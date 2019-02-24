Эксперт: беспилотник «Калашникова» может изменить мир, как автомат АК
Новый малоразмерный ударный беспилотник «Куб-БЛА» разработки концерна «Калашников» может привести к таким же крупным изменениям, как в свое время автомат АК-47, приводит ТАСС мнение эксперта по международным отношениям, профессора университета штата Иллинойс Николаса Гроссмана.
По его мнению, беспилотник может изменить сам «характер войны», «изменить мир», как «его старший двоюродный брат АК-47», который по сей день остается грозным оружием.
«Куб-БЛА» обещает быть таким же простым в использовании, дешевым и эффективным. Те, кто купит этот аппарат, будут иметь возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых более умных бомб американских вооруженных сил», считает профессор.
Он отмечает, что российская разработка, по сути, является «демократизацией умных бомб», предполагая более широкое их распространение. При этом «Куб-БЛА» будет намного дешевле израильских и американских ударных БЛА. Покупку этих дронов смогут позволить себе даже страны с весьма скромным бюджетом.
Вместе с тем эксперт выразил опасение, что широкое распространение по миру российских аппаратов сделает их доступными для террористов. Это одна из серьезнейших проблем, связанных с распространением данной технологии, добавил он.
Напомним, «Куб-БЛА» был представлен на выставке IDEX 2019 в ОАЭ. По данным разработчиков, скорость его полета может достигать 130 км/час. Время нахождения в воздухе – 30 мин, масса полезной нагрузки – 3 кг. Габариты БЛА: 1210х950х165 мм.
После запуска ударный дрон может барражировать в воздухе, выбирая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы. Аппарат имеет возможность пикировать на объект по вертикальной траектории.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что обычные средства ПВО испытывают большие трудности в противодействии новому БЛА. Он отметил также, что комплекс «Куб-БЛА» – шаг к совершенно новому ведению боевых действий.
Компания, подарившая миру знаменитый автомат, представила ударный БЛА, который аналогичным образом может произвести переворот в тактике ведения боевых действий, сделав доступными недорогостоящими современные технологии применения дронов,полагает эксперт.
По его мнению, беспилотник может изменить сам «характер войны», «изменить мир», как «его старший двоюродный брат АК-47», который по сей день остается грозным оружием.
«Куб-БЛА» обещает быть таким же простым в использовании, дешевым и эффективным. Те, кто купит этот аппарат, будут иметь возможность «управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых более умных бомб американских вооруженных сил», считает профессор.
Он отмечает, что российская разработка, по сути, является «демократизацией умных бомб», предполагая более широкое их распространение. При этом «Куб-БЛА» будет намного дешевле израильских и американских ударных БЛА. Покупку этих дронов смогут позволить себе даже страны с весьма скромным бюджетом.
Вместе с тем эксперт выразил опасение, что широкое распространение по миру российских аппаратов сделает их доступными для террористов. Это одна из серьезнейших проблем, связанных с распространением данной технологии, добавил он.
Напомним, «Куб-БЛА» был представлен на выставке IDEX 2019 в ОАЭ. По данным разработчиков, скорость его полета может достигать 130 км/час. Время нахождения в воздухе – 30 мин, масса полезной нагрузки – 3 кг. Габариты БЛА: 1210х950х165 мм.
После запуска ударный дрон может барражировать в воздухе, выбирая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы. Аппарат имеет возможность пикировать на объект по вертикальной траектории.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что обычные средства ПВО испытывают большие трудности в противодействии новому БЛА. Он отметил также, что комплекс «Куб-БЛА» – шаг к совершенно новому ведению боевых действий.
- Использованы фотографии:
- https://www.instagram.com
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