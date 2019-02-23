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МО РФ ответило на шведские обвинения в провокации против своего борта РЭР

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В России отреагировали на претензии шведских властей относительно действий пилота истребителя Су-27 российских ВКС. Шведы объявили, что Су-27 якобы опасно приближался к самолёту РЭР (радиоэлектронной разведки) в небе над Балтикой. По словам министра обороны Скандинавского государства Петера Хультквиста, российский истребитель осуществлял подлёт к самолёту-разведчику на дистанцию около 20 м.

МО РФ ответило на шведские обвинения в провокации против своего борта РЭР



Хультквист:
Мы считаем это сознательной провокацией, недопустимым поведением русского лётчика. Наши вооружённые силы считают инцидент неприемлемым выходом за рамки воздушной практики.


Из комментария представителя ВС Швеции полковника А.Перссона:
Русские часто идут на перехват наших самолётов, но в этот раз ситуация вышла за рамки дозволенного.


При этом ни Перссон, ни Хультквист не прокомментировали того, что же делал самолёт-разведчик шведских ВВС в непосредственной близости от воздушных границ Российской Федерации.

В Минобороны России шведские заявления считают чрезмерно импульсивными. Информационный департамент оборонного ведомства РФ сообщает, что самолёт Су-27 осуществил приближение для визуальной идентификации воздушного борта, в итоге классифицировав самолёт как разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Из сообщения:
Когда шведский самолёт стал уходить от российских границ, Су-27 вернулся на базу.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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