Герой Собибора. Памяти Александра Печерского
Совсем мало остается в живых тех, кто семьдесят четыре года назад победил гитлеровскую Германию, освободив родной Советский Союз, народы Европы, да и все человечество от ужасов нацизма. 22 февраля исполнилось 110 лет со дня рождения Александра Печерского - человека, возглавившего единственное в истории Второй мировой войны успешное восстание в нацистском концентрационном лагере.
Восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года. И случилось оно во многом благодаря Александру Печерскому, чья судьба как отражение всей непростой истории нашей страны в суровые предвоенные, военные и послевоенные годы. Но широкая известность Собиборскому восстанию была обеспечена лишь знаменитым фильмом Константина Хабенского, вышедшим на экраны в прошлом году. До показа фильма о драматических событиях, развернувшихся в далеком 1943 году, помнили лишь те люди, кто плотно интересовался историей Великой Отечественной войны.
Александр Аронович Печерский родился 22 февраля 1909 года в Кременчуге в довольно состоятельной еврейской семье. Отец Александра работал адвокатом, кроме Александра в семье еще были мальчик Константин и девочки Фаина и Зинаида. В 1915 году семья перебралась в Ростов-на-Дону. В 1931-1933 гг. Александр Печерский проходил срочную службу в рядах РККА, а затем устроился электриком на паровозоремонтный завод. После окончания университета он трудился инспектором хозяйственной части в Ростовском финансово-экономическом институте.
В молодые годы Печерский увлекался театром, занимался в театральной студии, где и познакомился со своей будущей женой Людмилой Замилацкой. Молодые люди поженились, у них родилась дочь Элеонора. 32-летнего Александра Печерского призвали в ряды Красной Армии в первый же день войны – 22 июня 1941 года. Он участвовал в боевых действиях, а в сентябре 1941 года был аттестован на воинское звание техника-интенданта 2 ранга. В то время это звание соответствовало званию лейтенанта РККА.
Печерский служил в должности делопроизводителя штаба 596-го корпусного артиллерийского полка, входившего в состав 19-й армии. На первый взгляд, должность Печерского к героизму отнюдь не располагала – подумаешь, делопроизводитель – «писарь», не пулеметчик же, не танкист, не наводчик артиллерийского орудия. Но на войне воюют все и даже делопроизводители. Во время боев под Вязьмой в том же 1941 году Александр попал в плен. Полк выходил из немецкого окружения, а Александр тащил на себе раненого командира. Но у красноармейцев кончились патроны, и группа выходивших солдат была окружена и взята в плен гитлеровцами.
Вместе с другими захваченными красноармейцами Печерского направили в лагерь для военнопленных. В плену он переболел тифом, прежде чем совершил первую попытку побега в мае 1942 года. Тогда Печерский пытался бежать вместе с четырьмя другими военнопленными. Но охранникам удалось предотвратить побег. Беглецов направили в штрафной лагерь в Борисове, а затем в лагерь в Минске. Там Печерского поместили в «Лесной лагерь» за городом, где во время медицинского осмотра и была установлена его еврейская национальность.
Печерского поместили в «еврейский погреб», где десять дней военнопленные еврейской национальности находились в кромешной темноте. 20 августа 1942 года Александра Печерского перевели в «рабочий лагерь» в Минске, где уже находились 500 евреев из Минского гетто и военнопленные – евреи. Спустя год, 18 сентября 1943 года, Печерского в числе других заключенных-евреев перевели в «лагерь смерти» Собибор.
Лагерь смерти «Собибор» был создан немцами весной 1942 года на юго-востоке Польши, близ небольшого села Собибур, по имени которого и получил название сам концлагерь. Создание лагеря было одним из составных компонентов плана «Рейнхард», предусматривавшего полное уничтожение еврейского населения на территории генерал-губернаторства (Польши). Охрана лагеря состояла примерно из 30 унтер-офицеров СС и 90-120 коллаборационистов, в основном бывших военнопленных украинской национальности, перешедших на сторону Германии.
В лагере Собибор происходило регулярное уничтожение находившихся в нем заключенных. Всего с апреля 1942 по октябрь 1943 года в Собиборе было убито около 250 тысяч заключенных еврейской национальности. Конечно, были попытки побегов, но все они заканчивались неудачно. Это объяснялось и особенностями расположения лагеря – он располагался в лесу, неподалеку от полустанка Собибор, и был окружен четырьмя рядами колючей проволоки высотой в три метра. Между третьим и четвертым рядами пространство было заминировано, между вторым и третьим регулярно ходили вооруженные патрули охранников. На вышках также круглосуточно дежурили охранники.
Конечно, периодически заключенные все же пытались спастись. 11 октября 1943 года группа заключенных лагеря отказалась идти добровольно в газовую камеру, однако попытавшихся бежать в сторону ограждений людей перестреляли. Тех, кто попал в руки к охранникам лагеря живыми, замучили до смерти.
Тем не менее, 14 октября 1943 года заключенные Собибора смогли поднять восстание. Его план и был разработан Печерским, который решил, что самый простой путь – тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, затем захватить склад с оружием и перебить охранников. Восставшие убили 12 унтер-офицеров СС из администрации лагеря и 38 охранников, но не смогли захватить склад оружия. Тогда восставшие под огнем охранников побежали через минное поле и смогли уйти в лес.
Из 550 заключенных рабочего лагеря 130 человек отказались участвовать в побеге, еще 80 человек погибли во время восстания, 170 человек были пойманы в процессе масштабной поисковой операции, организованной эсэсовцами. Оставшихся в лагере заключенных и пойманных беглецов всех уничтожили. Тем не менее, 53 участникам побега из Собибора удалось дожить до конца войны.
Для гитлеровского командования массовый успешный побег заключенных из Собибора был невиданным унижением. Именно поэтому лагерь Собибор был закрыт, полностью разрушен и стерт с лица земли. На его месте немцы устроили поле и засадили его картофелем.
Восемь бывших советских военнопленных во главе с самим Александром Печерским смогли добраться до Белоруссии, где присоединились к партизанским отрядам имени Фрунзе и имени Щорса. В составе отряда имени Щорса оказался сам Печерский с несколькими товарищами по побегу. Он стал подрывником-диверсантом, бился против оккупантов, пуская под откос немецкие эшелоны. Однако, как только в Белоруссию вошли части Красной Армии, Печерский был арестован как человек, побывавший в плену и вернувшийся оттуда странным образом. Его направили в состав 15-го штурмового стрелкового батальона 1-го Прибалтийского фронта, чтобы он кровью мог искупить «вину» перед Родиной.
Возможно, именно благодаря тому, что Печерский попал в штурмовой батальон, его подвиг в Собиборе и получил известность. Командовавший батальоном майор Андреев, находясь под впечатлением от рассказа подчиненного, направил Печерского в Москву – в Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Со слов Печерского писатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин написали очерк «Восстание в Собиборе», который был включен в вышедшую после войны знаменитую «Черную книгу».
Печерский продолжил воевать с нацистами, в бою у города Бауск 20 августа 1944 года был ранен в бедро осколком мины, четыре месяца провел в госпитале, после чего был комиссован и получил инвалидность. В подмосковном госпитале произошло знакомство Александра Печерского с будущей его второй женой Ольгой Котовой, в браке с которой он прожил затем всю свою жизнь. Котова, работавшая в госпитале медсестрой, узнала в своем пациенте героя, о подвиге которого читала накануне.
Выписавшись из госпиталя, Печерский вернулся в Ростов-на-Дону. В 1945 году он написал книгу – воспоминания о восстании в Собиборе. Но, несмотря на уникальность подвига Печерского, советское руководство не спешило его оценивать по достоинству. Даже проявленную в боях храбрость Печерский получил награду ниже, чем та, к которой был представлен изначально. 19 мая 1949 года Александра Ароновича Печерского представили к награждению орденом Отечественной войны II степени, но военный комиссар Ростовской области генерал-майор Сафонов не удовлетворил это представление и Печерский получил лишь медаль «За боевые заслуги».
Интересно, что когда проходил Нюрнбергский трибунал над нацистскими военными преступниками, среди прочих обвинений рассматривалась и история лагеря смерти Собибор. Обвинители из западных держав хотели пригласить на процесс и Александра Печерского в качестве свидетеля обвинения, но советские власти тогда Печерского в Германию не выпустили. Несмотря на то, что Александр Аронович вроде как был признанным героем, участником Великой Отечественной войны, недоверие к нему сохранялось – и из-за национального происхождения, и из-за плена.
Пострадал Печерский и в результате т.н. «кампании по борьбе с космополитизмом». Его, как человека еврейской национальности, да еще побывавшего в плену, уволили с работы администратора в Театре музыкальной комедии. Несколько лет Печерский не мог устроиться на работу и лишь в 1954 году его приняли на завод «Ростметиз» мастером багетного цеха. В 1960 году он стал бригадиром.
Лишь в 1963 году Александра Печерского пригласили выступить в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу одиннадцати охранников лагеря Собибор. В 1973 году воспоминания о Собиборском побеге были опубликованы в московском журнале «Советиш геймланд». Однако, если говорить об уровне освещения восстания в Собиборе в советской прессе, то он, конечно, был весьма скромным. За сорок лет вышло лишь несколько статей, посвященных истории этого подвига. Сам Печерский также не получил каких-либо высоких наград. Зато в 1987 году в Великобритании режиссер Джек Голд снял нашумевший фильм «Побег из Собибора». Игравший Печерского Рутгер Хауэр получил за эту роль «Золотой глобус», а вот самого героя Собиборского восстания на премьере фильма не было – из Советского Союза Александра Ароновича все еще не хотели выпускать.
До того времени, когда история Собибора получила всероссийскую известность, Александр Аронович, к сожалению, не дожил. Он скончался в 1990 году в возрасте 80 лет в Ростове-на-Дону, был похоронен на ростовском Северном кладбище. Интерес к фигуре Печерского и восстанию в Собиборе совпал с «патриотическим поворотом» российских властей. В 2011 году был основан Фонд памяти Александра Печерского, летом 2014 года имя Александра Печерского включили в учебники по истории Отечества, в честь героя была выпущена почтовая марка. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в январе 2018 года посетили выставку, посвященную событиям в Собиборе.
Но самым известным событием среди прочих действий по увековечению памяти Собиборского восстания и его организатора Александра Печерского стал выход на экраны художественного фильма Константина Хабенского «Собибор». Фильм вышел в российский прокат 3 мая 2018 года. После выхода фильма о Собиборском восстании узнала российская массовая аудитория, интерес к фигуре Александра Печерского еще больше возрос. Сейчас именем Александра Печерского названо несколько улиц – в израильской Цфате, украинском Кременчуге, в Москве.
Имя Александра Ароновича носит улица в недавно отстроенном микрорайоне «Суворовский» в Ростове-на-Дону – городе, где Александр Печерский провел всю свою жизнь с 5 лет до самой смерти, за исключением перерыва на войну. 6 апреля 2018 года имя Александра Ароновича Печерского было присвоено ростовской гимназии № 52, на территории гимназии установлен памятник главному герою восстания в Собиборе.
Но остается нерешенным еще один и очень важный момент. Инициативная группа давно борется за присвоение Александру Ароновичу посмертно звания Героя России. Пока, как и в случае с другим знаменитым ростовским ветераном Алексеем Берестом, добиться Золотой Звезды для руководителя восстания в Собиборе не удалось. Но память Александра Печерского власть почтила хотя бы тем, что наградила его посмертно орденом Мужества.
Восстание в Собиборе произошло 14 октября 1943 года. И случилось оно во многом благодаря Александру Печерскому, чья судьба как отражение всей непростой истории нашей страны в суровые предвоенные, военные и послевоенные годы. Но широкая известность Собиборскому восстанию была обеспечена лишь знаменитым фильмом Константина Хабенского, вышедшим на экраны в прошлом году. До показа фильма о драматических событиях, развернувшихся в далеком 1943 году, помнили лишь те люди, кто плотно интересовался историей Великой Отечественной войны.
Александр Аронович Печерский родился 22 февраля 1909 года в Кременчуге в довольно состоятельной еврейской семье. Отец Александра работал адвокатом, кроме Александра в семье еще были мальчик Константин и девочки Фаина и Зинаида. В 1915 году семья перебралась в Ростов-на-Дону. В 1931-1933 гг. Александр Печерский проходил срочную службу в рядах РККА, а затем устроился электриком на паровозоремонтный завод. После окончания университета он трудился инспектором хозяйственной части в Ростовском финансово-экономическом институте.
В молодые годы Печерский увлекался театром, занимался в театральной студии, где и познакомился со своей будущей женой Людмилой Замилацкой. Молодые люди поженились, у них родилась дочь Элеонора. 32-летнего Александра Печерского призвали в ряды Красной Армии в первый же день войны – 22 июня 1941 года. Он участвовал в боевых действиях, а в сентябре 1941 года был аттестован на воинское звание техника-интенданта 2 ранга. В то время это звание соответствовало званию лейтенанта РККА.
Печерский служил в должности делопроизводителя штаба 596-го корпусного артиллерийского полка, входившего в состав 19-й армии. На первый взгляд, должность Печерского к героизму отнюдь не располагала – подумаешь, делопроизводитель – «писарь», не пулеметчик же, не танкист, не наводчик артиллерийского орудия. Но на войне воюют все и даже делопроизводители. Во время боев под Вязьмой в том же 1941 году Александр попал в плен. Полк выходил из немецкого окружения, а Александр тащил на себе раненого командира. Но у красноармейцев кончились патроны, и группа выходивших солдат была окружена и взята в плен гитлеровцами.
Вместе с другими захваченными красноармейцами Печерского направили в лагерь для военнопленных. В плену он переболел тифом, прежде чем совершил первую попытку побега в мае 1942 года. Тогда Печерский пытался бежать вместе с четырьмя другими военнопленными. Но охранникам удалось предотвратить побег. Беглецов направили в штрафной лагерь в Борисове, а затем в лагерь в Минске. Там Печерского поместили в «Лесной лагерь» за городом, где во время медицинского осмотра и была установлена его еврейская национальность.
Печерского поместили в «еврейский погреб», где десять дней военнопленные еврейской национальности находились в кромешной темноте. 20 августа 1942 года Александра Печерского перевели в «рабочий лагерь» в Минске, где уже находились 500 евреев из Минского гетто и военнопленные – евреи. Спустя год, 18 сентября 1943 года, Печерского в числе других заключенных-евреев перевели в «лагерь смерти» Собибор.
Лагерь смерти «Собибор» был создан немцами весной 1942 года на юго-востоке Польши, близ небольшого села Собибур, по имени которого и получил название сам концлагерь. Создание лагеря было одним из составных компонентов плана «Рейнхард», предусматривавшего полное уничтожение еврейского населения на территории генерал-губернаторства (Польши). Охрана лагеря состояла примерно из 30 унтер-офицеров СС и 90-120 коллаборационистов, в основном бывших военнопленных украинской национальности, перешедших на сторону Германии.
В лагере Собибор происходило регулярное уничтожение находившихся в нем заключенных. Всего с апреля 1942 по октябрь 1943 года в Собиборе было убито около 250 тысяч заключенных еврейской национальности. Конечно, были попытки побегов, но все они заканчивались неудачно. Это объяснялось и особенностями расположения лагеря – он располагался в лесу, неподалеку от полустанка Собибор, и был окружен четырьмя рядами колючей проволоки высотой в три метра. Между третьим и четвертым рядами пространство было заминировано, между вторым и третьим регулярно ходили вооруженные патрули охранников. На вышках также круглосуточно дежурили охранники.
Конечно, периодически заключенные все же пытались спастись. 11 октября 1943 года группа заключенных лагеря отказалась идти добровольно в газовую камеру, однако попытавшихся бежать в сторону ограждений людей перестреляли. Тех, кто попал в руки к охранникам лагеря живыми, замучили до смерти.
Тем не менее, 14 октября 1943 года заключенные Собибора смогли поднять восстание. Его план и был разработан Печерским, который решил, что самый простой путь – тайно и поодиночке ликвидировать персонал лагеря, затем захватить склад с оружием и перебить охранников. Восставшие убили 12 унтер-офицеров СС из администрации лагеря и 38 охранников, но не смогли захватить склад оружия. Тогда восставшие под огнем охранников побежали через минное поле и смогли уйти в лес.
Из 550 заключенных рабочего лагеря 130 человек отказались участвовать в побеге, еще 80 человек погибли во время восстания, 170 человек были пойманы в процессе масштабной поисковой операции, организованной эсэсовцами. Оставшихся в лагере заключенных и пойманных беглецов всех уничтожили. Тем не менее, 53 участникам побега из Собибора удалось дожить до конца войны.
Для гитлеровского командования массовый успешный побег заключенных из Собибора был невиданным унижением. Именно поэтому лагерь Собибор был закрыт, полностью разрушен и стерт с лица земли. На его месте немцы устроили поле и засадили его картофелем.
Восемь бывших советских военнопленных во главе с самим Александром Печерским смогли добраться до Белоруссии, где присоединились к партизанским отрядам имени Фрунзе и имени Щорса. В составе отряда имени Щорса оказался сам Печерский с несколькими товарищами по побегу. Он стал подрывником-диверсантом, бился против оккупантов, пуская под откос немецкие эшелоны. Однако, как только в Белоруссию вошли части Красной Армии, Печерский был арестован как человек, побывавший в плену и вернувшийся оттуда странным образом. Его направили в состав 15-го штурмового стрелкового батальона 1-го Прибалтийского фронта, чтобы он кровью мог искупить «вину» перед Родиной.
Возможно, именно благодаря тому, что Печерский попал в штурмовой батальон, его подвиг в Собиборе и получил известность. Командовавший батальоном майор Андреев, находясь под впечатлением от рассказа подчиненного, направил Печерского в Москву – в Комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Со слов Печерского писатели Павел Антокольский и Вениамин Каверин написали очерк «Восстание в Собиборе», который был включен в вышедшую после войны знаменитую «Черную книгу».
Печерский продолжил воевать с нацистами, в бою у города Бауск 20 августа 1944 года был ранен в бедро осколком мины, четыре месяца провел в госпитале, после чего был комиссован и получил инвалидность. В подмосковном госпитале произошло знакомство Александра Печерского с будущей его второй женой Ольгой Котовой, в браке с которой он прожил затем всю свою жизнь. Котова, работавшая в госпитале медсестрой, узнала в своем пациенте героя, о подвиге которого читала накануне.
Выписавшись из госпиталя, Печерский вернулся в Ростов-на-Дону. В 1945 году он написал книгу – воспоминания о восстании в Собиборе. Но, несмотря на уникальность подвига Печерского, советское руководство не спешило его оценивать по достоинству. Даже проявленную в боях храбрость Печерский получил награду ниже, чем та, к которой был представлен изначально. 19 мая 1949 года Александра Ароновича Печерского представили к награждению орденом Отечественной войны II степени, но военный комиссар Ростовской области генерал-майор Сафонов не удовлетворил это представление и Печерский получил лишь медаль «За боевые заслуги».
Интересно, что когда проходил Нюрнбергский трибунал над нацистскими военными преступниками, среди прочих обвинений рассматривалась и история лагеря смерти Собибор. Обвинители из западных держав хотели пригласить на процесс и Александра Печерского в качестве свидетеля обвинения, но советские власти тогда Печерского в Германию не выпустили. Несмотря на то, что Александр Аронович вроде как был признанным героем, участником Великой Отечественной войны, недоверие к нему сохранялось – и из-за национального происхождения, и из-за плена.
Пострадал Печерский и в результате т.н. «кампании по борьбе с космополитизмом». Его, как человека еврейской национальности, да еще побывавшего в плену, уволили с работы администратора в Театре музыкальной комедии. Несколько лет Печерский не мог устроиться на работу и лишь в 1954 году его приняли на завод «Ростметиз» мастером багетного цеха. В 1960 году он стал бригадиром.
Лишь в 1963 году Александра Печерского пригласили выступить в качестве свидетеля обвинения на процессе по делу одиннадцати охранников лагеря Собибор. В 1973 году воспоминания о Собиборском побеге были опубликованы в московском журнале «Советиш геймланд». Однако, если говорить об уровне освещения восстания в Собиборе в советской прессе, то он, конечно, был весьма скромным. За сорок лет вышло лишь несколько статей, посвященных истории этого подвига. Сам Печерский также не получил каких-либо высоких наград. Зато в 1987 году в Великобритании режиссер Джек Голд снял нашумевший фильм «Побег из Собибора». Игравший Печерского Рутгер Хауэр получил за эту роль «Золотой глобус», а вот самого героя Собиборского восстания на премьере фильма не было – из Советского Союза Александра Ароновича все еще не хотели выпускать.
До того времени, когда история Собибора получила всероссийскую известность, Александр Аронович, к сожалению, не дожил. Он скончался в 1990 году в возрасте 80 лет в Ростове-на-Дону, был похоронен на ростовском Северном кладбище. Интерес к фигуре Печерского и восстанию в Собиборе совпал с «патриотическим поворотом» российских властей. В 2011 году был основан Фонд памяти Александра Печерского, летом 2014 года имя Александра Печерского включили в учебники по истории Отечества, в честь героя была выпущена почтовая марка. Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в январе 2018 года посетили выставку, посвященную событиям в Собиборе.
Но самым известным событием среди прочих действий по увековечению памяти Собиборского восстания и его организатора Александра Печерского стал выход на экраны художественного фильма Константина Хабенского «Собибор». Фильм вышел в российский прокат 3 мая 2018 года. После выхода фильма о Собиборском восстании узнала российская массовая аудитория, интерес к фигуре Александра Печерского еще больше возрос. Сейчас именем Александра Печерского названо несколько улиц – в израильской Цфате, украинском Кременчуге, в Москве.
Имя Александра Ароновича носит улица в недавно отстроенном микрорайоне «Суворовский» в Ростове-на-Дону – городе, где Александр Печерский провел всю свою жизнь с 5 лет до самой смерти, за исключением перерыва на войну. 6 апреля 2018 года имя Александра Ароновича Печерского было присвоено ростовской гимназии № 52, на территории гимназии установлен памятник главному герою восстания в Собиборе.
Но остается нерешенным еще один и очень важный момент. Инициативная группа давно борется за присвоение Александру Ароновичу посмертно звания Героя России. Пока, как и в случае с другим знаменитым ростовским ветераном Алексеем Берестом, добиться Золотой Звезды для руководителя восстания в Собиборе не удалось. Но память Александра Печерского власть почтила хотя бы тем, что наградила его посмертно орденом Мужества.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- newrezume.org, rostovlife.ru, 24smi.org
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