В Китае отреагировали на повреждение ракет к С-400 при транспортировке

Небольшая задержка в поставках в связи с инцидентом в районе Ла-Манша будет иметь место, но это никак не повлияет на совместную работу с Россией в рамках контракта.

Китайские СМИ и пользователи(неофициальное название китайского сегмента глобальной сети) комментируют информацию о том, что российский корабль не смог доставить в КНР ракеты к зенитным ракетным комплексам С-400.Напомним, что судно с ракетами попало в шторм в проливе Ла-Манш, в результате чего ракеты оказались повреждены (по некоторым данным, залиты морской водой). По официальной версии, их вернули в Россию для утилизации. В то же время, отдельные российские СМИ заявили о якобы потере нескольких зенитных ракет в водах Ла-Манша.В китайских СМИ тем временем пишут, что из России в Китай осуществлялась доставка новейших зенитных ракет 40Н6 (40Н6Е – экспортный вариант), имеющих возможность перехвата аэродинамических целей на расстоянии до 400 км и баллистические – до 200 км. Перехват – на высотах от 10 до 35000 м.Эти ракеты считаются на сегодняшний день рекордсменами по показателю дальности среди всех ракет к ЗРК в мире.Официальные источники в России не подтверждают информацию о том, что в Китай поставлялись именно 40Н6, которые в российские войска поступают лишь с октября прошлого года.Китайские эксперты сходятся во мнении о том, что ничего экстраординарного не произошло. Общая тональность статей, как и реакция экспертов, выглядит следующим образом:При этом отмечается, что Китай является первым государством, в который Россия поставила свои новейшие зенитные ракетные системы.Китайские пользователи при этом не стесняются говорить о необходимости "тщательного изучения" С-400 и ракет к ним с целью наладить собственное производство комплексов со схожими характеристиками. Ни для кого не секрет, что Китай является мировым лидером по копированию военной техники (и не только её).