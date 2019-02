Ракетный комплекс RALAS родом из Сербии

Ракетный комплекс RALAS на базе БТР Lazar 3, фото: Минобороны Сербии

Ракета комплекса RALAS, фото: Минобороны Сербии

Запуск ракеты тактического ракетного комплекса ALAS из шестизарядной ПУ на шасси автомобиля Nimr (6x6), фото: Минобороны Сербии

На состоявшейся в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 сербская государственная оборонная компания Yugoimport SDPR впервые показала широкой общественности новый тактический (противотанковый) ракетный комплекс, получивший обозначение RALAS. Данный комплекс представляет собой удешевленный и облегченный вариант многократно демонстрировавшегося ранее сербского ракетного комплекса ALAS (Advanced Light Attack System) с наведением по волоконно-оптическому кабелю. По заверениям представителей компании Jугоимпорт СДПР, новый ракетный комплекс RALAS уже успешно прошел стадию полигонных испытаний.Уже сейчас можно говорить о том, что новый сербский ракетный комплекс был создан под эгидой Yugoimport SDPR при участии головного разработчика в лице сербской компании EDePro (Engine Development and Production) о чем недвусмысленно намекает маркировка на представленных ранее ракетах комплекса ALAS. Данная компания была образована на базе Лаборатории реактивного движения Белградского университета и в настоящее время специализируется в области разработки ракетных двигателей и реактивного оружия В отличие от ракеты комплекса ALAS (Advanced Light Attack System), получившей малогабаритный турбореактивный двигатель, похожая по конструкции, но обладающая меньшими размерами ракета RALAS оснащена более простым твердотопливным одноступенчатым двигателем, это стало причинно уменьшения максимальной дальности стрельбы с 25 до 10 км. Сообщается, что система управления ракеты включает в себя установленную в головной части тепловизионную или (исходя из запросов заказчика) более дешевую телевизионную камеру с передачей изображения и команд управления по оптико-волоконному кабелю, а также блок инерциально-спутниковой коррекции с системой автопилота. Наличие автопилота позволяет в автоматическом режиме вывести ракету в заданную точку, откуда будет начинаться этап командного наведения ракеты на цель. Дальность наведения с установленной на ракете камеры составляет 8 км. Наведение может вестись с портативной станции управления, при этом разработанное ПО позволяет после захвата цели оператором комплекса продолжать слежение даже за скрывшейся целью (к примеру, укрывшейся за зданиями).На выставке IDEX-2019, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 февраля, ракетная система была представлена в виде самоходной пусковой установки (8 пусковых контейнеров), выполненной на базе современного сербского бронетранспортера Lazar 3 с колесной формулой 8х8. Сербские военные получили первые 6 бронетранспортеров данного типа в декабре 2018 года, ранее в 2017 году еще 12 машин Lazar 3 были переданы МВД Сербии (жандармерия). По заверениям разработчиков, пусковые установки нового ракетного комплекса могут устанавливаться на различных платформах не только наземных, но и надводных.По словам Драгана Андрика одного из разработчиков RALAS, новый комплекс действительно представляет собой уменьшенную версию ранее созданной системы большей дальности ALAS, новая ракета получила твердотопливный двигатель и несъемный ускоритель, тогда как ракета ALAS оснащалась турбореактивным двигателем и сбрасываемым ускорителем. Помимо сниженной дальность поражения целей, новая ракета RALAS еще и банально дешевле.При этом ракета комплекса RALAS получила систему наведения аналогичную той, что ставилась на ракеты ALAS. Оператор комплекса может запрограммировать маршрут ее полета по точкам непосредственно перед пуском. Боеприпас будет следовать по заданной траектории полета, используя для навигации комбинированную INS/GPS систему. На конечном участке траектории полета видеоинформация от электронно-оптической ГСН передается на станцию управления по оптоволоконному кабелю, что делает ракету устойчивой к воздействию разного рода помех. При этом оператор всегда может выбрать цель, после того как она станет видимой (в идеале на расстоянии до 8 км). При этом система в состоянии автоматически сопровождать цель, даже если она временно скрыта, представители Yugoimport SDPR демонстрировали возможности ГСН ракеты на выставке в Абу-Даби. Оператор также может принять решение об отказе атаки цели, после чего ракета получит команду на подрыв в воздухе, либо просто направит боеприпас в землю. Ракета комплекса RALAS может комплектоваться боевыми частями двух типов: тандемной кумулятивной и термобарической осколочно-фугасной. Наличие двух разных боеголовок позволяет эффективно бороться с различными типами целей.Также специалисты отмечают, что новая ракета имеет сходство с твердотопливной ракетной системой большой дальности LORANA (Long Range Advanced Non-Line of Sight Attack System), которая также была создана инженера сербской оборонной компании Yugoimport SDPR, но так и не дошла до стадии производства. При этом разработчики говорят о том, что ГСН новой ракеты, равно как и конструкция боеприпаса были доработаны. Если же говорить о комплексе ALAS, то его разработка началась еще в 1990-х годах, при этом довести комплекс до боеспособного состояния сербским конструкторам удалось лишь после февраля 2013 года, когда компания Juгоимпорт СДПР в рамках выставки IDEX-2013 подписала соглашение о совместной разработке и выпуске данных ракет с компанией Emirates Advanced Research and Technology Holding (EARTH). При этом общая стоимость эмиратских инвестиций в данную программу оценивалась в 220 миллионов долларов.Так как объем информации о новом сербском ракетном комплексе RALAS пока что недостаточно велик, можно подробнее остановиться на родственном комплексе ALAS. Данный комплекс оснащен противотанковыми/многофункциональными ракетами с дальностью полета 25 км (возможно увеличение до 60 км), которые реализуют принцип «запуск в район предполагаемого нахождения цели – обнаружение и идентификация, выбор цели – поражение цели», в том числе ракета может работать в полностью автоматическом режиме, доступен также полуавтоматический режим. Благодаря связи с пусковой установкой с помощью высокоскоростной волоконной оптики (потери не более 0,2 дБ/км) изображение района поиска цели в видимом и ИК-диапазонах позволяет оператору комплекса или более мощной ЭВМ (чем установлена на самой ракете) обнаруживать и идентифицировать цели, рассчитывать оптимальную траекторию подходка к цели. Благодаря отсутствию излучения (в отличие от ракет, которые наводятся на цель с помощью РЛС или лазерного луча), волоконно-оптическая связь (до 240 Мбит/сек), малые РЛС- и ИК-сигнатуры обеспечивают ракете комплекса ALAS очень высокие уровни незаметности и помехозащищенности, а установленный на ракете экономичный двухконтурный ТРД 400N ТММ-40 обеспечивает заданную дальность полета и длительное (до 30 минут) барражирование в районе цели с возможностью перенацеливания ракеты уже после запуска.Изначально разрабатываемая как эффективная противотанковая система, ракета за счет использования осколочно-фугасной или термобарической боеголовки в совокупности с адаптивной программой атаки в состоянии успешно поражать также воздушные цели с небольшой скоростью полета (БПЛА и вертолеты), а также наземные и надводные цели (различную боевую технику, доты, полевые укрепления, катера и маломерные суда). Это фактически превращает систему ALAS и представленную недавно RALAS в тактические системы поддержки пехоты на поле боя. При этом пехотные подразделения получают в свои руки средство, которое повышает их возможности по концентрации и мобилизации огневой мощи.В настоящее время известно о следующих вариантах ракет ALAS:ALAS-A (до 25 км).ALAS-B вариант ракеты большей дальности (до 60 км).ALAS-C – противокорабельный вариант ракеты для береговой обороны ближнего радиуса действия (до 25 км, возможно увеличение до 50 км).