Захар Прилепин рассказал о существенных потерях батальона НМ ДНР

В нашем донбасском подразделении вследствие постоянных перестрелок и боёв - большие потери. Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но... кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идёт. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям - как в самые тяжёлые месяцы этой четырёхлетней войны.

Больше не знаю, что сказать. Гибнут друзья. Сегодня, сейчас.

Известный писатель и бывший заместитель командира батальоны Народной милиции ДНР Захар Прилепин на своей странице в социальной сети сообщил о резком обострении ситуации на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона активизировала обстрелы сопредельной территории. При этом, по словам Захара Прилепина, батальон, в котором он в своё время занимал один из командных постов, понёс существенные потери.Из публикации Прилепина в Фейсбуке:По словам Захара, об этом необходимо знать.Из заметки:В комментариях к посту Захара Прилепина подписчики его страницы сетуют на то, что в официальных сводках пресс-службы Народной милиции ДНР о потерях у линии соприкосновения не сообщают. Зато эти потери «смакуют» в украинском сегменте соцсетей и украинских СМИ.А накануне украинские информгруппы в социальных сетях откровенничали об очередном применении миномётов ВСУ по территории ЛДНР. Обстрел вёлся на нескольких направлениях. Это является лишним подтверждением того факта, что чем ближе выборы на Украине, тем активнее будут вести себя ВСУ и вернувшиеся к линии соприкосновение радикалы из нацбатов.Стоит обратить внимание на то, что число обстрелов резко возросло именно после того, как на Донбасс в очередной раз перебросили нациков из «Азова» (*экстремистское объединение, запрещённое в РФ).