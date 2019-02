Переживёт ли НАТО президентство Трампа?

Британское издание Financial Times сообщает о глубоком кризисе в НАТО и в западном сообществе. Обозреватель газеты Филип Стивенс счел знаком глубокого раздрая, царящего в рядах союзников, выступление на Мюнхенской конференции по международной безопасности канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту либерального международного правопорядка и, соответственно, против международной политики Дональда Трампа.И успех этой речи был очевиден для всех.Однако взошедшего на трибуну после канцлера вице-президента США Майкла Пенса успех Меркель, похоже, ничуть не смутил (Стивенс даже предположил, что он не слушал ее выступления), и в своей речи он потребовал от своих союзников неукоснительного следования указаниям Вашингтона. Таким образом, пишет Стивенс, второе лицо в нынешней американской администрации дает понять, что не слышит европейцев и не желает принимать в расчет их чувства и интересы. Даже New York Times отметила бестактность речи вице-президента.Тот факт, что этот «диалог», напоминающий беседу немого с глухим, произошел на Мюнхенской конференции по безопасности, являющейся одной из основ трансатлантического союза, красноречиво говорит о состоянии последнего.Обозреватель FT констатирует, что европейцы до сих пор старались преуменьшать «проблему Дональда Трампа», но их терпению приходит конец. Американский глава окончательно «достал» Меркель, когда в одностороннем порядке решил вывести американские войска из Сирии, вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также стал угрожать Европе наказанием, если та не будет соблюдать введённые Соединёнными Штатами санкции против Ирана.Сотрудники внешнеполитического ведомства ФРГ говорят, что им сложно продвигать идею атлантического союза в то время, когда значительная часть немецкого общества доверяет больше Владимиру Путину, чем Трампу. И если мировой порядок будет основываться лишь на сиюминутных сделках, а не общих ценностях, то в проигрыше окажутся и Европа, и США, полагает обозреватель.Впрочем, дело уже продвинулось значительно дальше простого обмена мнениями. Подтверждением наблюдений и выводов Стивенса стала ситуация вокруг американского контингента на Северо-Востоке Сирии, который Дональд Трамп ранее решил вывести.Напомним, на днях стало известно, что полного вывода американцев все же не будет, и Соединённые Штаты оставят на территории САР в качестве «миротворцев» 200 американских военнослужащих на некоторое время после вывода войск из арабской республики. И это не слухи, об этом официально было заявлено пресс-службой администрации Трампа.«В течение некоторого времени в Сирии останется небольшая миротворческая группа численностью около 200 человек», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что решение было объявлено после того, как Трамп провёл по телефону переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Похоже, уже становится традицией, что после беседы с турецким коллегой американский лидер принимает неожиданные решения. Напомним, что и решение о выводе войск, ставшее неожиданностью для его команды, он принял после целой серии весьма эмоциональных переговоров с турецким лидером. По его же собственному признанию, Трамп заявил Эрдогану: «Все мы уходим, теперь вы отвечаете за безопасность (этих территорий)». Это решение буквально повергло в ужас Пентагон, Госдеп и спецслужбы, поскольку оставляло без защиты американских союзников в САР – формирования курдских сепаратистов. Которые, как известно, Анкара намерена уничтожить, и именно их поддержка американцами является одной из главных причин напряженности в американо-турецких отношениях.Строго говоря, американские военные на северо-востоке Сирии выполняли роль «живого щита», поскольку их присутствие в рядах курдских формирований и на территориях, им подконтрольных, удерживало турок от ударов по ним. А вывод американцев развязывает руки ВС Турции и их прокси в отношении формирований СДС, главную скрипку в котором и играют курдские формирования.Очевидно, что свое решение Трамп не согласовывал не только с союзниками (Францию, чей контингент находится в тех же местах, оно явно застало врасплох), но и со своими военными, о чем явственно говорит демарш бывшего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, подавшего в отставку.Непонятно, кто консультировал американского президента по данной проблематике, но ситуация, которая начала складываться на сирийском северо-востоке сразу же после того как новость о скором выводе американцев была обнародована, оказалась неожиданной теперь для него самого. Причем особенно его огорчило, что часть курдов немедленно обратилась за помощью к Дамаску и к Москве. Похоже, что возможность того, что оставляемые американцами территории будут заняты сирийскими войсками, Трампом не рассматривалась и стала настоящим откровением.По сведениям The Wall Street Journal, Министерство обороны США готовилось завершить вывод войск из Сирии до конца апреля текущего года. Значительная часть войск должна была покинуть арабскую республику уже в середине марта. Полный вывод американского контингента планировалось осуществить до начала мая, однако стало очевидно, что этот график выполнить не получается. Необходимо было хоть как-то предотвратить переход курдов под руку Асада, обеспечив им защиту от турок.И Вашингтон решил возложить эту задачу на своих союзников по НАТО. Исполняющий обязанности главы Пентагона США Патрик Шанахан отправился в Брюссель на саммит министров обороны стран НАТО, чтобы убедить их выставить на замену американского контингента своих солдат в рамках «международной наблюдательной миссии».Шанхан обратился к Великобритании, Франции и Германии с просьбой создать наблюдательные или, вернее опорные пункты, в демилитаризованной зоне шириной в 30 километров на границе Турции и Сирии. Однако Берлин категорически отказался, а Лондон и Париж, чьи военнослужащие уже находятся на территории САР, объявили, что выведут свои контингенты, если американцы покинут территорию этой страны.Данный ответ союзников, расцененный Трампом как предательство, по некоторым данным, привел его буквально в бешенство. Его раздражение было усилено тем, что к требованиям англичан и французов оставить американских военных присоединились… курды.Курдский полевой командир Мазлум Кобани, командующий вооруженными отрядами СДС, потребовал оставить в Сирии около 1000−1500 военнослужащих НАТО на подконтрольных курдам территориях. Он призвал США остановить реализацию плана по полному выводу своих войск с территории Сирии.«Мы бы хотели иметь прикрытие с воздуха, воздушную поддержку и силы на земле для координации с нами», — сказал Кобани небольшой группе журналистов после переговоров с американскими военными на авиабазе в неназванном месте на северо-востоке Сирии, заявив, что хотя бы «небольшая группа американских сил» должна остаться на сирийской территории.В том, что даже курды предъявляют Вашингтону какие-то требования, Трамп обвиняет своих европейских союзников, которые, по его мнению, и провоцируют такие ситуации, подрывая авторитет США своим «непослушанием». Это помимо того, что из-за их несговорчивости блестящий план Трампа по дистанцированию от проигрыша в сирийской войне провалился, и ему все же придется испить эту горькую чашу до дна.Напомним, что американский лидер уже неоднократно высказывал сомнения в целесообразности дальнейшего участия США в НАТО, и, возможно, нынешняя ситуация вновь подтолкнет его к публичным размышлениям на эту тему.Der Spiegel на днях сообщил, что сегодня в европейском экспертном сообществе оживленно обсуждают, сумеет ли НАТО пережить оставшееся до переизбрания Трампа время. Причем все они согласны с тем, что переизбрание его на второй срок будет иметь для альянса фатальные последствия.В свете этого прогноза обратим внимание на то, что «международная наблюдательная миссия», участия в которой так добивается от европейских союзников Трамп, нацелена на «сдерживание» Турции, которая является членом НАТО.