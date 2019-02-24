МИД допустил размещение военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе

Речь идет о буферной зоне, соглашение о создании которой было подписано между Дамаском и Анкарой еще в 1998 году. Оно предполагает сотрудничество в искоренении террористических угроз в приграничных районах, включая возможность для турецких войск действовать на определенных участках сирийской территории близ совместной границы,

Мы понимаем обеспокоенность Анкары, но всё же необходимо отделить зерна от плевел и посмотреть, какое из курдских формирований на самом деле является экстремистским и создает угрозу безопасности Турции,