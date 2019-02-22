В Казахстане с национальной валюты убрали надписи на русском языке
В Казахстане меняют дизайн монет и банкнот национальной валюты - тенге. Согласно указу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с монет и купюр убираются надписи на русском языке. Соответствующий указ опубликован на сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Согласно указу, текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. Русский язык, хоть и является официальным в Казахстане, но не имеет статус государственного. Надписи на русском языке могут применяться только для оформления инвестиционных и коллекционных монет, где допускается использование надписей на иностранных языках.
Старые правила допускали использование русского наравне с казахским при оформлении купюр и монет.
В настоящее время в Казахстане проводится политика "трех языков, государство стимулирует население изучать, кроме казахского, русский и английский языки.
Официально в Казахстане нет давления на русский язык, он, наряду с казахским, согласно Конституции Казахстана, должен употребляться в государственных организациях. В 2016 году Нурсултан Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако уже в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.
Согласно указу, текст надписей, используемых в дизайне банкнот и монет, оформляется на государственном языке. Русский язык, хоть и является официальным в Казахстане, но не имеет статус государственного. Надписи на русском языке могут применяться только для оформления инвестиционных и коллекционных монет, где допускается использование надписей на иностранных языках.
Старые правила допускали использование русского наравне с казахским при оформлении купюр и монет.
В настоящее время в Казахстане проводится политика "трех языков, государство стимулирует население изучать, кроме казахского, русский и английский языки.
Официально в Казахстане нет давления на русский язык, он, наряду с казахским, согласно Конституции Казахстана, должен употребляться в государственных организациях. В 2016 году Нурсултан Назарабаев потребовал показательно увольнять чиновников, отказывающихся говорить с людьми на русском. Однако уже в феврале прошлого года он заявил, что органы власти — парламент и правительство — должны перейти в своей работе на казахский язык.
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- https://www.lada.kz/
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