Безопасность в Европе возможна только в союзе с РФ - в ФРГ начали понимать
Странно, но многие в мире до сих пор думают, что однополярный мир возможен. Или считают, что в случае ядерного конфликта кто-то на Земле способен выжить. Вот наконец-то и в Европе начинают понимать, что размещение ядерного оружия на её территории опасно, прежде всего, для самой Европы.
Так, на днях депутат немецкого парламента Юрген Триттин высказался о том, что очередная гонка вооружений практически запущена, но избежать её всё ещё можно, наладив добрососедские отношения с Россией. При этом, добавил немецкий парламентарий, Европа неправильно трактует геополитические и военные угрозы современности, связывая их исключительно с Москвой.
Со слов Триттина, обвинять во всем Кремль, как это делает тот же глава МИД ФРГ Хайко Маас, бессмысленно и контрпродуктивно. С другой стороны, постоянно наращивать военный бюджет, как предложила канцлер Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, тоже не приближает страну к миру и процветанию.
По оценкам политика из Бундестага, именно США – основная угроза военного равновесия в мире. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и разорвал культурные договоренности с ЮНЕСКО. Опять же именно Белый дом выступил с инициативой о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подталкивая мир к ядерной бездне.
Юрген Триттин приписывает президентской манере управления Дональда Трампа «хаотичную деструктивность», а Пенса и Болтона немец обвиняет в «оголтелой неоконсервативной агрессивности». Вместе эти американские мужи представляют из себя «гремучую смесь», которая и является главной угрозой безопасности Европы.
Вот почему, по мнению Триттина, Европе нужно найти свой вариант решения проблем: прежде всего Брюсселю нужны взаимопонимание и конструктивные партнерские отношения с Москвой. Вдобавок Европе необходимо отказать заокеанскому Большому брату в размещении систем противоракетной обороны на европейской земле.
«Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО», — констатировал депутат Бундестага.
Так, на днях депутат немецкого парламента Юрген Триттин высказался о том, что очередная гонка вооружений практически запущена, но избежать её всё ещё можно, наладив добрососедские отношения с Россией. При этом, добавил немецкий парламентарий, Европа неправильно трактует геополитические и военные угрозы современности, связывая их исключительно с Москвой.
Со слов Триттина, обвинять во всем Кремль, как это делает тот же глава МИД ФРГ Хайко Маас, бессмысленно и контрпродуктивно. С другой стороны, постоянно наращивать военный бюджет, как предложила канцлер Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, тоже не приближает страну к миру и процветанию.
По оценкам политика из Бундестага, именно США – основная угроза военного равновесия в мире. Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и разорвал культурные договоренности с ЮНЕСКО. Опять же именно Белый дом выступил с инициативой о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подталкивая мир к ядерной бездне.
Юрген Триттин приписывает президентской манере управления Дональда Трампа «хаотичную деструктивность», а Пенса и Болтона немец обвиняет в «оголтелой неоконсервативной агрессивности». Вместе эти американские мужи представляют из себя «гремучую смесь», которая и является главной угрозой безопасности Европы.
Вот почему, по мнению Триттина, Европе нужно найти свой вариант решения проблем: прежде всего Брюсселю нужны взаимопонимание и конструктивные партнерские отношения с Москвой. Вдобавок Европе необходимо отказать заокеанскому Большому брату в размещении систем противоракетной обороны на европейской земле.
«Безопасность в Европе возможна только с Россией. Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО», — констатировал депутат Бундестага.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
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