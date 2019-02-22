В польском Кельце звания почётных граждан лишили 29 советских воинов

По сообщениям Польского телевидения и «Радио Польша», городской совет города Кельце проявил исключительное единодушие, лишив 29 советских солдат, которые освобождали этот город от фашистских захватчиков, звания почётных горожан. Кощунственно то, что всё это уже после их смерти.Как говорится в постановлении горсовета, данное решение продиктовано "проявлением дани уважения к тем гражданам Польши, которые отдали свои жизни в борьбе с Красной Армией, были расстреляны в Катыни или погибли в застенках советских лагерей".Каким образом могут быть связаны солдаты, освобождавшие город от нацистов, с "советскими лагерями", в муниципалитете польского города не сообщается. Польские власти вообще отвыкли смотреть на свою историю непредвзято. Готовы втаптывать в грязь в память о тех людях, которые зачастую жертвовали своими жизнями ради того, чтобы Польша избавилась от нацистской чумы, от ужасов гетто, от проявлений холокоста.Изначально с просьбой о рассмотрении возможности удаления из списка почётных граждан польского города 29 советских офицеров обратились активисты так называемой Ассоциации патриотов Кельце. Позднее с подобным предложением выступил польский политический клуб «Право и справедливость». Как видно, и патриоты теперь в Польше сегодня особенные, и справедливость отдельными из них понимается чересчур странно.[i]Справочно: /i] при освобождении Польши погибли около 600 тысяч советских воинов.