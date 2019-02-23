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Порошенко пожаловался на то, что Путин отказывается брать трубку

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Президент Украины, постоянно заявляющий об агрессии со стороны России и «кознях» со стороны президента РФ, констатировал тот факт, что он сам звонит в Кремль. При этом г-н Порошенко пожаловался на то, что Владимир Путин отказался «брать трубку». Такое заявление украинский «лидер» сделал в интервью американскому телеканалу FoxNews. Очередной всплеск активности Порошенко, выражаемой через западные СМИ, может говорить только об одном: президент Украины пытается заручиться поддержкой Запада перед выборами, до которых остаётся чуть больше месяца.

Порошенко пожаловался на то, что Путин отказывается брать трубку



По словам Порошенко, он звонил в Москву с целью разобраться с задержанием Россией двух бронекатеров и рейдового буксира. При этом Порошенко в интервью применил термин «лодки». Даже так – «мои лодки».

Из заявления главы украинского государства:
Последний раз попытка поговорить с ним (с Владимиром Путиным, - прим. «ВО») была прямо в день агрессии против моих лодок. Я тогда позвонил ему, чтобы узнать, что происходит. Но он мне не ответил.


По мнению Порошенко, «российскому лидеру, видимо, нечего было сказать».

Действительно, что тут скажешь, если вооружённые бронекатера иностранного государства, угрожающего атаками Крымского моста, рвутся к этому мосту, игнорируя требования пограничников и заходя в территориальные воды России.

Напомним, что ранее президент РФ уже комментировал свой отказ от телефонного разговора с Порошенко. По словам Владимира Путина, он «не намерен участвовать в его нехитрых комбинациях», давая понять, что все эти «походы и прорывы» - часть предвыборной кампании главы украинского государства.
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