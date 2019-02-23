СМИ: Новая ракета "Калибр-М" получит наземную версию базирования

Новый вариант ракеты "Калибр-М" с дальностью полета свыше 4,5 тысяч километров, разрабатываемый в интересах Военно-морского флота России, планируется дополнить наземным вариантом базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, хорошо знакомый в ситуацией.По словам источника, с учетом полного выхода США из ДРСМД, планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования.Ранее о планах создания нового "Калибра-М" наземного базирования не сообщалось. В январе этого года появилась информация о том, что ведутся научно-исследовательские работы по созданию корабельной версии крылатой ракеты "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы свыше 4,5 тысяч километров. От ныне существующих вариантов ракеты "Калибр" новая ракета будет отличаться не только увеличенной дальностью стрельбы, но и увеличенными габаритами, а также более мощной боевой частью.Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ответ на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в течение 2019-2020 годов будет создан наземный вариант стоящего в настоящее время на вооружении ВМФ РФ комплекса "Калибр".