся к началу текущего десятилетия. Согласно разным данным, именно в этот период была завершена разработка проекта и состоялась закладка головного корабля. В 2013 году официальные иранские источники неоднократно сообщали о скором появлении готовой ДЭПЛ с именем «Фатех» («Завоеватель»). В конце осени 2013-го из сторонних источников стало известно о спуске лодки на воду.
В конце октября силами одной из зарубежных организаций был сделан спутниковый снимок судостроительного завода в г. Бостану, расположенного недалеко от г. Бендер-Аббас, основной военно-морской базы Ирана на Ормузском проливе. У одного из причалов была замечена новая подлодка, отличавшаяся от известных кораблей большими размерами. Известные данные позволили предположить, что это был головной образец нового проекта, однако официальные лица молчали.
Через несколько месяцев, в начале 2014 года, о новой подлодке официально рассказали общественности. Такую премьеру приурочили к очередной годовщине исламской революции. Иранское телевидение показало кадры с испытаний и раскрыло некоторую информацию о проекте.
По всей видимости, программа строительства и испытаний столкнулась с какими-либо проблемами, из-за чего передачу готовой подлодки заказчику пришлось отложить на несколько лет. Торжественная церемония принятия «Фатеха» в состав ВМС Ирана состоялась только 17 февраля 2019 года – более чем через пять лет после спуска на воду. Какие именно факторы помешали скорой сдаче корабля – неизвестно. Официальные лица утверждают, что на борту подлодки присутствует масса различных современных систем и, возможно, проблемы были связаны именно с их доводкой.
Еще в 2015 году состоялся спуск на воду второй субмарины типа «Фатех», и в настоящее время она проходит испытания. Сроки их завершения и начала службы остаются неизвестными. Возможно, новая церемония передачи техники вооруженным силам пройдет в ближайшем будущем.
***
Как всегда, Иран не торопится раскрывать все подробности своих проектов. Однако часть информации о подлодке «Фатех» стала достоянием общественности теми или иными путями. Информация из официальных источников, различные оценки и т.д. позволяют составить достаточно точную и подробную картину.
Утверждается, что новый проект ДЭПЛ «Фатех» является полностью самостоятельной разработкой Ирана. Все комплектующие выпускаются иранской промышленностью. Возможно, в проекте используются некоторые решения и технологии, полученные в рамках предыдущего сотрудничества с КНДР. При этом готовый корабль имеет значительное внешнее сходство с немецкой подлодкой Type 206. Чем оно объясняется – не вполне ясно.
«Фатех» строится по однокорпусной схеме. Прочный корпус диаметром около 4 м частично прикрывается верхней легкой надстройкой, образующей палубу и ограждение выдвижных устройств. Внутренний объем корпуса разделен на несколько отсеков с различным оснащением. Предполагается наличие не менее четырех отсеков. Общая длина корабля оценивается в 48 м. Надводное водоизмещение – 527 т, подводное – 593 т.
В кормовых отсеках корабля помещается дизель-электрическая энергоустановка; аккумуляторы могут размещаться и в других объемах корпуса. Параметры дизельных двигателей и электромоторов неизвестны. Согласно зарубежным источникам, надводная скорость достигает 11 узлов, подводная – 14 узлов. Дальность плавания на оптимальных режимах работы достигает 3600 морских миль. Глубина погружения – 250 м. Автономность – 35 суток.
Вооружение состоит из четырех торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных в носовом отсеке. Размеры подлодки позволяют перевозить боекомплект из 6 торпед либо до 8 морских мин. В официальных источниках упоминается, что торпедные аппараты могут применяться в качестве пусковых установок для противокорабельных ракет. Пуск ракет может выполняться как в надводном положении, так и под водой. Типы совместимых ракет остаются неизвестными. Представители командования ранее указали, что одна такая ракета способна потопить судно водоизмещением 1 тыс.т.
Носовая часть корпуса, за пределами проекции торпедных аппаратов, отдана под антенное устройство гидроакустического комплекса. Эта система была разработана в Иране на основе доступных технологий, что, согласно разным оценкам, может негативно сказываться на ее возможностях. В частности, существует предположение, согласно которому ГАК подлодки «Фатех» по своему уровню соответствует аналогичным системам зарубежных лодок, построенных в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века.
Рядом с ходовой рубкой под ограждением помещается набор выдвижных устройств разного назначения. Подлодка оснащена перископом, радиолокационной станцией, системами связи и т.д. Заявлено наличие современных средств связи и управления, а также системы радиоэлектронной борьбы и других необходимых устройств.
На данный момент «Фатех» является самой крупной подводной лодкой собственной постройки, имеющейся у военно-морских сил Ирана. Имея преимущества в размерах и вооружении, такие подлодки могут более эффективно работать на большем удалении от баз. Это означает, что иранский флот получает улучшенные и усовершенствованные инструменты для работы в ближней морской зоне и прикрытия побережья.
***
К настоящему времени ВМС Ирана успели получить только головную ДЭПЛ проекта «Фатех». Этот корабль несколько дней назад начал службу на главной иранской военно-морской базе в г. Бендер-Аббас. Зоной ответственности подлодки станут Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы. Возможно, отдельные задания будут выполняться в акватории Аравийского моря и Индийского оакена.
Второй корабль серии был построен на верфи в г. Бендер-Энзели на Каспийском море. Очевидно, что этой подлодке предстоит служить там же. Ее зоной ответственности станет все Каспийское море. Выход в другие акватории, по всей видимости, не предусматривается или даже может быть исключен. Сейчас вторая подлодка серии проходит испытания и в будущем должна войти в состав флота. Впрочем, точная дата остается неизвестной.
Имеются отрывочные сведения о планах по строительству третьей ДЭПЛ типа «Фатех», который предстоит служить на одной из южных иранских баз. С тактической точки зрения она станет дополнением к головному кораблю и поможет ему решать задачи в заливах и Ормузском проливе. Как и в случае со второй подлодкой, сроки начала службы неизвестны.
Наличие нескольких подлодок типа «Фатех» заметным образом повысит боеспособность иранских подводных сил. В составе ВМС Ирана сейчас имеется около 35 подводных лодок, причем основная их часть относится к классу малых и сверхмалых. Самыми крупными являются ДЭПЛ советского / российского проекта 877ЭКМ «Палтус» (3 единицы). Собственные иранские лодки до сих пор имели водоизмещение не более 350-400 т и соответствующие боевые качества. Самыми массовыми являются ДЭПЛ проекта «Гадир» – 23 единицы. При водоизмещении всего 120 т они несут только два торпедных аппарата и небольшой боезапас.
Таким образом, продолжая строительство подлодок «Фатех», Иран сможет заметным образом усилить свою подводную группировку и повысить эффективность решения актуальных задач в близлежащих морях. Впрочем, подобный рост эффективности и потенциала будет выглядеть заметным только на фоне текущего состояния подводных сил. В сравнении с другими странами, в том числе мировыми лидерами, иранские ВМС выглядят слабыми, и новые ДЭПЛ «Фатех», в целом, не смогут изменить такое положение дел.
Тем не менее, следует признать, что подлодки с минно-торпедным и противокорабельным ракетным вооружением могут быть весьма эффективным средством для решения определенных задач. Так, большое число малых подлодок с минами, торпедами и ракетами способно стать заметной угрозой даже для развитого флота вероятного противника. Они могут попросту перегрузить противолодочную оборону вражеского соединения и нанести ощутимый удар. Также стоит вспомнить многочисленные обсуждения последних десятилетий, посвященные способности Ирана нарушить торговое судоходство в регионе. В частности, остается актуальным вопрос возможного перекрытия Ормузского пролива минами. В такой операции подлодки «Фатех» и менее крупные корабли тоже могут показать достаточную эффективность.
***
Пока в строю имеется только одна подлодка нового проекта. В ближайшем будущем ожидается завершение испытаний второго корабля типа «Фатех», а затем может появиться и третий. Эти лодки распределяются между соединениями разных регионов, и им предстоит защищать свою страну на разных направлениях. Темпы строительства субмарин могут быть недостаточными, однако и в этом случае ВМС Ирана получают новые возможности и средства.
При всех своих недостатках и определенной отсталости от зарубежных образцов, новая иранская подлодка имеет важную особенность. Появление «Фатеха» и продолжение работ по двум другим кораблям показывает желание Ирана развивать свой подводный флот и строить перспективные корабли. Кроме того, текущий проект демонстрирует способность иранской промышленности строить более крупные субмарины с повышенными характеристиками.
Вполне возможно, что следующие образцы иранской разработки по основным параметрам сравняются с нынешними лодками зарубежной постройки. В частности, Ирану могут быть нужны новые ДЭПЛ, аналогичные советским / российским «Палтусам». Формирование группировки сравнительно крупных лодок с повышенными боевыми возможностями приведет к очевидным последствиям.
Тем не менее, для получения таких результатов необходимо развивать судостроение. История проекта «Фатех» показывает, что иранская промышленность пока не может в разумные сроки справиться со строительством даже малых подлодок. Можно представить, с какими трудностями столкнется попытка построить аналог «Палтуса» исключительно своими силами, и сколько времени займет такое строительство.
Впрочем, несмотря на все трудности, Иран продолжает развивать свой флот в целом и подводные силы в частности. После нескольких лет ожидания ВМС получили головную лодку нового проекта, и вскоре ожидается появление следующих. По-видимому, иранские корабли пока не могут в полной мере конкурировать с зарубежными образцами, но командование флота намерено развивать судостроение и повышать потенциал подводных сил.
По материалам сайтов:
http://irna.ir/
https://janes.com/
http://en.farsnews.com/
http://hisutton.com/
https://imp-navigator.livejournal.com/
Первые упоминания нового проекта дизель-электрической подлодки иранской разработки относятся к началу текущего десятилетия. Согласно разным данным, именно в этот период была завершена разработка проекта и состоялась закладка головного корабля. В 2013 году официальные иранские источники неоднократно сообщали о скором появлении готовой ДЭПЛ с именем «Фатех» («Завоеватель»). В конце осени 2013-го из сторонних источников стало известно о спуске лодки на воду.
В конце октября силами одной из зарубежных организаций был сделан спутниковый снимок судостроительного завода в г. Бостану, расположенного недалеко от г. Бендер-Аббас, основной военно-морской базы Ирана на Ормузском проливе. У одного из причалов была замечена новая подлодка, отличавшаяся от известных кораблей большими размерами. Известные данные позволили предположить, что это был головной образец нового проекта, однако официальные лица молчали.
Через несколько месяцев, в начале 2014 года, о новой подлодке официально рассказали общественности. Такую премьеру приурочили к очередной годовщине исламской революции. Иранское телевидение показало кадры с испытаний и раскрыло некоторую информацию о проекте.
По всей видимости, программа строительства и испытаний столкнулась с какими-либо проблемами, из-за чего передачу готовой подлодки заказчику пришлось отложить на несколько лет. Торжественная церемония принятия «Фатеха» в состав ВМС Ирана состоялась только 17 февраля 2019 года – более чем через пять лет после спуска на воду. Какие именно факторы помешали скорой сдаче корабля – неизвестно. Официальные лица утверждают, что на борту подлодки присутствует масса различных современных систем и, возможно, проблемы были связаны именно с их доводкой.
Еще в 2015 году состоялся спуск на воду второй субмарины типа «Фатех», и в настоящее время она проходит испытания. Сроки их завершения и начала службы остаются неизвестными. Возможно, новая церемония передачи техники вооруженным силам пройдет в ближайшем будущем.
***
Как всегда, Иран не торопится раскрывать все подробности своих проектов. Однако часть информации о подлодке «Фатех» стала достоянием общественности теми или иными путями. Информация из официальных источников, различные оценки и т.д. позволяют составить достаточно точную и подробную картину.
Утверждается, что новый проект ДЭПЛ «Фатех» является полностью самостоятельной разработкой Ирана. Все комплектующие выпускаются иранской промышленностью. Возможно, в проекте используются некоторые решения и технологии, полученные в рамках предыдущего сотрудничества с КНДР. При этом готовый корабль имеет значительное внешнее сходство с немецкой подлодкой Type 206. Чем оно объясняется – не вполне ясно.
«Фатех» строится по однокорпусной схеме. Прочный корпус диаметром около 4 м частично прикрывается верхней легкой надстройкой, образующей палубу и ограждение выдвижных устройств. Внутренний объем корпуса разделен на несколько отсеков с различным оснащением. Предполагается наличие не менее четырех отсеков. Общая длина корабля оценивается в 48 м. Надводное водоизмещение – 527 т, подводное – 593 т.
В кормовых отсеках корабля помещается дизель-электрическая энергоустановка; аккумуляторы могут размещаться и в других объемах корпуса. Параметры дизельных двигателей и электромоторов неизвестны. Согласно зарубежным источникам, надводная скорость достигает 11 узлов, подводная – 14 узлов. Дальность плавания на оптимальных режимах работы достигает 3600 морских миль. Глубина погружения – 250 м. Автономность – 35 суток.
Вооружение состоит из четырех торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных в носовом отсеке. Размеры подлодки позволяют перевозить боекомплект из 6 торпед либо до 8 морских мин. В официальных источниках упоминается, что торпедные аппараты могут применяться в качестве пусковых установок для противокорабельных ракет. Пуск ракет может выполняться как в надводном положении, так и под водой. Типы совместимых ракет остаются неизвестными. Представители командования ранее указали, что одна такая ракета способна потопить судно водоизмещением 1 тыс.т.
Носовая часть корпуса, за пределами проекции торпедных аппаратов, отдана под антенное устройство гидроакустического комплекса. Эта система была разработана в Иране на основе доступных технологий, что, согласно разным оценкам, может негативно сказываться на ее возможностях. В частности, существует предположение, согласно которому ГАК подлодки «Фатех» по своему уровню соответствует аналогичным системам зарубежных лодок, построенных в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века.
Рядом с ходовой рубкой под ограждением помещается набор выдвижных устройств разного назначения. Подлодка оснащена перископом, радиолокационной станцией, системами связи и т.д. Заявлено наличие современных средств связи и управления, а также системы радиоэлектронной борьбы и других необходимых устройств.
На данный момент «Фатех» является самой крупной подводной лодкой собственной постройки, имеющейся у военно-морских сил Ирана. Имея преимущества в размерах и вооружении, такие подлодки могут более эффективно работать на большем удалении от баз. Это означает, что иранский флот получает улучшенные и усовершенствованные инструменты для работы в ближней морской зоне и прикрытия побережья.
***
К настоящему времени ВМС Ирана успели получить только головную ДЭПЛ проекта «Фатех». Этот корабль несколько дней назад начал службу на главной иранской военно-морской базе в г. Бендер-Аббас. Зоной ответственности подлодки станут Ормузский пролив, а также Персидский и Оманский заливы. Возможно, отдельные задания будут выполняться в акватории Аравийского моря и Индийского оакена.
Второй корабль серии был построен на верфи в г. Бендер-Энзели на Каспийском море. Очевидно, что этой подлодке предстоит служить там же. Ее зоной ответственности станет все Каспийское море. Выход в другие акватории, по всей видимости, не предусматривается или даже может быть исключен. Сейчас вторая подлодка серии проходит испытания и в будущем должна войти в состав флота. Впрочем, точная дата остается неизвестной.
Имеются отрывочные сведения о планах по строительству третьей ДЭПЛ типа «Фатех», который предстоит служить на одной из южных иранских баз. С тактической точки зрения она станет дополнением к головному кораблю и поможет ему решать задачи в заливах и Ормузском проливе. Как и в случае со второй подлодкой, сроки начала службы неизвестны.
Наличие нескольких подлодок типа «Фатех» заметным образом повысит боеспособность иранских подводных сил. В составе ВМС Ирана сейчас имеется около 35 подводных лодок, причем основная их часть относится к классу малых и сверхмалых. Самыми крупными являются ДЭПЛ советского / российского проекта 877ЭКМ «Палтус» (3 единицы). Собственные иранские лодки до сих пор имели водоизмещение не более 350-400 т и соответствующие боевые качества. Самыми массовыми являются ДЭПЛ проекта «Гадир» – 23 единицы. При водоизмещении всего 120 т они несут только два торпедных аппарата и небольшой боезапас.
Таким образом, продолжая строительство подлодок «Фатех», Иран сможет заметным образом усилить свою подводную группировку и повысить эффективность решения актуальных задач в близлежащих морях. Впрочем, подобный рост эффективности и потенциала будет выглядеть заметным только на фоне текущего состояния подводных сил. В сравнении с другими странами, в том числе мировыми лидерами, иранские ВМС выглядят слабыми, и новые ДЭПЛ «Фатех», в целом, не смогут изменить такое положение дел.
Тем не менее, следует признать, что подлодки с минно-торпедным и противокорабельным ракетным вооружением могут быть весьма эффективным средством для решения определенных задач. Так, большое число малых подлодок с минами, торпедами и ракетами способно стать заметной угрозой даже для развитого флота вероятного противника. Они могут попросту перегрузить противолодочную оборону вражеского соединения и нанести ощутимый удар. Также стоит вспомнить многочисленные обсуждения последних десятилетий, посвященные способности Ирана нарушить торговое судоходство в регионе. В частности, остается актуальным вопрос возможного перекрытия Ормузского пролива минами. В такой операции подлодки «Фатех» и менее крупные корабли тоже могут показать достаточную эффективность.
***
Пока в строю имеется только одна подлодка нового проекта. В ближайшем будущем ожидается завершение испытаний второго корабля типа «Фатех», а затем может появиться и третий. Эти лодки распределяются между соединениями разных регионов, и им предстоит защищать свою страну на разных направлениях. Темпы строительства субмарин могут быть недостаточными, однако и в этом случае ВМС Ирана получают новые возможности и средства.
При всех своих недостатках и определенной отсталости от зарубежных образцов, новая иранская подлодка имеет важную особенность. Появление «Фатеха» и продолжение работ по двум другим кораблям показывает желание Ирана развивать свой подводный флот и строить перспективные корабли. Кроме того, текущий проект демонстрирует способность иранской промышленности строить более крупные субмарины с повышенными характеристиками.
Вполне возможно, что следующие образцы иранской разработки по основным параметрам сравняются с нынешними лодками зарубежной постройки. В частности, Ирану могут быть нужны новые ДЭПЛ, аналогичные советским / российским «Палтусам». Формирование группировки сравнительно крупных лодок с повышенными боевыми возможностями приведет к очевидным последствиям.
Тем не менее, для получения таких результатов необходимо развивать судостроение. История проекта «Фатех» показывает, что иранская промышленность пока не может в разумные сроки справиться со строительством даже малых подлодок. Можно представить, с какими трудностями столкнется попытка построить аналог «Палтуса» исключительно своими силами, и сколько времени займет такое строительство.
Впрочем, несмотря на все трудности, Иран продолжает развивать свой флот в целом и подводные силы в частности. После нескольких лет ожидания ВМС получили головную лодку нового проекта, и вскоре ожидается появление следующих. По-видимому, иранские корабли пока не могут в полной мере конкурировать с зарубежными образцами, но командование флота намерено развивать судостроение и повышать потенциал подводных сил.
По материалам сайтов:
http://irna.ir/
https://janes.com/
http://en.farsnews.com/
http://hisutton.com/
https://imp-navigator.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Irna.ir
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