В Бразилии солдат Венесуэлы обвинили в посягательствах на суверенитет

Представитель вооружённых сил Бразилии заявил о том, что якобы венесуэльские солдаты обстреляли бразильскую территорию и даже пересекли границу. В материале, который публикуют бразильские СМИ, заявлено, что военнослужащие армии Венесуэлы применили слезоточивый газ «на бразильской территории».На телеканале Globo Internacional при этом прозвучало заявление о необходимости «дать ответ венесуэльскому режиму на посягательство на бразильский суверенитет».Ситуация в Венесуэле резко обострилась накануне, когда сторонники самопровозглашённого врио президента Хуана Гуаидо осуществили нападение на пограничный пункт. Оппозиционеры забросали венесуэльских пограничников камнями и бутылками с зажигательной смесью. По сообщениям венесуэльских СМИ, в ответ правоохранители применили гранаты со слезоточивым газом, причём несколько гранат могли разорваться на бразильской территории, что и было объявлено якобы посягательством на суверенитет Бразилии со стороны венесуэльских военных. Таким образом, речь идёт фактически о провокации со стороны радикальной оппозиции Венесуэлы.На этом фоне Хуан Гуаидо объявил о том, что он «не исключает никаких вариантов в связи с событиями в стране». Таким образом ставленник Вашингтона фактически даёт понять, что готов пойти на разжигание гражданской войны в стране. По словам Гуаидо, «режим Мадуро» закрыл путь для гуманитарной помощи в страну. В ответ на это официальный Каракас отмечает, что страна в помощи от США не нуждается. В то же время несколько грузовиков всё же смогли пересечь венесуэльскую границу накануне. Однако, доехав до военного оцепления, были вынуждены отправиться обратно.