Воины-пикты

Мы слабы, но будет знакВсем ордам за вашей Стеной -Мы их соберем в кулак,Чтоб рухнуть на вас войной.Неволя нас не смутит,Нам век вековать в рабах,Но когда вас задушит стыд,Мы спляшем на ваших гробах…(«Песнь пиктов» Редьярд Киплинг, перевод И. Оказова)