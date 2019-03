Воины-пикты

Всем ордам за вашей Стеной -

Мы их соберем в кулак,

Чтоб рухнуть на вас войной.



Неволя нас не смутит,

Нам век вековать в рабах,

Но когда вас задушит стыд,

Мы спляшем на ваших гробах…

(«Песнь пиктов» Редьярд Киплинг, перевод И. Оказова) Мы слабы, но будет знакВсем ордам за вашей Стеной -Мы их соберем в кулак,Чтоб рухнуть на вас войной.Неволя нас не смутит,Нам век вековать в рабах,Но когда вас задушит стыд,Мы спляшем на ваших гробах…(«Песнь пиктов» Редьярд Киплинг, перевод И. Оказова)

Использованная литература:

1. Nicolle, D. Arthur and Anglo-Saxon Wars. London. Osprey Publishing Ltd., (MAA №154), 1984.

2. Wagner, P. Pictish Warrior AD 297 – 841.Oxford. . Osprey Publishing Ltd., (Warrior №50), 2002.

3. Smyth, Alfred. Warlords and Holy Men. Edinburgh: University Press. 1984, 1989.

4. Foster, S., Foster, S. M. Picts, Gaels and Scots: early historic Scotland. Batsford, 1996.

5. Bitel, Lisa M. Land of Women: Tales of Sex and Gender from Early Ireland. Cornell University Press, 1998.

6. Newton, Michael. A Handbook of the Scottish Gaelic World. Four Courts Press, 2000.

7. Хендерсон, Изабель. Пикты. Таинственные воины древней Шотландии / Пер. с англ. Н. Ю. Чехонадской. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004.

Не успел выйти материал про рыцарей Шотландии, как тут же пошли письма с просьбами рассказать о воинах-пиктах, предшественниках тех самых шотландцев, с которыми воевал английский король Эдуард. И, конечно, тема пиктов выходит за рамки серии «о рыцарях», но так как она и впрямь очень интересна, то следует о них рассказать поподробнее.«Современные пикты». Сегодня модно реконструировать древность. Есть те, кто воссоздает жизнь римлян, греков, ассирийцев (!), а также… эльфов, поднимает чаши со «здравуром» (водкой с медом) и бегает по лесу с криками: «Мы эдьфы, мы эльфы!». А вот эти кричат: «Мы пикты, мы пикты!» И им очень весело!Итак, пикты – обитатели Шотландии, которых застали еще римляне, но которым довелось биться с викингами. И вот бились они бились, да только сами разбились. Исчезли, растворились среди других народов да так, что от них не осталось и следа. Впрочем, кое-что от них, конечно, осталось. Но именно кое-что. И самое удивительное, что жили-то ведь они уже в эпоху письменности, и даже ее имели. Но… кроме списка своих королей, с указанием продолжительности их правления, ничего письменного от них до нашего времени не сохранилось. У нас нет пиктских законов, летописей, никто не написал житий местных святых, не озаботился собранием их легенд, стихов и преданий. Нет ни единого целого предложения, которое было бы написано на пиктском языке. Конечно, о них писали авторы других народов, даже тот же Юлий Цезарь. Но только это особо ничего не дает, кроме разве что самого знания о том, что они были и имели обыкновение краситься в синий цвет. Или покрывать свое тело татуировкой… До нас дошли лишь работы пиктских камнерезов, то есть – изображения на камнях, но и они… не содержат мелких деталях. Рядом с ними нет надписей, и о чем они повествуют можно лишь только гадать!37 страниц пробного текста вам будет вполне достаточно, чтобы решить – покупать вам эту книгу или не покупать!Поэтому тех же гипотез по поводу их происхождения (на радость авторам фэнтази!) существует много. По одной – они потомки пра-индоевропейских переселенцев, по другой – они родственники иберов из Испании, а то так и вообще древнейшие доиндоевропейские обитатели Европы.Эта книга Дэвида Николя была написана им еще в 1984 году, но вполне актуальна до сих пор.Как бы там ни было они были, они вели войны, поэтому о воинах-пиктах у нас здесь и пойдет речь. Ну, а начать как всегда следует с историографии, то есть с того, кто, что об это уже написал, что по этой теме можно прочитать самому.Пол Вагнер написал, конечно, очень хорошую и подробную книгу про пиктов. Но читается она несколько тяжеловато… Хотя это субъективный взгляд.Самая доступная книга у нас в России – это исследование Изабель Хендерсон, известной в Англии женщины-специалиста по пиктам и автора множества работ, первая из которых появилась еще в 1967 году: «Пикты. Таинственные воины древней Шотландии». В Интернете есть 37 ознакомительных страниц этого издания и… на мой взгляд большего для развития эрудиции (если только вы не фанат истории и культуры пиктов) вам не потребуется. Перевод хороший, но читается книга тяжело.Три книги сегодня доступны на английском языке (доступно и более, но эти я читал) и две из них относятся к изданиям Оспрей. Первая книга Д.Николя «Артур и войны с англосаксами», а вторая Поля Вагнера «Воины-пикты 297 -841». В первой пиктам уделено не более двух страниц, так что много из нее не узнаешь, вторая посвящена им целиком. Но проблема в том, что сам Вагнер… австралиец из Нового Южного Уэльса (ну, вот заинтересовался пиктами и даже написал по ним работу PhD), поэтому английский у него… не оксфордский, и читать ее труднее, чем обычные английские книги. Он рассматривает и татуировки пиктов, и их каменную резьбу, словом, работа у него и впрямь получилась интересная.Книга Фостеров комплексная: там и пикты, и скотты, и уэльсцы…Ну, а теперь, когда мы выяснили, что о пиктах есть литература как на русском, так и на английском языках, давайте обратимся собственно к их военному делу.Нападение воинов-пиктов на римский форт. Рис. Вайна Рейнольдса.Начнем с того, что на войне очень быстро происходит заимствование различных образцов оружия . Например, в одной из своих монографий тот же Д.Николь приводит фотографию блюда, на котором изображен сарацинский всадник с типичным рыцарским треугольным щитом. Но, видимо, это было уже другое время и люди тогда поумнели.Римские воины на территории Британии, ок. 400 г. И пикты, и бритты, и саксы, все они имели перед глазами образцы римской военной культуры последних веков Империи. Это и пышные, но безвкусные шлемы кавалерийских начальников, и кольчуги, которые аборигены вполне могли добывать как трофеи, и «гребенчатые» шлемы из двух штампованных деталей, и большие овальные щиты. Сами римляне в это время уже не стремились обременять себя доспехами. Выучка и дисциплина оказались сильнее неистовства варваров, а сами римляне увидели, что подвижность и коллективная защита более эффективны, чем даже строй одетых в латы легионеров. Рис. Ангуса МакБрайда.Потому, что пикты, сражаясь с римлянами и имея перед глазами их вооружение и военную культуру, ничего у них не переняли! На пиктских резных изображениях нельзя, например, различить доспехи, кроме одной или двух фигур, на которых может быть изображена стеганая кожаная туника. Однако археологи нашли фрагмент железной чешуйчатой брони из Карпова в Пертшире, а также маленькие пластины в форме ромба для римского доспеха lorica squamata. Однако обе эти находки носят спорный характер. Вероятно, это были римские доспехи, случайно попавшие на пиктскую территорию. Даже шлемы и те редки; на Аберлемском камне изображены всадники в довольно типичных шлемах с длинными носовыми пластинами и нащечниками, похожие на находки в Коппергейте и Бенти-Грандже, но изображены на них явно не пикты. Во всяком случае таково мнение Поля Вагнера и приходится с ним считаться. Камень Мордаха показывает нам странную фигуру, которая, кажется, носит шлем с гребнем, но археологи нашли только лишь один фрагмент подобного шлема, и кому он принадлежал опять же неизвестно. Тем не менее позволительно будет считать, что пиктская знать – на то она все-таки и знать! – все же имела шлемы, а может быть и доспехи из металлических пластинок.Римско-британский всадник V-VI вв. – то есть эпохи, когда сами римляне из Британии ушли, но многие их традиции и комплекс вооружения там сохранялись по-прежнему. Рис. Ричарда Хука.Оружием ближнего боя у пиктов был меч с прямым клинком, ромбическим либо с долом и небольшим перекрестием. Было найдено лишь несколько фрагментов пиктских мечей, стиля Ла-Тене, и схожие с англосаксонскими. На пиктских изображениях видны параллельные, широкие клинки с отчетливо закругленными остриями, хотя о длине их судить сложно. Такая форма острия говорит нам о технике боя. То есть пиктская техника владения мечом основывалась на нанесении ими ударов, а не для уколов!Воин племени каледонцев (одного из племен докельсткого населения Шотландии), ок. 200 г. н.э. с характерным для них, а также пиктов, вооружением, включая щит-баклер. Рис. Вайна Рейнольдса.Копья, безусловно были, причем изображены они с большими наконечниками. Кроме того, известно, что у них были одноручные и двуручные боевые топоры. Нужно отметить, что для большинства кельтских обществ дротики являлись основным наступательным оружием. Иногда их бросали при помощи ремня, прикрепленного к древку.Оружие и доспехи пиктов, включая их щиты-баклеры необычной формы. Цифрой 7 обозначен римский арбалет соленарион. Рис. Вайна Рейнольдса.На обратной стороне «Креста из Дупплина» и «Камня Суэно» изображены пикты, вооруженные луками, что указывает на то, что стрельба из лука была им известна. И не только из лука. До нас дошло также изображение римского арбалета соленарион, использование которого подтверждается также находкой арбалетных болтов VII – VIII вв. Это оружие обладало низкой скорострельностью и встречается лишь в сценах охоты, но было бы разумно предположить, что оно иногда попадало также и на поле битвы. Есть мнение, что пикты использовали также специально выведенных и дрессированных военных собак, которые бросались на противника и кусали его за ноги и прочие, не всегда прикрытые доспехами части тела. Изображение таких псов тоже встречается.Пиктские воины 690 г. Всадник и пехотинец, причем всадник вооружен тяжелым копьем с листовидным наконечником и колчаном с тремя дротиками. Рис. Вайна Рейнольдса.У пиктских всадников были круглые щиты с полусферическими умбонами, позади которых находилась рукоятка, в то время как пиктская пехота использовала небольшие круглые или квадратные щиты. Последние были двух видов: квадратный щит с умбоном и квадратный с выемками вверху и внизу, так сказать Н-образный. Интересно, что такие щиты больше нигде, кроме как у пиктов не встречались! На некоторых пиктских резных изображениях мы видим украшенные щиты, и вполне возможно, что на таких щитах было покрытие из тисненой кожи, кроме того, они могли украшаться медными заклепками и оковками.Охотник-пикт (2), пиктский военный вождь с квадратным щитом баклером (3), всадник (1) – VII – IX вв. Рис. Ангуса МакБрайда.Получается так, что это пикты создали известный щит, называемый баклер, и по совести его следовало бы называть «пиктским щитом». Интересно, что в одном из ирландских сказаний вооружение пиктов описывается следующим образом: «У них были три черных огромных меча, и три черных щита, и три черных широколистных копья с толстыми, как вертел, древками». Если убрать все «черные подробности», характерные для детских страшилок – «в совершенно черной комнате, на черном стуле сидела связанная черной веревкой маленькая девочка и тут из черного-пречерного пола появилась черная рука…» – а принять эту информацию без возражений, то из нее можно сделать лишь один вывод: клинки мечей и наконечники копий у пиктов были… вороненными, а не отполированными, видимо для того, чтобы защитить металл от особенностей шотландского климата.Ну, а черный цвет щитов может указывать на то, что они были «осмолены» (впоследствии поздние горцы таким приемом пользовались), поскольку смола как раз и дает черный цвет древесине.Известно, что пикты построили большое количество горных фортов. Примером таких укреплений служит «королевская крепость» в Бургхеде. В них были колодцы и церкви, что предполагает достаточно большое количество людей в них находившихся. Большинство фортов, однако, были относительно небольшими, но построенными на скалистых участках, так, чтобы каменная стена следовала за контуром скал, чтобы их основание сделало бы ее по-настоящему неуязвимой. Овладение такими укреплениями играло важную роль в войнах пиктов, хотя мы ничего не знаем о том, как это происходило на самом деле.Обучением молодых пиктов бою на мечах. Рис. Вайна Рейнольдса.Сражались ли пикты голыми или нет? Широко распространено мнение, что такой обычай имел место, хотя многие современные исследователи и смотрят на это скептически. Конечно, есть много римских сообщений о кельтах и британцах, сражающихся обнаженными. Например, о каледонцах, которые изображены обнаженными на нескольких резных римских плитах, и о которых историк Иродиан писал: «Они не знают, как использовать одежду ... они татуируют свои тела не только изображениями животных всех видов, но самыми разными рисунками. И именно поэтому они не носят одежду, чтобы не прятать эти рисунки на своих телах».Насколько все это связано с пиктами точно неизвестно, но есть изображения обнаженных пиктов на нескольких камнях. Кстати, римляне писали о галатах (кельтах, населявших Южную Турцию), что «их раны были хорошо видны, потому что они сражаются обнаженными, а их тела пухлые и белые, поскольку они никогда не обнажаются, кроме как в битве». То есть пикты тоже могли следовать этому обычаю и раздевались перед боем, но одежду, безусловно, использовали. Все-таки ведь в Шотландии бывает зима…Изображение воина-пикта, покрытого татуировкой. Рис. из книги 1590 г. (Нью-Йоркская публичная библиотека)К тому же, обнажаясь перед боем воин обращался с призывом к божественной защите, возможно, связанной с магическими символами, нарисованными на его теле. Существовали также и некоторые практические причины не обременять себя одеждой, поскольку обнаженное тело труднее схватить в ближнем бою, а рана на голой коже менее подвержена заражению, чем рана, о которую трется грязная ткань. Именно по этой причине по всему миру существовали традиции дуэлировать обнаженными, причем даже римские гладиаторы сражались, имея лишь на голове шлем, наруч и набедренную повязку.Важен здесь и чисто психологический момент. Вполне возможно, что армия обнаженных, татуированных пиктов для цивилизованных римлян являлась просто внушающим ужас зрелищем.Серебряная цепь пиктов, изготовленная между 400 и 800 гг. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)Что же касается менталитета, то известно, что те же кельтские воины были гордыми, хвастливыми и просто до чрезвычайности озабоченными внешними проявлениями своей мужественности и доблести. Об этом как раз и говорят их татуировки и серебряные украшения, то есть все то, что выставлялось на показ. Но еще важнее было выглядеть мужественным и благородным на словах. Из-за этого они были склонны к чванству и преувеличениям. Как пример Пол Вагнер приводит дошедшее до нас похвальбу одного пиктского «героя»: «Когда я слаб, то могу выйти против двадцати один. Трети моей силы достаточно против тридцати ... Воины избегают битвы из-за страха передо мной, и целые армии бегут от меня», на что другой небрежно отвечает: «Неплохо для мальчика».Казалось бы, пикты могли бы делать доспехи из кожи, поскольку и кожи, и шерсти они имели в изобилии. Были они и способными металлистами. Во всяком случае из серебра они делали превосходные вещицы. Но… при этом они предпочитали сражаться обнаженными, демонстрируя противнику свою спесь. Другие кельтские воины также были склонны к этому. Например, в сражении у Каратака в 50 г. н.э. бритты отказались от доспехов и шлемов, полагая, что их щиты являются для них достаточной защитой. В битве при Стандарте в 1138 году воинов из Галлоуэй сначала поместили в тылу шотландской армии, поскольку у них не было доспехов. Но их вождь посчитал это уроном их воинской доблести и потребовал поставить их вперед, а доспехи, мол, пусть носят трусы!Кельтский фольклор изобилует примерами того, как герои, на которых нападают многочисленные противники, по-рыцарски сражаются с ними по очереди, поскольку не было никакой славы или чести просто убить врага, навалившись на него кучей. Возможно пиктский выбор небольших щитов-баклеров и широких рубящих мечей как раз и указывает на то, что единоборство играло очень большую роль в военных столкновениях пиктов, поскольку именно эта комбинация средств нападения и защиты дает значительные преимущества в поединках один на один, но далеко не идеальна в широкомасштабном сражении.«Шлем из Коппергейта». Йорк, Англия. Вторая половина VIII века. Шлем напоминает шлемы нортумбрийских всадников, изображенных на оставленных пиктами изображениях, вырезанных на камнях в Аберлемно, которые предположительно изображают битву при Нехтансмере. (Музей Йоркшира)В то же время перехитрить более сильного врага считалось вполне нормальным делом, и ни коим образом не осуждалось. Удивительное сходство такого отношения к войне показывает нам и древнеиндийская «Махабхарата». Столь благородные, честные и прямодушные в мирное время Пандавы пускаются на любой обман, чтобы победить в бою неблаговидно поступавших в мирное время Кауравов! То есть, на войне, считали и кельты, и древние индусы, а также и персы – «любой путь хорош, что к победе ведет!»* Например, когда легендарный герой Кухулин должен был сразиться с богатыршей Айфе, он спросил свою наставницу Скатах и узнал, чем Айфе дорожит больше всего на свете.«Есть три вещи, которые нравятся ей больше всего», — сказала Ската. — Это ее две лошади, ее колесница и ее колесничий».Кухулин вступил с Айфе в бой и бился с ней на «веревке подвигов». И Айфе разбила его меч, оставив одну рукоять и часть клинка, не больше кулака.«Смотри, о, смотри!», — закричал тогда Кухулин, — «Твой возница, две лошади и колесница упали в долину, все они мертвы!»Айфе оглянулась, а Кухулин прыгнул на нее и схватил за обе груди, после чего перекинул за спину, принес в свой лагерь и бросил на землю, а сам встал над ней с обнаженным мечом, что символизировало его победу.Тактика пихтов в боях против конницы предусматривала использование «стены из щитов», что впоследствии использовали и шотландцы в битве при Баннокбэрне в 1314 году. Рис. Вайна Рейнольдса.Одновременно пиктский воин был частью сплоченного отряда, в котором клановость была самой экстремальной: воины жили, ели, спали, сражались, убивали и умирали все вместе. Уважение, которое воин завоевывал своей славной смертью, в некоторой степени смягчало их скорбь по поводу его утраты, ведь слава павшего в определенной степени касалась и остальных его товарищей. Но особенно было принято горевать о вождях, причем вождях победоносных, щедрых и отважных.Я голову несу в плаще:Это голова Уриена, щедрого правителя своего двора.На его белую грудь слетелись вороны.А голову его я несу в руке:Опора Британии пала.Моя рука онемела.Моя грудь дрожит.Мое сердце разбито.Вот в таких стихах воспевалась гибель подобных вождей, что по крайней мере на словах свидетельствует о глубоком почтении, которое к ним питали рядовые воины и…древние сказители.Нортумбрианская конница (справа) одета в шлемы, похожие на шлем из Коппергейта. Изображение на одном из камней в Аберлемно, которое предположительно изображает битву при Нехтансмере. (Церковный двор в приходской церкви Аберлемно (камень иногда называют Аберлемно II))Пикты, как народ, прослеживаются в истории Британии вплоть до 843 года, а затем сообщения о них пропадают, а сами они полностью исчезают с исторической арены. И как такое случилось, в общем-то, до сих пор никому не известно!«Змеиный камень» с рисунками пиктов из Аберлемно.*Эти слова говорит богатырю Рустаму шах Кавус из поэмы Фирдоуси «Шахнаме», подбивая на бой с Сухрабом, который является сыном и… Рустам, не узнав сына, убивает его и… повторяет эти слова!