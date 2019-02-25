Барражирующие боеприпасы семейства IAI Harpy (Израиль)
Израиль является одним из мировых лидеров в области беспилотной авиации, в том числе в направлении т.н. барражирующих боеприпасов. Для своей армии и для иностранных заказчиков производятся изделия множества типов, в том числе несколько беспилотников-камикадзе семейства IAI Harpy. Первый образец этой линейки был создан еще в конце восьмидесятых годов, и в дальнейшем появились несколько новых разработок. Последний представитель семейства впервые показали всего несколько дней назад.
IAI Harpy
По известным данным, разработка первого израильского барражирующего боеприпаса стартовала во второй половине восьмидесятых годов. Развивая концепции БПЛА и крылатых ракет, компания Israel Aerospace Industries пришла к идее беспилотника с собственной боевой частью, способного как вести разведку, так и наносить удары по целям путем прямого столкновения. Такие предложения были реализованы в проекте Harpy («Гарпия»). Следует отметить, что это был один из первых проектов подобного рода в мире. В связи с этим авторство идеи беспилотника-камикадзе нередко приписывают именно Израилю, хотя схожие изделия создавались и в других странах.
Изделие Harpy предназначалось для борьбы с вражеской противовоздушной обороной, что определило его облик. БПЛА построен по схеме «летающее крыло» с выдающимся цилиндрическим фюзеляжем. В хвостовой части аппарата помещен двигатель внутреннего сгорания UEL AR731 мощностью 37 л.с. с толкающим винтом. Предусматривалась установка 32-кг фугасной боевой части. «Гарпию» оснастили пассивной радиолокационной головкой самонаведения и автопилотом.
Длина аппарата достигала 2,7 м, размах крыла – 2,1 м. Максимальная масса – 125 кг. Винтомоторная группа обеспечивала скорость до 185 км/ч при дальности полета 500 км. Взлет осуществлялся с наземной пусковой установки из контейнера.
БПЛА IAI Harpy должен был взлетать с катапульты и под управлением автопилота выходить в заданный район. Там в работу включалась радиолокационная ГСН, задачей которой являлся поиск РЛС ПВО противника. При обнаружении нужного сигнала беспилотник-камикадзе автоматически наводился на его источник. В отличие от существующих противорадиолокационных ракет, «Гарпия» могла оставаться в нужном районе в течение нескольких часов и ждать появление сигнала цели.
Первым заказчиком системы Harpy стала Армия обороны Израиля. В 1994 году появился контракт на поставку такого оружия Китаю. В дальнейшем беспилотники поступили на вооружение еще несколько зарубежных стран. В 2004 году китайский контракт стал темой споров на международном уровне. Армия КНР заказала компании IAI модернизацию оставшихся в наличии беспилотников, что вызвало критику со стороны США. Израиль в ответ напомнил о происхождении проекта и отметил отсутствие в нем американских составляющих. Китайские «Гарпии» прошли требуемое обновление.
IAI Harop
При всех своих положительных качествах, изделие Harpy имело серьезную проблему. В базовой версии оно могло бороться только с РЛС противника, находя их по излучаемому сигналу. В связи с этим в начале двухтысячных началась разработка модернизированной версии БПЛА под названием Hapry 2; позже появилось название IAI Harop. На этот раз речь шла о полноценном многоцелевом беспилотнике с функцией средства поражения.
Для Harop был разработан новый планер с передним горизонтальным оперением, килями и иным крылом. Также изменились обводы фюзеляжа и общие габариты. Под увеличенной носовой частью аппарата поместили гиростабилизированную платформу с оптико-электронной системы разведки. В хвосте, между килями, появился кожух двигателя с толкающим винтом. Электроника подверглась кардинальной переработке с целью получения новых функций. Внутри планера поместили фугасный заряд массой 23 кг.
Длина «Гарпии-2» сократилась до 2,5 м, тогда как размах крыла довели до 3 м. Масса – 135 кг. Максимальная скорость осталась на уровне предшественника, но дальность выросла до 1000 км. За счет этого обеспечивалось патрулирование продолжительностью до 6 часов. Старт осуществляется из транспортно-пускового контейнера при помощи твердотопливного двигателя. Предусматривается возвращение аппарата на базу по команде оператора. Оператор комплекса мог отозвать беспилотник даже во время пикирования на цель.
Испытания изделия Harop начались в 2003 году, а через несколько лет оно поступило на вооружение АОИ. Компания-разработчик публиковала различные данные, но первый публичный показ аппарата состоялся только в 2009 году. К этому времени уже выполнялись заказы от третьих стран. Так, первым зарубежным покупателем стала Индия. В настоящему времени она имеет на вооружении более сотни беспилотников, переименованных в P-4.
В начале апреля 2016 года имели место первые случаи боевого применения IAI Harop. В ходе очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала беспилотники-камикадзе для атаки транспорта и стационарных объектов противника. По известным данным, следующая успешная атака с использованием Harpy 2 произошла в мае прошлого года. При помощи такого аппарата АОИ уничтожила сирийский зенитный комплекс «Панцирь-С1». Следует напомнить, что во время атаки комплекс не функционировал и не имел боеприпасов.
IAI Harpy NG
В 2016 году компания Israel Aerospace Industries впервые представила новый проект семейства «Гарпия». На одной из международных выставок показали материалы по барражирующему боеприпасу Harpy NG (New Generation – «Новое поколение»). Как следовало из опубликованных данных, компания-разработчик сделала «гибрид» двух предыдущих летательных аппаратов с ограниченными возможностями, но с достаточно высокими характеристиками.
Harpy NG построили на основе планера БПЛА Harop. Сохранена основная часть его агрегатов, но некоторые удалены за ненадобностью. Так, изменились форма и оснащение носовой части фюзеляжа. У изделия «NG» отсутствует оптико-электронная система, а головной отсек отдан под пассивную радиолокационную ГСН. Силовая установка осталась прежней, авионика переработана соответственно новым задачам. Максимальная унификация с предыдущим образцом позволила сохранить габариты и массу на прежнем уровне.
Беспилотник-камикадзе представляет собой средство для борьбы с радиолокационными станциями противника. По сути, речь идет о переносе функций более старого изделия Harpy на более совершенную платформу Harop. Это позволило известным образом повысить летно-технические характеристики, а вместе с ними и боевую эффективность.
По имеющимся данным, аппараты IAI Harpy NG состоят на вооружении только в Израиле. Сведения о закупках таких систем зарубежными странами отсутствуют. Вполне возможно, что в будущем «новое поколение» найдет иностранных заказчиков – прежде всего, среди стран, уже освоивших предыдущие образцы семейства.
IAI Mini Harpy
Всего несколько дней назад на выставке Aero India 2019 израильская компания IAI впервые представила новый барражирующий боеприпас семейства «Гарпия». Очередная разработка получила название Mini Harpy, раскрывающее основные положения проекта. По своим функциям «Мини-гарпия» ничем не отличается от предшественников. При этом используется новый планер и обновленное оборудование. За счет их применения удалось значительно сократить габариты и массу изделия.
Новый планер построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет фюзеляж большого удлинения с сечением, близким к прямоугольному. На сужающейся хвостовой части аппарата крепится Л-образное хвостовое оперение. Сверху предусматривается установка прямого крыла с гребнями у законцовок. В транспортном положении крыло укладывается вдоль фюзеляжа, при выходе из ТПК – разворачивается в рабочее положение. Силовая установка вновь использует толкающий винт.
В новом проекте IAI объединили все ранее использовавшиеся средства наблюдения. Mini Harpy несет оптико-электронный блок и систему радиотехнической разведки, что позволяет выявлять и атаковать любые цели, в том числе РЛС противника. Управление осуществляется с операторского пульта, при этом часть задач возлагаются на автоматику.
Беспилотник-камикадзе имеет длину и размах крыла около 2 . Стартовая масса – 45 кг. Боевая нагрузка выполнена в виде фугасно-кумулятивного заряда массой 8 кг. Аппарат способен работать дистанциях до 100 км от оператора, запас топлива обеспечивает барражирование в течение 2 ч.
Точная стадия работ по Mini Hapry на данный момент неизвестна. Некоторые предположения можно сделать на основании того факта, что рекламировать проект пока приходится при помощи видеоролика с компьютерной графикой и без реальных съемок. Следует отметить, что рекламный ролик к проекту уже наделал немало шума. Дело в том, что одной из целей БПЛА из видео стала некая РЛС, подозрительно похожая на компонент российского зенитного ракетного комплекса. Нарисованная «Мини-гарпия» без труда справилась с такой целью, за что сразу получила от прессы прозвище «Убийца С-300».
Представители компании-разработчика говорят о высоком боевом и коммерческом потенциале нового барражирующего боеприпаса. В то же время, они пока не упоминают реальные контракты на поставку таких изделий. Возможно, беспилотник IAI Mini Harpy еще не готов к поставкам, а его создатели пока лишь представляют свою новую разработку потенциальным покупателям, желая заинтересовать их.
Большое семейство
К настоящему времени компания Israel Aerospace Industries разработала и вывела на международный рынок вооружений четыре барражирующих боеприпаса семейства Harpy. Следует отметить, что эта линейка не является единственной в каталоге продукции IAI. Существуют несколько других разработок того же класса, имеющих определенные отличия от «Гарпий». По всей видимости, израильская промышленность не будет останавливаться на достигнутом и продолжит развитие идеи беспилотников-камикадзе.
Большой интерес представляют пути развития семейства Harpy, итогом которых стало нынешнее положение дел. Первый образец семейства по своей сути являлся особым видом противорадиолокационной ракеты. В отличие от других изделий аналогичного назначения, БПЛА IAI Harpy мог патрулировать район и ждать появления цели, а затем атаковать ее. В дальнейшем идея патрулирования была развита, и появились полноценные разведывательно-ударные системы. Последний образец семейства способен вести разведку разными методами. Таким образом, за несколько десятилетий линейка «Гарпия» прошла длинный путь и теперь включает ряд образцов с разными характеристиками и возможностями.
Еще в начале девяностых годов первое изделие семейства вывели на рынок, и вскоре появились зарубежные заказы. В дальнейшем иностранные государства приобретали и новые образцы семейства. Теперь в IAI ожидают заказы на новые вооружения.
Стабильное появление контрактов и интерес со стороны новых покупателей демонстрируют высокий коммерческий потенциал как израильских «Гарпий», так и всего направления барражирующих боеприпасов. Факты успешного боевого применения беспилотников-камикадзе подогревают интерес потенциальных покупателей – и к израильской продукции, и к разработкам других стран. Кроме того, семейство Harpy показывает коммерческие перспективы подобных систем, что приводит к старту зарубежных проектов.
Израиль считается одним из создателей концепции барражирующего боеприпаса, и именно израильский проект IAI Harpy был первым изделием такого рода, поступившим на вооружение и выведенным на международный рынок. Компания Israel Aerospace Industries продолжает работу по этой тематике и представляет новые образцы, в том числе из семейства Harpy. Последняя разработка такого рода была впервые показана всего несколько дней назад.
По материалам сайтов:
http://iai.co.il/
https://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
https://flightglobal.com/
https://janes.com/
IAI Harpy
По известным данным, разработка первого израильского барражирующего боеприпаса стартовала во второй половине восьмидесятых годов. Развивая концепции БПЛА и крылатых ракет, компания Israel Aerospace Industries пришла к идее беспилотника с собственной боевой частью, способного как вести разведку, так и наносить удары по целям путем прямого столкновения. Такие предложения были реализованы в проекте Harpy («Гарпия»). Следует отметить, что это был один из первых проектов подобного рода в мире. В связи с этим авторство идеи беспилотника-камикадзе нередко приписывают именно Израилю, хотя схожие изделия создавались и в других странах.
Изделие Harpy предназначалось для борьбы с вражеской противовоздушной обороной, что определило его облик. БПЛА построен по схеме «летающее крыло» с выдающимся цилиндрическим фюзеляжем. В хвостовой части аппарата помещен двигатель внутреннего сгорания UEL AR731 мощностью 37 л.с. с толкающим винтом. Предусматривалась установка 32-кг фугасной боевой части. «Гарпию» оснастили пассивной радиолокационной головкой самонаведения и автопилотом.
Длина аппарата достигала 2,7 м, размах крыла – 2,1 м. Максимальная масса – 125 кг. Винтомоторная группа обеспечивала скорость до 185 км/ч при дальности полета 500 км. Взлет осуществлялся с наземной пусковой установки из контейнера.
БПЛА IAI Harpy должен был взлетать с катапульты и под управлением автопилота выходить в заданный район. Там в работу включалась радиолокационная ГСН, задачей которой являлся поиск РЛС ПВО противника. При обнаружении нужного сигнала беспилотник-камикадзе автоматически наводился на его источник. В отличие от существующих противорадиолокационных ракет, «Гарпия» могла оставаться в нужном районе в течение нескольких часов и ждать появление сигнала цели.
Первым заказчиком системы Harpy стала Армия обороны Израиля. В 1994 году появился контракт на поставку такого оружия Китаю. В дальнейшем беспилотники поступили на вооружение еще несколько зарубежных стран. В 2004 году китайский контракт стал темой споров на международном уровне. Армия КНР заказала компании IAI модернизацию оставшихся в наличии беспилотников, что вызвало критику со стороны США. Израиль в ответ напомнил о происхождении проекта и отметил отсутствие в нем американских составляющих. Китайские «Гарпии» прошли требуемое обновление.
IAI Harop
При всех своих положительных качествах, изделие Harpy имело серьезную проблему. В базовой версии оно могло бороться только с РЛС противника, находя их по излучаемому сигналу. В связи с этим в начале двухтысячных началась разработка модернизированной версии БПЛА под названием Hapry 2; позже появилось название IAI Harop. На этот раз речь шла о полноценном многоцелевом беспилотнике с функцией средства поражения.
Для Harop был разработан новый планер с передним горизонтальным оперением, килями и иным крылом. Также изменились обводы фюзеляжа и общие габариты. Под увеличенной носовой частью аппарата поместили гиростабилизированную платформу с оптико-электронной системы разведки. В хвосте, между килями, появился кожух двигателя с толкающим винтом. Электроника подверглась кардинальной переработке с целью получения новых функций. Внутри планера поместили фугасный заряд массой 23 кг.
Длина «Гарпии-2» сократилась до 2,5 м, тогда как размах крыла довели до 3 м. Масса – 135 кг. Максимальная скорость осталась на уровне предшественника, но дальность выросла до 1000 км. За счет этого обеспечивалось патрулирование продолжительностью до 6 часов. Старт осуществляется из транспортно-пускового контейнера при помощи твердотопливного двигателя. Предусматривается возвращение аппарата на базу по команде оператора. Оператор комплекса мог отозвать беспилотник даже во время пикирования на цель.
Испытания изделия Harop начались в 2003 году, а через несколько лет оно поступило на вооружение АОИ. Компания-разработчик публиковала различные данные, но первый публичный показ аппарата состоялся только в 2009 году. К этому времени уже выполнялись заказы от третьих стран. Так, первым зарубежным покупателем стала Индия. В настоящему времени она имеет на вооружении более сотни беспилотников, переименованных в P-4.
В начале апреля 2016 года имели место первые случаи боевого применения IAI Harop. В ходе очередного обострения обстановки в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала беспилотники-камикадзе для атаки транспорта и стационарных объектов противника. По известным данным, следующая успешная атака с использованием Harpy 2 произошла в мае прошлого года. При помощи такого аппарата АОИ уничтожила сирийский зенитный комплекс «Панцирь-С1». Следует напомнить, что во время атаки комплекс не функционировал и не имел боеприпасов.
IAI Harpy NG
В 2016 году компания Israel Aerospace Industries впервые представила новый проект семейства «Гарпия». На одной из международных выставок показали материалы по барражирующему боеприпасу Harpy NG (New Generation – «Новое поколение»). Как следовало из опубликованных данных, компания-разработчик сделала «гибрид» двух предыдущих летательных аппаратов с ограниченными возможностями, но с достаточно высокими характеристиками.
Harpy NG построили на основе планера БПЛА Harop. Сохранена основная часть его агрегатов, но некоторые удалены за ненадобностью. Так, изменились форма и оснащение носовой части фюзеляжа. У изделия «NG» отсутствует оптико-электронная система, а головной отсек отдан под пассивную радиолокационную ГСН. Силовая установка осталась прежней, авионика переработана соответственно новым задачам. Максимальная унификация с предыдущим образцом позволила сохранить габариты и массу на прежнем уровне.
Беспилотник-камикадзе представляет собой средство для борьбы с радиолокационными станциями противника. По сути, речь идет о переносе функций более старого изделия Harpy на более совершенную платформу Harop. Это позволило известным образом повысить летно-технические характеристики, а вместе с ними и боевую эффективность.
По имеющимся данным, аппараты IAI Harpy NG состоят на вооружении только в Израиле. Сведения о закупках таких систем зарубежными странами отсутствуют. Вполне возможно, что в будущем «новое поколение» найдет иностранных заказчиков – прежде всего, среди стран, уже освоивших предыдущие образцы семейства.
IAI Mini Harpy
Всего несколько дней назад на выставке Aero India 2019 израильская компания IAI впервые представила новый барражирующий боеприпас семейства «Гарпия». Очередная разработка получила название Mini Harpy, раскрывающее основные положения проекта. По своим функциям «Мини-гарпия» ничем не отличается от предшественников. При этом используется новый планер и обновленное оборудование. За счет их применения удалось значительно сократить габариты и массу изделия.
Новый планер построен по нормальной аэродинамической схеме и имеет фюзеляж большого удлинения с сечением, близким к прямоугольному. На сужающейся хвостовой части аппарата крепится Л-образное хвостовое оперение. Сверху предусматривается установка прямого крыла с гребнями у законцовок. В транспортном положении крыло укладывается вдоль фюзеляжа, при выходе из ТПК – разворачивается в рабочее положение. Силовая установка вновь использует толкающий винт.
В новом проекте IAI объединили все ранее использовавшиеся средства наблюдения. Mini Harpy несет оптико-электронный блок и систему радиотехнической разведки, что позволяет выявлять и атаковать любые цели, в том числе РЛС противника. Управление осуществляется с операторского пульта, при этом часть задач возлагаются на автоматику.
Беспилотник-камикадзе имеет длину и размах крыла около 2 . Стартовая масса – 45 кг. Боевая нагрузка выполнена в виде фугасно-кумулятивного заряда массой 8 кг. Аппарат способен работать дистанциях до 100 км от оператора, запас топлива обеспечивает барражирование в течение 2 ч.
Точная стадия работ по Mini Hapry на данный момент неизвестна. Некоторые предположения можно сделать на основании того факта, что рекламировать проект пока приходится при помощи видеоролика с компьютерной графикой и без реальных съемок. Следует отметить, что рекламный ролик к проекту уже наделал немало шума. Дело в том, что одной из целей БПЛА из видео стала некая РЛС, подозрительно похожая на компонент российского зенитного ракетного комплекса. Нарисованная «Мини-гарпия» без труда справилась с такой целью, за что сразу получила от прессы прозвище «Убийца С-300».
Представители компании-разработчика говорят о высоком боевом и коммерческом потенциале нового барражирующего боеприпаса. В то же время, они пока не упоминают реальные контракты на поставку таких изделий. Возможно, беспилотник IAI Mini Harpy еще не готов к поставкам, а его создатели пока лишь представляют свою новую разработку потенциальным покупателям, желая заинтересовать их.
Большое семейство
К настоящему времени компания Israel Aerospace Industries разработала и вывела на международный рынок вооружений четыре барражирующих боеприпаса семейства Harpy. Следует отметить, что эта линейка не является единственной в каталоге продукции IAI. Существуют несколько других разработок того же класса, имеющих определенные отличия от «Гарпий». По всей видимости, израильская промышленность не будет останавливаться на достигнутом и продолжит развитие идеи беспилотников-камикадзе.
Большой интерес представляют пути развития семейства Harpy, итогом которых стало нынешнее положение дел. Первый образец семейства по своей сути являлся особым видом противорадиолокационной ракеты. В отличие от других изделий аналогичного назначения, БПЛА IAI Harpy мог патрулировать район и ждать появления цели, а затем атаковать ее. В дальнейшем идея патрулирования была развита, и появились полноценные разведывательно-ударные системы. Последний образец семейства способен вести разведку разными методами. Таким образом, за несколько десятилетий линейка «Гарпия» прошла длинный путь и теперь включает ряд образцов с разными характеристиками и возможностями.
Еще в начале девяностых годов первое изделие семейства вывели на рынок, и вскоре появились зарубежные заказы. В дальнейшем иностранные государства приобретали и новые образцы семейства. Теперь в IAI ожидают заказы на новые вооружения.
Стабильное появление контрактов и интерес со стороны новых покупателей демонстрируют высокий коммерческий потенциал как израильских «Гарпий», так и всего направления барражирующих боеприпасов. Факты успешного боевого применения беспилотников-камикадзе подогревают интерес потенциальных покупателей – и к израильской продукции, и к разработкам других стран. Кроме того, семейство Harpy показывает коммерческие перспективы подобных систем, что приводит к старту зарубежных проектов.
Израиль считается одним из создателей концепции барражирующего боеприпаса, и именно израильский проект IAI Harpy был первым изделием такого рода, поступившим на вооружение и выведенным на международный рынок. Компания Israel Aerospace Industries продолжает работу по этой тематике и представляет новые образцы, в том числе из семейства Harpy. Последняя разработка такого рода была впервые показана всего несколько дней назад.
По материалам сайтов:
http://iai.co.il/
https://armyrecognition.com/
http://globalsecurity.org/
https://flightglobal.com/
https://janes.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- IAI / iai.co.il, Wikimedia Commons
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