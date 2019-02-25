Барражирующие боеприпасы семейства IAI Harpy (Израиль)

Изделие IAI Harpy - первый представитель будущего семейства

БПЛА Harop / Harpy 2 на выставке

БПЛА IAI Harpy NG с наведением на источники радиолокационного излучения

Новейший образец Mini Harpy - пока в виде трехмерной модели из рекламного ролика