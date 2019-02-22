Эксперты сравнили российский «Бал» с американским «Гарпуном»
Эксперты еженедельника Звезда провели сравнительный анализ ТТХ российского комплекса «Бал» и американского RGM Harpoon.
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал», принятый на вооружение в 2009 году, выполнен на шасси МЗКТ-7930, что позволяет ему маневрировать и занимать позиции на неподготовленном побережье. Комплекс применяет крылатые ракеты Х-35 «Уран», дальность полета которых около 260 км. Ракета следует по заложенному в память маршруту, при подлете к цели на высоте около 2 м от воды включается радар головки самонаведения.
Осколочно-фугасная боевая часть весом в 670 кг способна уничтожить корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Комплекс «Бал» может вести стрельбу залпом либо выполнять одиночные пуски ракет. Одна установка обеспечена боекомплектом из 32 ракет.
В свою очередь противокорабельный комплекс Harpoon наносит удары с борта корабля либо самолета, в том числе турбовинтового Lockheed P-3 Orion или реактивного Boeing P-8 Poseidon.
Как и российская ракета, Harpoon летит к цели на сверхмалой высоте. По истечении заданного оператором времени включается активный поиск цели (сектор обзора 45 градусов).
В зависимости от объекта, ракета бьет либо прямо в борт, либо выполняет «горку» – поднимается на 1,5 км и атакует цель сверху. Однако в этом случае она становится уязвимой для корабельной ПВО.
Harpoon несет намного меньше взрывчатого вещества, чем российская ракета – около 221 кг, да и дальность американского боеприпаса не дотягивает до российских показателей – всего 220 км.
Таким образом, БРК «Бал» с его мобильностью, скоростью развертывания и огневой мощью «стал настоящим ракетным "молотом"» на российском морском побережье, заключают эксперты.
Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал», принятый на вооружение в 2009 году, выполнен на шасси МЗКТ-7930, что позволяет ему маневрировать и занимать позиции на неподготовленном побережье. Комплекс применяет крылатые ракеты Х-35 «Уран», дальность полета которых около 260 км. Ракета следует по заложенному в память маршруту, при подлете к цели на высоте около 2 м от воды включается радар головки самонаведения.
Осколочно-фугасная боевая часть весом в 670 кг способна уничтожить корабль водоизмещением до 5 тыс. т. Комплекс «Бал» может вести стрельбу залпом либо выполнять одиночные пуски ракет. Одна установка обеспечена боекомплектом из 32 ракет.
В свою очередь противокорабельный комплекс Harpoon наносит удары с борта корабля либо самолета, в том числе турбовинтового Lockheed P-3 Orion или реактивного Boeing P-8 Poseidon.
Как и российская ракета, Harpoon летит к цели на сверхмалой высоте. По истечении заданного оператором времени включается активный поиск цели (сектор обзора 45 градусов).
В зависимости от объекта, ракета бьет либо прямо в борт, либо выполняет «горку» – поднимается на 1,5 км и атакует цель сверху. Однако в этом случае она становится уязвимой для корабельной ПВО.
Harpoon несет намного меньше взрывчатого вещества, чем российская ракета – около 221 кг, да и дальность американского боеприпаса не дотягивает до российских показателей – всего 220 км.
Таким образом, БРК «Бал» с его мобильностью, скоростью развертывания и огневой мощью «стал настоящим ракетным "молотом"» на российском морском побережье, заключают эксперты.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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