В Керчи спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин"

Патрульный корабль "Павел Державин" перед спуском на воду. Керчь, 21.02.2019

В Керчи спущен на воду строящийся для ВМФ РФ патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160. Торжественная церемония прошла на ООО "Судостроительный завод "Залив" (находится под управлением АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького"), передает блог bmpd.Патрульный корабль "Павел Державин" является третьим кораблем проекта 22160 и вторым серийным в серии из пяти единиц, а также первым, строящимся на Керченском ССЗ "Залив". Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург). Контракт на строительство серии патрульных кораблей в интересах ВМФ РФ был заключен в 2014 году.Первый патрульный корабль по этому контракту (и второй в серии) "Дмитрий Рогачев" спущен на воду в Зеленодольске в конце 2017 года, и в августе 2018 года отбуксирован в Новороссийск, где в сентябре 2018 года начал заводские ходовые испытания. Сейчас сдача этого корабля ВМФ России перенесена на 2019 год. Второй в серии "Павел Державин" и третий "Сергей Котов" строятся в Керчи, четвертый и пятый патрульные корабли "Виктор Великий" и "Николай Сипягин" строятся в Зеленодольске. Все корабли предназначены для Черноморского флота.Головной корабль этой серии проекта 22160 "Василий Быков" был передан Черноморскому флоту 20 декабря 2018 года.Строительство всей серии этих кораблей затянулось по причине импортозамещения силовой установки. Все корабли серии, кроме головного "Василия Быкова", на котором установлены германские дизель-редукторные агрегаты MAN, получат дизель-редукторные агрегаты производства Коломенского завода.