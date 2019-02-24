МИД допустил размещение военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Подразделения военной полиции РФ могут быть развернуты в создаваемой буферной зоне сирийско-турецкой границе, передает ТАСС заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.
В настоящее время, по его словам, окончательный формат этой зоны «досогласовывается с участием военных ведомств», и, конечно с четом мнений сирийской и турецкой сторон.
Вместе с тем, о каких-либо совместных военных действиях речь сегодня не идет, подчеркнул Лавров.
У России имеется опыт, когда договоренности о прекращении огня и создании зон деэскалации сопровождались вводом военной полиции РФ. Такая возможность сохраняется и для буферной зоны на границе с Турцией. Военные в скором времени завершат согласование всех деталей с учетов позиций Дамаски и Анкары, добавил он.
При этом он отметил, что РФ и Турция не пришли к единому мнению о том, какие формирования курдов в Сирии считать террористическими, а какие нет. У Турции особая позиция.
Напомним, 14 февраля в Сочи обсуждалась ситуация на сирийско-турецкой границе, а также озабоченность Анкары использованием этих районов экстремистскими террористическими элементами.
Речь идет о буферной зоне, соглашение о создании которой было подписано между Дамаском и Анкарой еще в 1998 году. Оно предполагает сотрудничество в искоренении террористических угроз в приграничных районах, включая возможность для турецких войск действовать на определенных участках сирийской территории близ совместной границы,пояснил министр в интервью вьетнамскому и китайскому телевидению.
В настоящее время, по его словам, окончательный формат этой зоны «досогласовывается с участием военных ведомств», и, конечно с четом мнений сирийской и турецкой сторон.
Вместе с тем, о каких-либо совместных военных действиях речь сегодня не идет, подчеркнул Лавров.
У России имеется опыт, когда договоренности о прекращении огня и создании зон деэскалации сопровождались вводом военной полиции РФ. Такая возможность сохраняется и для буферной зоны на границе с Турцией. Военные в скором времени завершат согласование всех деталей с учетов позиций Дамаски и Анкары, добавил он.
При этом он отметил, что РФ и Турция не пришли к единому мнению о том, какие формирования курдов в Сирии считать террористическими, а какие нет. У Турции особая позиция.
Мы понимаем обеспокоенность Анкары, но всё же необходимо отделить зерна от плевел и посмотреть, какое из курдских формирований на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турции,сказал Лавров.
Напомним, 14 февраля в Сочи обсуждалась ситуация на сирийско-турецкой границе, а также озабоченность Анкары использованием этих районов экстремистскими террористическими элементами.
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