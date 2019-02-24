Порошенко назвал Украину «агрессором»

Сегодня я, как президент и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору,

Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква пообещал своим избирателям бороться с «украинским агрессором». Видеозапись его выступления опубликована в YouTube заявил Порошенко, затем запнулся и поправился: «Российскому агрессору».Судя по записи, его слова вызвали смех у автора видеоролика и окружающих.Это не первая оговорка украинского президента. Так, в 2015 году он назвал убийц офицера СБУ Виктора Мандзика «циничными бандерами». А в начале прошлого года он заявил об «украинском оккупанте» топчущем украинскую землю.Напомним, президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю «незалежной» число кандидатов – 44 человека.Согласно регулярно проводимым опросам, первое время лидером предвыборной гонки считалась глава «Батьковщины» Юлия Тимошенко. Однако в скором времени ее обошел шоумен, актер комедийного жанра Владимир Зеленский. За действующего президента сегодня готовы проголосовать лишь 14% граждан Украины.Между тем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье сообщили что, украинские силовики за сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Всего по территории республик было выпущено 48 боеприпасов.Кроме того, в субботу в районе КПВВ «Еленовка» украинские диверсанты подорвали заранее установленное взрывное устройство. В результате взрыва пострадал гражданский легковой автомобиль. Находившийся за рулем мужчина погиб, две женщины получили ранения, сообщается на сайте оперативного командования ДНР.В военном ведомстве подчеркнули, что «данная кровавая провокация» произошла во время пребывания в республике замглавы миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона.