Давайте спрогнозируем сценарий, согласно которому в России что-то произошло: бунт, восстание, революция, Путин убит или убежал, вся его верхушка смылась. Представим себе, что будет с этой страной. Во-первых, она рассыплется, во-вторых, это страна, у которой второй по величине, а может быть и первый, ядерный потенциал. Вот когда всё это развалится, кто будет это удерживать? Это будет катастрофа, и это будет катастрофа для Украины. Потому что у нас самая длинная граница с Россией. Представьте себе границу со страной, в которой происходит революция, гражданская война, развал экономики, есть масса оружия и так далее.

Поэтому говорить, что вот, когда Путин умрёт и Россия развалится, нам станет хорошо - могут только совершенно безграмотные люди, непонимающие последствий таких крупных событий.

Украинские СМИ продолжают публикацию статей, в которых представлены рассуждения о будущем… России. Судя по всему, будущее самой Украины экспертов в этой стране волнует в меньшей степени. При этом не всегда заявления экспертов лежат в русле той риторики, которую использует официальный Киев.Так, украинское издание «Апостроф» опубликовало статью доктора исторических наук Георгия Касьянова, который рассуждает на тему «России после Путина». По словам историка, он не понимаеттех соотечественников, которые прогнозируют военно-политические катаклизмы в Российской Федерации после окончания срока президентства Владимира Путина. Георгий Касьянов отмечает, что в случае неурядиц в России, всё это может сильно ударить по самой Украине. Риторика эксперта выглядит следующим образом:Рассказывая о «возможном будущем сценарии» для России, историк фактически рисует картину настоящего Украины. Именно на Украине произошла революция, продолжается гражданская война, развал экономики на фоне бесконтрольного распространения оружия.Из статьи:Что поделать, если сегодня Украиной управляют именно безграмотные в политическом и военном плане люди, которых попросту удобно контролировать из-за океана. Поэтому они высказывают даже не собственные «прогнозы и пожелания», а «надежды», питаемые Вашингтоном в отношении России. А эти надежды не меняются все последние десятилетия: развал страны, хаос, экономический упадок, непрекращающиеся внутренние усобицы – в общем, всё то, что обычно подразумевается под американской демократизацией. При этом демократизаторы уже не скрывают того, что используют Украину в качестве своеобразного тарана.