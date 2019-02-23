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Вьетнам получил вторую партию российских танков Т-90С

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Вьетнам получил вторую партию российских танков Т-90С, сообщает интернет-сайт Defence Blog со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Вьетнам получил вторую партию российских танков Т-90С



Как пишет издание, партия российских танков Т-90С была доставлена 21 февраля из России в один из вьетнамских портов. Количество танков в партии не называется, но вероятней всего прибыло 32 танка, поскольку всего Министерство обороны Вьетнама заказало в России поставку 64 Т-90С, а в начале января в первой партии прибыло 32 машины. В народной армии Вьетнама российские танки Т-90С должны заменить стоящие на вооружение советские Т-55.

Контракт на поставку 64 танков Т-90С/СК был подписан в 2016 году, но известно о нём стало только в ноябре 2017 года, когда Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) объявила о начале поставки танков Т-90С и Т-90СК во Вьетнам.

Т-90С - это экспортный вариант российского танка Т-90. На бронемашине отсутствуют прожекторы ОТШУ "Штора", но установлены дополнительные блоки защиты. Т-90СК - командирский вариант Т-90С, с дополнительным связным и навигационным оборудованием.
Использованы фотографии:
https://dambiev.livejournal.com/
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Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам
Вьетнам подтвердил закупку 64 российских танков Т-90С/СК
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