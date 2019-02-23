Порошенко пожаловался на то, что Путин отказывается брать трубку

Последний раз попытка поговорить с ним (с Владимиром Путиным, - прим. «ВО») была прямо в день агрессии против моих лодок. Я тогда позвонил ему, чтобы узнать, что происходит. Но он мне не ответил.

Президент Украины, постоянно заявляющий об агрессии со стороны России и «кознях» со стороны президента РФ, констатировал тот факт, что он сам звонит в Кремль. При этом г-н Порошенко пожаловался на то, что Владимир Путин отказался «брать трубку». Такое заявление украинский «лидер» сделал в интервью американскому телеканалу FoxNews. Очередной всплеск активности Порошенко, выражаемой через западные СМИ, может говорить только об одном: президент Украины пытается заручиться поддержкой Запада перед выборами, до которых остаётся чуть больше месяца.По словам Порошенко, он звонил в Москву с целью разобраться с задержанием Россией двух бронекатеров и рейдового буксира. При этом Порошенко в интервью применил термин «лодки». Даже так – «мои лодки».Из заявления главы украинского государства:По мнению Порошенко, «российскому лидеру, видимо, нечего было сказать».Действительно, что тут скажешь, если вооружённые бронекатера иностранного государства, угрожающего атаками Крымского моста, рвутся к этому мосту, игнорируя требования пограничников и заходя в территориальные воды России.Напомним, что ранее президент РФ уже комментировал свой отказ от телефонного разговора с Порошенко. По словам Владимира Путина, он «не намерен участвовать в его нехитрых комбинациях», давая понять, что все эти «походы и прорывы» - часть предвыборной кампании главы украинского государства.