Другой ленд-лиз. Неизвестный кавалерист Кромвель















Читатели уже привыкли к тому, что по возможности мы описываем не только машины, но и эпизоды их боевого применения в нашей армии в период Великой Отечественной войны. Более того, большинство бронетранспортеров, танков, автомобилей, о которых уже шла речь, сыграли действительно важную роль. Особенно в начальный период войны.Танк, который сегодня будет представлен вашему вниманию, для большинства читателей станет экзотикой, которая встречается достаточно редко на войне. Танк штучный для нашей армии того времени. В СССР поставлено всего 6 единиц этой машины.Рассматривая различные документы военной поры, публикации авторов и советского, и постсоветского периода, нам так и не удалось найти достоверных фактов использования этого танка на фронте. Очевидно, что машины, присланные для испытаний, только в испытаниях и участвовали. Конечно, лучшее испытание в бою, но тут уже советским специалистам было виднее, спорить не станем.Итак, сегодня наш герой — британский танк «Кромвель». Индекс А27М. Английский вариант – Cruiser Mk. VII Cromwell.Для большинства читателей английская классификация танков, принятая перед началом Второй мировой войны известна. Но напомнить её необходимо.В английской армии танки делились на три основных типа. Деление производилось по задачам, которые изначально ставились этим машинам. Легкие танки предназначались в основном для разведки.Для непосредственной поддержки пехоты создавались хорошо бронированные, тихоходные пехотные танки. Это были подвижные крепости, которые способны были уничтожить не только живую силу, но и технику, и даже оборонительные укрепления противника.Танки же, предназначенные для выполнения оперативных задач в составе больших танковых соединений, назывались крейсерскими или кавалерийскими. По бронированию они уступали пехотным, но обладали несомненно большей скоростью и маневренностью.Вооружение пехотных и крейсерских танков было практически идентичным. В начальный период войны это были 40-мм (2-х фунтовые) пушки.Начать описание танка «Кромвель» необходимо из самого далека.Со времен Первой мировой войны. Именно тогда, в 1916 году, в Великобритании появился танковый двигатель «Nuffield Liberty», которым и оснащались большинство танков британцев.Двигатель вполне хороший для начала, к середине века выглядел анахронизмом.Здесь, возможно, сыграл извечный консерватизм британцев. Новая техника с трудом заходила в британскую армию. Чего стоила одна винтовка Ли-Энфилд, которая стояла на вооружении с 1895 по 1953 годы.Многочисленные разработки новых двигателей не давали результата. И тогда было решено использовать уже имеющиеся авиационные моторы. Осенью 1940 года инженеры У. Э. Роботэм (W. A. Robotham) и Г. Спарриер (H. Sparrier), работавшие на фирме Rolls-Royce, исследовали два наиболее перспективных двигателя- 12-цилиндровые двигатели Kestrell и Merlin.Выбор пал на уже использовавшийся в истребителях «Spitfire» мотор «Merlin». Именно его стали адаптировать для танков. Описывать этапы этой работы мы не будем. Но в результате появился 600-сильный танковый двигатель «Meteor».В ходе испытаний 6 апреля 1941 года двигатель показал вполне хорошие результаты. Тут уместно вспомнить историю. Испытатели говорят о скорости в 80 км/ч. Однако официальных документов, подтверждающих этот факт, нет.Но от двигателей, поставленных на учебные А15 «Crusader», такой скорости никто не ожидал, и механик-водитель попросту не справился с управлением на такой скорости и врезался в дерево на обочине.Тем не менее, главную задачу английские конструкторы и инженеры выполнили. Двигатель получил положительные отзывы комиссии и свидетельство о признании этого двигателя основным танковым двигателем 1942 и последующих годов.Однако возможности промышленности Великобритании были ограничены, и двигатели «Метеор» было решено производить в США. Именно американцы получили контракт на производство 5 250 двигателей для танка «Кромвель» и замены двигателей на других танках – «Кентавр».В колонне первым идет "Кромвель", вторым — "Кентавр".Кроме этого, для нового двигателя решили адаптировать уже используемую трансмиссию типа «Merritt-Brown». Об этой трансмиссии мы писали в описании танка «Черчилль».Тем не менее, «крейсера» британским танкистам были необходимы уже вчера. Ждать, когда будет выполнен заказ на двигатели, британцы не могли. Именно поэтому был начат выпуск танков с корпусом «Кромвель» А27, но с двигателем «Либерти». Модель получила индекс А27L (L по названию двигателя) и была переходной.Предполагалось, что по мере доставки в Великобританию «Метеоров», переходные танки будут отправляться на заводы для замены моторов. Оригинальная версия танка (с двигателем «Метеор») получила индекс А27М.Сэр Уинстон Черчилль стряхивает пепел своей сигары в люк "Кромвеля".Теперь непосредственно к «нашему» «Кромвелю». Машины, прибывшие в СССР, были танками «Кромвелль» МК IV с 75-мм пушкой и с двигателем «Метеор».Именно эту машину, экземпляр которой сохранили для нас в музее УГМК в Верхней Пышме, мы и разберем на составляющие, чтобы понять плюсы и минусы танка.Машина создана фирмой BRCWc в 1942 году для борьбы с немецкими средними танками. В основу танка легла компоновка провального (из-за слабости и ненадежности двигателя) танка «Кентавр». В серию танк пошел в декабре 1942 года.По компоновке «Кромвель» — классика британского танкостроения. Отделение управления впереди, боевое отделение в середине. Моторный отсек позади.В отделении управления справа находился водитель. Радист, он же пулеметчик курсового пулемета — слева от продольной оси машины. Остальной экипаж, 3 человека, находился в центре танка в башне и самом корпусе.Посадка и высадка экипажа, а также эвакуация в случае поражения, производилась через два прямоугольных люка в башне — командирский и люк наводчика, и люк в передней части корпуса над отделением управления, который находился чуть правее места механика-водителя.Бронезащита «Кромвеля» была устаревшей изначально. Бронелисты катаной стали крепились на каркас с помощью заклепок практически без углов наклона к вертикали. Если смотреть на башню машины, то создается впечатление её квадратности. Хотя при внимательном взгляде можно увидеть небольшое возвышение башни в кормовой части.При отсутствии углов наклона, лобовая броня толщиной в 64 мм не выглядела мощной. А борта и корма с 32 мм брони становились практически беззащитными даже для пушек небольшого калибра. Днище же, с бронированием 6-14 мм (в зависимости от места бронирования) могло защитить от разрыва мины только при очень большом везении экипажа.Даже применение на более поздних вариантах «Кромвеля» накладных экранов толщиной 12,7 мм не спасала ситуацию.Вооружение танков «Кромвель» так же оставляло желать лучшего. Это вообще слабая сторона английских машин. Помните первые варианты? 40-мм пушка. На вариантах МК I, МК II, МК III тоже не впечатляющая 57-мм нарезная пушка QF 6-pounder.Только модернизированные до стандартов «Кромвеля» «Кентавры» получили вполне достойное 75-мм орудие. Нарезную пушку QF 75-mm. А дальше пошло-поехало. 96-мм гаубица и перевод танка в разряд штурмовых. Разработка «Кромвеля Крокодайла», огнеметной версии танка. Правда не реализованная.Вспомогательное вооружение этих машин состояло, опять же традиционно, из двух пулеметов. Один спаренный с орудием и второй в качестве лобового у радиста, в левой передней части корпуса. Боекомплект 3000 патронов в рожках.Использовались чешские лицензионные 7,92-мм пулеметы Besa, либо 7,7-мм Bren (опять же английская версия чехословацких ZB). Внешне лобовой пулемет выглядел очень внушительно из-за массивного кожуха, который визуально увеличивал калибр.О силовой установке мы уже говорили выше. V-образный двенадцатицилиндровый карбюраторный двигатель Rolls-Royce «Meteor». Охлаждение жидкостное. Мощность 600 л/с. Двигатель скоростной, позволял разгонять машину по шоссе до скорости 64 км/ч. «Кромвель» был самым быстроходным английским танком с наибольшей удельной мощностью из принятых к тому времени.Кстати, у «Метеора» была возможность увеличения мощности. Однако, конструкторы не использовали эту возможность по простой причине. Причина — чисто физические ограничения, вроде небольшой ширины корпуса. Увеличение мощности требовало создания практически нового танка.Трансмиссия имела несколько узлов и агрегатов. Главный фрикцион сухого трения, одновременно являющийся частью маховика двигателя. Многоступенчатый, удлиненный карданный вал. Коробка передач с синхронизаторами. Механизм поворотов с двойными дифференциалами.Гусеницы стальные, одногребневые. Опираются на пять обрезиненных опорных катков, которые так же выполняют функцию поддерживающих. Ведущее колесо заднего расположения.Наверное, по задумке британцев, «Кромвель» должен был бы стать конкурентом Т-34. Однако, на деле оказалось, что советский танк превосходит англичанина по множеству параметров. Таким образом, после знакомства наших специалистов с присланными машинами, СССР отказался от их поставок.В настоящее время все чаще и чаще озвучивается мнение, что в тот период Советский Союз брал все, что давали. Британский танк «Кромвель» — пример совершенно другого рода. Не все золото, что блестит. Не все, что бронировано, с пушкой и на гусеницах — танк.Стоит рассказать, что с этим танком советские специалисты познакомились ещё в 1942 году. 13 ноября член торгового представительства СССР в Великобритании К. Ольховский посетил центральный танковый полигон в Чобхеме. На полигоне ему и членам Военной Миссии СССР показали два опытных «Кромвеля», на которые ещё не было установлено вооружение.Показали и способность танков передвигаться по пересеченной местности. В целом у Ольховского создалось впечатление, что целью демонстрации было показать неготовность машины, чтобы продолжать посылать нам «Черчилли» и «Матильды». Но танк действительно был еще сырой, доводить его пришлось почти год.Вернулись к вопросу в 1943 году, когда «Кромвель» пошел в серию. Был поставлен вопрос о замене «Кромвелями» «Матильд». Британцы тут же предложили «Кентавра», но как только выяснилось, что «Кентавр» оснащается все тем же известным нам двигателем Nuffield-Liberty, потому интерес к нему тут же угас.В следующий раз о «Кромвелях» вспомнили уже весной 1944 года. Бытовало мнение, что на то время «Кромвели» были лучшими английскими танками, потому ГБТУ РККА заказало 6 танков, часть которых пошла на испытания, включая обстрел корпуса и башни, а как минимум пара машин отправлялась в профильные учреждения для разборки и изучения.Английские танкисты относились к «Кромвелям» с изрядным скепсисом, считая «Шерманы» более удачными. Американские танки были более надёжными, менее прожорливыми и нисколько не уступали английским в огневой мощи, имея при этом более удачные по конструкции корпус и башню.Потому практичные британцы с удовольствием вооружали «Кромвелями»… союзников-подопечных! Чехословацкая танковая бригада и 1-я польская танковая дивизия были вооружены именно этими танками.Чем же «Кромвель» не понравился нашим специалистам?Пушка была хороша. В качестве цели для испытания бронепробития был выбран «Тигр» серии Е. При стрельбе на дистанциях 500 и 600 метров снаряд M61 пробивал борт башни немецкого танка насквозь. На дистанции 650 метров была получена вмятина глубиной 75 мм, при этом в броне появилось две трещины.Для сравнения, 75-мм пушка M3 американского среднего танка M4 пробивала борт «Тигра» с дистанции 640 метров, а советская 76-мм пушка Ф-34 пробивала такую броню штатным снарядом с дистанции менее 100 метров.Лучше будет сказать, что было не так.«Не так» была башня. Каркасная, с навесной броней, с прямыми углами. Плюс куча болтов крепления, видок, конечно, тот еще, но эти болты отлично рикошетили внутрь, при попадании в них снарядов.То же самое касается и корпуса. Полный архаизм.Результаты ходовых испытаний тоже изрядно разочаровали. Максимальная скорость составила 52 км/ч. Для сравнения, средний танк M4A2 в тех же условиях показал среднюю скорость 48 км/ч, а Т-34-85 – 55 км/ч.При этом у английского танка был высокий расход топлива: на 100 км пути «Кромвель» тратил 280 литров топлива, М4А2 – 180 литров, а Т-34 – 170 литров.Итоги испытаний оказались неутешительными. Да, «Кромвель» IV серии был признан лучшим на текущий момент английским танком. Проблема была в том, что «англичанин» уступал по всем параметрам, кроме скорости, американскому M4A2 и по многим параметрам (кроме, пожалуй, удобности), Т-34-85."Кромвель" на испытательном полигоне НИИ ГАБТУ РККА в Кубинке:К тому же ближе к концу 1944 года стали поступать M4A2 в модификации с 76-мм пушкой, что сделало разрыв ещё большим. В результате был сделан однозначный вывод – «танк Кромвель-IV не может быть рекомендован к импорту». Танки и их агрегаты разошлись по заводам и НИИ.Но тем не менее, даже в этом случае, когда машина нас не устроила, британцам спасибо. Как говорится — всё что могу.Ну и традиционные тактико-технические характеристики машины:Боевая масса, т: 27,97Экипаж, чел: 5Размеры, мм:— длина: 6350— ширина: 3050— высота: 2500Клиренс, мм: 406Бронирование, мм— лоб корпуса: 64— борт и корма: 32— лоб башни: 76— борт и корма башни: 51Вооружение:— 75-мм пушка— 2 х 7,92-мм пулемета Besa или 2 х 7,7-мм пулемета BrenДвигатель: Rolls-Royce Meteоr, V-образный, 12-цилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения.Мощность, л/с: 600Скорость, км/ч:— по шоссе: 64— по пересеченной местности: 28Запас хода: 278Преодолеваемые препятствия:— подъем, град: 24— ров, м: 2,3— стена, м: 0,9— брод, м: 0,9 — 1,2