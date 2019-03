Страшную сечу. Герои

(«Сага о Ньяле», перевод О. А. Смирницкой и А. И. Корсуна) Я в Ирландии виделСтрашную сечу. ГероиВ громе мечей рубились,Щиты разбивали в щепы.Пал, истекая кровью,Сигурд на поле брани.Пал и Бриан отважный,В битве добыв победу.(«Сага о Ньяле», перевод О. А. Смирницкой и А. И. Корсуна)

В свое время известный британский поэт Редьярд Киплинг написал замечательное стихотворение «Чужак», в котором речь идет о том, что трудно принять людей чужой культуры, чужого языка и чужой веры, даже если они приходят к тебе с миром. А уж если они приходят, что сжечь твой дом и отнять у тебя достояние, если ты не хочешь им отдать его добровольно, то совершенно ясно, что они враги и никакие Божьи заповеди в их отношении недействительны. Так мы считаем даже в наше толерантное время, а уж, скажем, 1000 лет тому назад на это только так и смотрели. Ну, а уж если у тебя в руке был меч или топор, то твоим первейшим делом было скорее убить всякого, кто покушался на твое достояние, и немедленно.Вот почему те же самые викинги, совершавшие свои набеги на земли Англии и Франции, повсеместно встречали отпор, хотя и был он, скажем так, не везде одинаков. Где-то от них предпочитали откупаться деньгами. Однако, известны и поистине эпические сражения между викингами и местными жителями, в которых воинственные пришельцы с Севера бывали разгромлены и больше уже не предпринимали попыток их завоевать. Едва ли не самое известное такое сражение, это битва при Клонтарфе, имевшая место в Ирландии в 1014 году. По масштабам, жертвам и последствиям она вполне сравнима с битвой при Гастингсе, однако случившейся полвека спустя.Рассказать о ней просили и некоторые из читателей ВО, встретившие упоминание о ней в части 4-ой («Ирландия») цикла статей «Рыцари и рыцарство». И поскольку тема действительно очень интересная, то так тому и быть!«Битва при Клонтарфе»: картина маслом Хью Фрэзера, 1826 г.Начнем с историографии этой битвы. По счастью случилась она в то время, когда уже существовала письменность. И не просто существовала. В землях Ирландии в то время, как нигде более в то время существовало множество монастырей, а в них было много грамотных монахов. Поэтому неудивительно, что в значительной степени героизированные и романизированные описания этой битвы вошли как в исторические трактаты, так и в поэтические произведения. В частности, ее описание имеется в дублинской копии «Анналов Иннисфалена» и в южноирландской поэме «Война ирландцев против чужеземцев». Информация о ней есть в «Истории Ирландии» Джефри Китинга (XVII в.) О «Битве Бриана» повествуют также и некоторые исландские саги. Достаточно подробно она описана и в знаменитой «Саге о Ньяле».Что мы можем из всего этого взять? В принципе, не так уж и много. Так, все ирландские источники сообщают, что битва продолжалась весь день. «Война ирландцев против чужеземцев», копия «Анналов Иннисфалена», равно как и исторический трактат «Битва при Клонтарфе», приводят массу живописных подробностей, большинство которых, скорее всего, выдуманы. Так же, как и откровенно мистические пророчества в «Саге о Ньяле». В целом же ход сражения везде описан очень смутно, хотя, судя по описаниям, это была битва «наносящая раны, грохочущая, убийственная, кровавая, ужасная, неистовая...» Но, в принципе это можно сказать, наверное, о каждом сражении, где имеет место рукопашная схватка. Часами воины то рубились, то отдыхали, переводя дух, дать возможность отдохнуть рукам, а затем вновь сходились и расходились, нападали и отступали, шатались и падали от усталости, а кто-то даже успевал в это же время подкрепиться, выпить вина и даже… помолиться Господу!В то же время саги сообщают нам множество мелких подробностей относительно тогдашнего оружия и способов его применения, так что саму вооруженную борьбу того времени мы представляем сегодня достаточно подробно. «У него в руке был меч, и он нанес им удар человеку, который хотел схватить его, и отрубил ему низ щита и ногу. Тогда подоспел Флоси и ударил мечом Хельги по шее так, что у него отлетела голова». («Исландские саги» в 2-х томах, т. II.)Что известно совершенно точно, так это то, что битва при Клонтарфе имела место 23 апреля 1014 года в страстную пятницу, а участвовали в ней силы коалиции, которыми командовал верховный король Ирландии Бриан Бору, а противостоял ему король Лейнстера Маэл Морда мак Мурхада, со своими собственными людьми, наемниками-викингами, как находившимися в Дублине, так и приплывшими им на помощь с Оркнейских островов во главе с его двоюродным братом Сигурд, а также одного из королей провинции Ульстер, выступавшего против Бриана. В ходе сражения войска Маэл Морды и его союзников потерпели поражение, но и королю Бриану тоже не повезло – его убил один из воинов-скандинавов. Итогом битвы стало освобождение Ирландии от власти норманнов, но задуманного им объединение страны так и не произошло. Она продолжала оставаться раздробленной и продолжала состоять из нескольких королевств, враждовавших друг с другом.Битву при Клонтарфе вполне можно было бы назвать «битвой народов», поскольку состав ее участников и вправду был довольно пестрым. В ней участвовали правители Дублина, Лагена, Тир Оуэна, Брефне и Осрайга. Король Лейнстера мобилизовал людей на подконтрольной ему северной части Лагена, и то же самое сделали и дублинские скандинавы. К 18 апреля, вербному воскресенью, на помощь Морде прибыл его союзник норвежский ярл с Оркнейских островов Сигурд Хлодвирссон (Могучий), сын ярла Хлодвира Торфиннсона, и датчанин Бродир хёвдинг острова Мэн.Известно, что Бродир привел с собой 20 боевых кораблей. Если считать, что на каждом было по 20-25 пар гребцов, то всего с ним могло прибыть около 1000 воинов, одетых в кольчуги, о чем упоминается в ирландских анналах. Численность флота Сигурда и количество его людей неизвестны. В свою очередь другой викинг Оспак, прежний соратник Бродира, что-то с ним не поделил и привел свои 10 кораблей королю Бриану.Реконструкция битвы при Клонтарфе – тысячелетний юбилей, 19 апреля 2014 г.Что касается вооружения противоборствующих сторон, то у скандинавов в него по традиции входили круглые щиты с умбонами, двуручные секиры, мечи и копья (включая метательные), и луки со стрелами. Отмечается, что воины Бродира имели кольчуги. Что касается ирландцев то они также имели мечи, копья и щиты с металлическими умбонами. У вождей на головах были шлемы. Возможно, что ирландские аристократы также имели кольчуги, но точных упоминаний о них не сохранились. Известно, однако, что некоторые из ирландцев, особенно воины Дал Кайс, уже имели секиры аналогичные скандинавским. У них также были луки, однако в качестве метательного оружия они все еще предпочитали дротики с прикрепленными к древку разноцветными ремнями, с помощью которых они подтягивались их владельцем назад. Достаточно сложно себе представить, как именно такое происходило в рукопашном бою. Однако об этом сообщается. Кроме того, источники XII века также передают, что ирландцы в бою довольно часто бросали камни. Хотя и не сообщается, каким образом. Но у них камней было много под ногами, так что почему бы их просто не поднимать и не бросать, особенно, если у тебя в этом есть практика. То есть ирландцы могли сражаться и в тесном строю, или поражать своих противников дротиками, стрелами и камнями на расстоянии.Миниатюра с изображением воина эпохи походов викингов. «Штутгартская Псалтырь» 820-830 гг. (Штутгарт. Областная Вюртембергская библиотека)Силы сторон были примерно равны – на стороне верховного короля примерно 7000 человек, на стороне его противников – около 6000. Впрочем, часть воинов, что пришла с ним – ирландцы из Миде, которых возглавлял бывший верховный король Маэлсехнайллом мак Домнайллом, сражаться отказалась. У Бриана таким образом осталось всего 4500 воинов, и они подошли к стенам Дублина и встали там лагерем. Войсками Дублина командовал его противник Сигтрик – двоюродный брат Морда мак Мурхада, но он имел всего лишь тысячу воинов, хотя они и были лучше вооружены, чем собранные на юге острова поселяне.Всадник. Миниатюра из «Штуттгартской псалтири». (Штутгарт, Областная Вюртембергская библиотека)В то время Дублин весь целиком находился на южном берегу реки Лиффи. На северный берег, на котором находилась деревня Клонтарф, можно было попасть через один единственный мост, что позволило викингам – союзникам Сигтрика, не только спокойно высадиться на северном берегу, но и готовиться к битве, не ожидая внезапного нападения.Но они никак не ожидали того, что армия Бриана Борну переправится через Лиффи не по этому мосту, а много выше по реке, обойдет Дублин по большой дуге и в итоге… окажется также на севере, то есть у них в тылу, прижав всю их армию к берегу моря. Впрочем, это их особо не испугало, ведь Дублин – их база и опора по-прежнему находился у них за спиной, так же, как и их корабли.Вот такими были воины в 1100 г. Миниатюра из манускрипта «Экспозиции псалмов». (Библиотека Луи Арагона, г. Ман, в Сарте, Франция)Готовясь к битве, армия викингов разделилась на пять отрядов, но Сигтрик и его тысяча воинов по-прежнему остались в городе и в поле не вышли. Но его сын стал во главе левого фланга боевой линии, имея под командованием еще тысячу людей из Дублина, которые все-таки решили сражаться в поле. У Маэл Морда было три тысячи воинов из Лейнстера, которые были построены в два отряда. Их было много, но вооружены они были намного хуже, чем викинги, сражавшиеся рядом с ними. В центре встала еще тысяча викингов с Оркнейских островов, которыми командовал Сигурд. Бродир со своей тысячей встал на правом фланге, возле берега и на виду кораблей. То есть стояли они так, что имели позади себя морской залив, где стояли их корабли, и море справа. Также в тылу у них, хотя и за рекой, находился Дублин. Правда, чтобы попасть туда требовалось перейти вброд небольшую речку Толка и мост через Лиффи…Погребение викинга. (Национальный музей Ирлдандии, Дублин)Войска Бриана Бора выстроились так, что против левого фланга викингов находилась тысяча наемников и викингов с острова Мэн. Еще 1 500 воинов под командованием своих королей стояли позади викингов. Далее по фронту находились две тысячи воинов Мунстера, которых возглавлял сын Бриана Мурхад. Еще 1 400 воинов стояли несколько дальше, под командованием других родственников верховного короля, а неподалеку от правого фланга его армии стояла еще и тысяча воинов короля Маэлсехнайлла, решивших если не участвовать в этой битве, то хотя бы посмотреть на нее. Ведь это же интересно, не так ли?!Впрочем, обратившись к тексту «Войны ирландцев против чужеземцев», можно узнать, что армия Бриана была построена в фалангу, в которой воины стояли так тесно, что «колесница, запряженная четверкой лошадей, могла бы проехать по их головам от одного края до другого». 32 знамени развевались над ними, возбуждая воинский дух ирландцев. Подчеркивается, что все люди верховного короля при этом были построены в три линии. И аналогичным образом, то есть в три линии стояли викинги, дублинцы и ирландцы-северяне. При этом все южноирландские источники отрицают участие в битве воинов Маэлсехнайла на ее начальном этапе.Наверное, вот такие мужики тогда там сражались! Реконструкция битвы 2014 года.Сражение началось рано утром и, как это было принято в то время, с отдельных поединков между воинами-зачинщиками посредине поля. «Болельщики» с обеих сторон их подзадоривали, возбуждались, и вскоре всей массой вступили в сражение.Вначале преимущество оказалось на стороне викингов, поскольку благодаря шлемам и кольчугам им было легче сражаться с плохо защищенными ирландцами. Но на правом фланге армии Бриана, как оказалось, викинги имели лучшее вооружение, чем их противники, и они начали их медленно теснить. Бродир на левом фланге потеснил ирландцев, и шел впереди своих воинов до тех пор, пока не встретил воина-ирландца по прозвищу Волк-Забияка (или Ульв Пугало – в разных источниках по-разному, брата либо пасынка Бриана). Тот сумел повалить его на землю, но не сумел умертвить из-за надетой на него брони. Столь сокрушительное фиаско, однако, видимо, сильно подействовало на Бродира, потому что он покинул поле боя. Мурхад (напомним, что это был сын верховного короля Бриана) проявил в бою чудеса храбрости, но погиб, получив удар от умирающего скандинава, которому он сам нанес смертельную рану. Другого, 15-летнего сына Бриана нашли утонувшим в реке Толки, причем сжимавшим в руках труп врага! Тем не менее воины Мурхада не растерялись и продолжали сражаться. В результате уже к полудню им удалось сокрушить воинов Бродира и те побежали к своим кораблям.Обращает на себя внимание длиннополая кольчуга мужчины, с длинными широкими рукавами. Миниатюра из «Психомахии» Аврелия Пруденция, римского поэта и писателя IV в., относящаяся к 1120 г. Сцена «Битва женщин и мужчин». Аббатство Св. Альбана, Британия. (Британская библиотека, Лондон)В центре викинги Сигурда и Маэла Морды сначала теснили воинов Мунстера. Один за другим гибли их знаменосцы и тогда знамя решил взять сам Сигурд, хотя ему и говорили, чтобы он этого не делал. И что же? Взяв знамя, он тоже был убит! Вот ведь, какие удивительные чудеса тогда случались. Его уставшие воины сражаться с прежним пылом уже не могли, и ирландцы пробились к берегу залива. Многие викинги попытались спастись на кораблях, стоявших неподалеку от берега, но после тяжелого боя, и к тому же одетые в кольчуги, утонули, пытаясь добраться до них вплавь.Видя, что победа явно клонится в сторону Бриана Бора, дублинские викинги решили искать спасения в городе, и вот тут-то Маэлсехнайлл и решил наконец вступить в битву и приказал своим воинам перерезать беглецам дорогу к единственному мосту. В результате спастись из них не удалось никому, а все предводители «чужеземных» викингов погибли. Впрочем, пока еще не все…Отрывок из «Саги о Ньяле» из «Подмаренничной книги», ок. 1350 года. (Библиотека Тринити-колледжа в Дублине)Дело в том, что побежденный Бродир в это время был все еще жив и прятался в лесу у Дублина. Тут-то он и заметил короля Бриана, который… молился у себя в шатре. Сначала он принял его за священника и хотел пройти мимо. Но кто-то из тех, с кем он был, узнал в нем верховного короля и сказал об этом Бродиру. Тот решил воспользоваться удобным случаем, и с несколькими своими воинами напал на Бриана. Старый король, которому было то ли 70, то ли 80 лет, поднялся и одним ударом меча отрубил первому из нападавших обе ноги в тот момент, но и сам пал, сраженный ударом Бродира. Ну, а тот, сделав свое черное дело, вновь убежал в лес, громко крича, что «Бриан пал от руки Бродира». Тут к месту убиения верховного короля подошел Ульв Пугало со своими людьми. Увидев такое злое дело, они пошли в лес, нашли там и перебили людей Бродира, а его самого сумели взять в плен. Казнили его изощренно и страшно: вспороли живот, прибили кишки к стволу дерева и заставили бегать вокруг него до тех пор, пока они на него не намотались.После тяжелого боя почему бы и не поспать…Потери викингов составили от 6,5 до 7 тысяч человек, включая и воинов союзных войск, причем все их вожди были также убиты. Потери ирландцев составили 4 тыс., но при этом погиб их король и большая часть его сыновей, так что королевская династия Бора таким образом прервалась.Увековечена битва при Клонтарфе еще и в нескольких сортах ирландского виски!После этого влияние викингов в Ирландии закончилось, однако и ирландцы потеряли своих предводителей, включая и старого верховного короля, имевшего огромный авторитет. Из-за этого их остров вскоре погрузился в череду кровавых междоусобиц между кланами, боровшихся за власть, но объединения страны в единое государство в итоге так и не произошло.Цена вот этого напитка 57$!