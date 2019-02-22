Лукашенко предостерёг Запад от размещения ракет в Европе

Я опасаюсь, что американцы, воспользовавшись моментом (выходом из ДРСМД) разместят свои ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет думать об ответных мерах вместе с Россией,

Поэтому мой ответ однозначный: я категорически против (разрыва ДРСМД). Мы сторонники миролюбивой политики,

И хотя Североатлантический блок заявляет о том, что они не собирается размещать в Европе эти ракеты, мне кажется, это просто блеф. В противном случае, зачем выходить, зачем было разрушать договор?