Ким Чен ЫН отправился на встречу с Трампом в Ханой на личном поезде
На предстоящую вторую встречу лидеров США и Северной Кореи, которая пройдет в столице Вьетнама Ханое, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправился по железной дороге на личном бронированном поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в КНДР.
По данным источника, поезд с Ким Чен Ыном сегодня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна во второй половине дня. Личный бронепоезд северокорейского лидера должен проследовать через территорию Китая до вьетнамской столицы Ханоя. Ряд азиатских СМИ со ссылкой на свои источники сообщает, что личный поезд Ким Чен Ына проследует по маршруту: Пхеньян - китайская станция Даньдун - Пекин - станция Ланг Сон - Ханой. Общая протяженность железнодорожного маршрута составляет более 4,5 тыс. км.
Планируется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Ханой 25-26 февраля 2019 года.
Сообщается, что на предстоящей встрече лидеров США и Северной Кореи будут обсуждаться вопросы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Предполагается, что Ким Чен Ын может пойти на встречу Дональду Трампу и допустить наблюдателей США на полигоны КНДР, но только в обмен на мирную декларацию и частичную отмену санкций в отношении страны. Позиция же США заключается в том, что они требуют сначала уничтожить ядерное оружие КНДР, а потом они рассмотрят вопрос снятия санкций.
Однако каким будет окончательный документ по итогам встречи, а в том, что он будет подписан, уверены многие эксперты, судить пока преждевременно.
По данным источника, поезд с Ким Чен Ыном сегодня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна во второй половине дня. Личный бронепоезд северокорейского лидера должен проследовать через территорию Китая до вьетнамской столицы Ханоя. Ряд азиатских СМИ со ссылкой на свои источники сообщает, что личный поезд Ким Чен Ына проследует по маршруту: Пхеньян - китайская станция Даньдун - Пекин - станция Ланг Сон - Ханой. Общая протяженность железнодорожного маршрута составляет более 4,5 тыс. км.
Планируется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибудет в Ханой 25-26 февраля 2019 года.
Сообщается, что на предстоящей встрече лидеров США и Северной Кореи будут обсуждаться вопросы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Предполагается, что Ким Чен Ын может пойти на встречу Дональду Трампу и допустить наблюдателей США на полигоны КНДР, но только в обмен на мирную декларацию и частичную отмену санкций в отношении страны. Позиция же США заключается в том, что они требуют сначала уничтожить ядерное оружие КНДР, а потом они рассмотрят вопрос снятия санкций.
Однако каким будет окончательный документ по итогам встречи, а в том, что он будет подписан, уверены многие эксперты, судить пока преждевременно.
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