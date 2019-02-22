МО Армении: РФ препятствует дестабилизации в Кавказском регионе

Мы высоко ценим качественно новый уровень армяно-российских отношений в оборонной сфере, что является дополнительным импульсом к дальнейшему развитию стратегических, союзнических отношений между Арменией и Россией во благо народов наших государств

Глава оборонного ведомства Армении Давид Тоноян на приеме в посольстве РФ в Ереване назвал присутствие российских ВС в Кавказском регионе сдерживающим фактором, способствующим поддержанию мира и сохранению стабильности и безопасности в регионе.Тоноян заявил, что военнослужащие 102-ой Российской военной базы, находящейся в Армении, добросовестно выполняют поставленные перед ними задачи и показывают высокий уровень боевой готовности. Он также отметил значимость двусторонних соглашений о создании региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО) в кавказском регионе коллективной безопасности.- сказал Тоноян.Также глава оборонного ведомства Армении отметил службу личного состава Погрануправления ФСБ России в Армении, которыйСегодня на встрече с журналистами председатель демократической партии Армении Арам Саркисян заявил, что вопрос о статусе Нагорно-Карабахской Республики, сформированной на основе международного права, которое Азербайджан так и не смог оспорить, должен быть снят с повестки дня, так как не имеет никакого юридического смысла. Также он отметил, что вопрос о спорных территориях надо решать либо на поле боя, что Азербайджан не смог сделать, либо в международном суде.