МО РФ ответило на шведские обвинения в провокации против своего борта РЭР

Мы считаем это сознательной провокацией, недопустимым поведением русского лётчика. Наши вооружённые силы считают инцидент неприемлемым выходом за рамки воздушной практики.

Русские часто идут на перехват наших самолётов, но в этот раз ситуация вышла за рамки дозволенного.

Когда шведский самолёт стал уходить от российских границ, Су-27 вернулся на базу.

В России отреагировали на претензии шведских властей относительно действий пилота истребителя Су-27 российских ВКС. Шведы объявили, что Су-27 якобы опасно приближался к самолёту РЭР (радиоэлектронной разведки) в небе над Балтикой. По словам министра обороны Скандинавского государства Петера Хультквиста, российский истребитель осуществлял подлёт к самолёту-разведчику на дистанцию около 20 м.Хультквист:Из комментария представителя ВС Швеции полковника А.Перссона:При этом ни Перссон, ни Хультквист не прокомментировали того, что же делал самолёт-разведчик шведских ВВС в непосредственной близости от воздушных границ Российской Федерации.В Минобороны России шведские заявления считают чрезмерно импульсивными. Информационный департамент оборонного ведомства РФ сообщает, что самолёт Су-27 осуществил приближение для визуальной идентификации воздушного борта, в итоге классифицировав самолёт как разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.Из сообщения: