Иранские военные смогли взломать системы контроля американского дрона
Иранские специалисты смогли совершить незаметное проникновение в системы контроля некоторых американских беспилотников в Сирии и Ираке. Об этом заявил командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде, пишет Fars News Agency.
Как заявил бригадный генерал КСИР Амир-Али Хаджизаде, иранские специалисты смогли проникнуть в системы контроля американских беспилотников, в результате чего иранцы получили возможность "снимать" полученную беспилотниками разведывательную информацию. В качестве доказательств были приведены кадры с перехваченных видео американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Иранский телеканал показал кадры, снятые американским дроном в Ираке. Беспилотник снимал позиции иранских войск, однако совершил жесткую посадку в пустыне в 10 км от американской базы. После этого были продемонстрированы кадры с другого БПЛА, снимавшего этот лежащий на земле Reaper, по которому американцы наносят ракетный удар, чтобы исключить его попадание противнику.
При этом иранский генерал не заявляет о том, что это они смогли посадить американский дрон. По его словам, беспилотник получил команду от оператора на принудительную посадку, после чего он был уничтожен другим беспилотником, чтобы не достался противнику. Всего было 6-7 случаев перехвата управления БПЛА США, добавил генерал.
Между тем военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей в своем Twitter пишет, что для перехватов американских БПЛА якобы использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза-М", при помощи которой в декабре 2011 года иранским военным удалось на западе Афганистана захватить американский малозаметный разведывательный дрон RQ-170 Sentinel.
Аналитик утверждает, что Россия поставила Ирану десять единиц 1Л222 "Автобаза-М", а технологии RQ-170 Sentinel, переданные российской стороне, использовались для создания тяжелого ударно-разведывательного дрона С-70 "Охотник".
Как заявил бригадный генерал КСИР Амир-Али Хаджизаде, иранские специалисты смогли проникнуть в системы контроля американских беспилотников, в результате чего иранцы получили возможность "снимать" полученную беспилотниками разведывательную информацию. В качестве доказательств были приведены кадры с перехваченных видео американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Иранский телеканал показал кадры, снятые американским дроном в Ираке. Беспилотник снимал позиции иранских войск, однако совершил жесткую посадку в пустыне в 10 км от американской базы. После этого были продемонстрированы кадры с другого БПЛА, снимавшего этот лежащий на земле Reaper, по которому американцы наносят ракетный удар, чтобы исключить его попадание противнику.
При этом иранский генерал не заявляет о том, что это они смогли посадить американский дрон. По его словам, беспилотник получил команду от оператора на принудительную посадку, после чего он был уничтожен другим беспилотником, чтобы не достался противнику. Всего было 6-7 случаев перехвата управления БПЛА США, добавил генерал.
Между тем военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей в своем Twitter пишет, что для перехватов американских БПЛА якобы использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза-М", при помощи которой в декабре 2011 года иранским военным удалось на западе Афганистана захватить американский малозаметный разведывательный дрон RQ-170 Sentinel.
Аналитик утверждает, что Россия поставила Ирану десять единиц 1Л222 "Автобаза-М", а технологии RQ-170 Sentinel, переданные российской стороне, использовались для создания тяжелого ударно-разведывательного дрона С-70 "Охотник".
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