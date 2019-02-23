Венесуэла развёртывает вооруженные силы на границе с Колумбией
Вооруженные силы Венесуэлы получили приказ командования на развертывание на границе с Колумбией. Перед этим венесуэльские власти перекрыли три моста на границе с этим государством.
Как сообщает командование Вооруженных сил Венесуэлы, инструкции по развертыванию армии на границе с Колумбией поступили от главнокомандующего президента страны Николаса Мадуро. После получения инструкций глава Оперативного стратегического командования Национальных Боливарианских вооруженных сил адмирал Ремихио Себальос отдал приказал Вооруженным силам Венесуэлы развернуть силы на границе с Колумбией. Перед армией поставлена задача "защищать мир и безопасность народа через закрытие границы".
В вооруженных силах Венесуэлы подчеркнули, что армия остается с избранным президентом и сдаваться не собирается.
Ранее спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом Венесуэлы, проигнорировав запрет на выезд из страны, пересек границу и прибыл в Колумбию, где на приграничной территории американское правительство складирует некую "гуманитарную помощь" для оппозиции Венесуэлы. В пятницу Гуаидо подписал свой "первый президентский указ", которым разрешил США доставку этой помощи на территорию Венесуэлы и призвал вооруженные силы "во всем содействовать США". При этом он дал венесуэльской армии сутки "для того, чтобы определиться".
США запланировали доставку "помощи" на сегодня, против чего категорически возражает правительство Николаса Мадуро, предполагая, что вместе с продуктами и предметами первой необходимости в Венесуэлу будет переправлено оружие, средства связи и защиты для вооружения отрядов оппозиции.
Как сообщает командование Вооруженных сил Венесуэлы, инструкции по развертыванию армии на границе с Колумбией поступили от главнокомандующего президента страны Николаса Мадуро. После получения инструкций глава Оперативного стратегического командования Национальных Боливарианских вооруженных сил адмирал Ремихио Себальос отдал приказал Вооруженным силам Венесуэлы развернуть силы на границе с Колумбией. Перед армией поставлена задача "защищать мир и безопасность народа через закрытие границы".
В вооруженных силах Венесуэлы подчеркнули, что армия остается с избранным президентом и сдаваться не собирается.
Ранее спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом Венесуэлы, проигнорировав запрет на выезд из страны, пересек границу и прибыл в Колумбию, где на приграничной территории американское правительство складирует некую "гуманитарную помощь" для оппозиции Венесуэлы. В пятницу Гуаидо подписал свой "первый президентский указ", которым разрешил США доставку этой помощи на территорию Венесуэлы и призвал вооруженные силы "во всем содействовать США". При этом он дал венесуэльской армии сутки "для того, чтобы определиться".
США запланировали доставку "помощи" на сегодня, против чего категорически возражает правительство Николаса Мадуро, предполагая, что вместе с продуктами и предметами первой необходимости в Венесуэлу будет переправлено оружие, средства связи и защиты для вооружения отрядов оппозиции.
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