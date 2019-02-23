США возобновили полёты в рамках Договора по открытому небу
США возобновили полеты над территорией России в рамках "Договора по открытому небу". Впервые с ноября 2017 года американский самолет-наблюдатель совершил полет над территорией Забайкальского края. Об сообщает мониторинговый портал PlaneRadar
Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. На борту самолета находилось шесть наблюдателей, самолет совершил полет по ранее утвержденному маршруту.
Данный полет стал первым с ноября 2017 года. Длительный перерыв между полетами в Соединенных Штатах объяснили напряженностью в российско-американских отношениях. Однако ранее американские СМИ связывали прекращение полетов российских самолетов наблюдения над территорией США, и соответственно американских самолетов на Россией, наличием более современного оборудования на российских самолетах, которое, по словам американских военных, "дает России значительное преимущество". Под это обвинение в 2017 году США запретили России провести наблюдательные полеты над Аляской и Гавайями.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России в ночь на 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. На борту самолета находилось шесть наблюдателей, самолет совершил полет по ранее утвержденному маршруту.
Данный полет стал первым с ноября 2017 года. Длительный перерыв между полетами в Соединенных Штатах объяснили напряженностью в российско-американских отношениях. Однако ранее американские СМИ связывали прекращение полетов российских самолетов наблюдения над территорией США, и соответственно американских самолетов на Россией, наличием более современного оборудования на российских самолетах, которое, по словам американских военных, "дает России значительное преимущество". Под это обвинение в 2017 году США запретили России провести наблюдательные полеты над Аляской и Гавайями.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
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