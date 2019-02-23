США предложили Индии производство "одних из лучших истребителей" за $20 млрд

Мы хотели бы разместить в Индии завод, который сможет производить для нужд ВВС Индии один из самых совершенных истребителей в мире».

Американская корпорация «Боинг» вынашивает планы по размещению на территории Индии производства самолётов F/A-18 Super Hornet. При этом сама стоимость реализации такого проекта может составить около 20 миллиардов долларов. В США надеются, что основную часть расходов возьмёт на себя именно Индия.В то же время представители корпорации отмечают, что решение вопроса о возможности передачи Индии технологий производства истребителей «является очень сложным» и будет рассматриваться «на уровне администрации США».Индийская пресса приводит заявление вице-президента по экспорту корпорации «Боинг» Томаса Брекенриджа:Такое заявление Брекенридж сделал в ходе проходящей в индийском Бангалоре аэрокосмической выставкиПри этом в индийских СМИ напоминают, чтоявляется одним из семи претендентов на работу в Индии по программе поставок 114 истребителей для нужд индийских военно-воздушных сил. Российские корпорациив том числе.Г-н Брекенридж, комментируя ситуацию, фактически намекает Нью-Дели на то, что выбирать власти Индии «должны» именно вариант «Боинга», так как «корпорация присутствует на рынке Индии многие десятилетия и никогда не подводила».В то же время ситуацию комментирует и шведский производитель SAAB, отмечая, что готов к заключению сделки с Индией при возможной передаче технологических документов.Как видно, борьба за индийский рынок только набирает обороты.