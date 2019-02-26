Кавалерийские звёзды ВСЮР. Ч. 1. Девятнадцать ранений генерала Бабиева и георгиевский бант генерала Топоркова
Все хорошо знают плеяду кавалерийских военачальников РККА эпохи Гражданской войны: С. М. Буденного, В. М. Примакова, Б. М. Думенко, С. К. Тимошенко, О. И. Городовикова, Ф. К. Миронова, И. В. Тюленева, И. Р. Апанасенко и многих других. Но их противник, кавалерийские военачальники Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) А. И. Деникина и Русской армии П. Н. Врангеля известны гораздо меньше. А ведь это были не менее талантливые командиры, фронтовики Первой мировой войны, достойно противостоявшие красной коннице во многих операциях, больших и малых сражениях. Вспомним хотя бы некоторых из них и посмотрим на их боевой путь в годы Гражданской.
Казачий разъезд в окрестностях Ростова
Рубака, раненный 19 раз
Одним из наиболее выдающихся кавалерийских военачальников Белого движения был Николай Гаврилович Бабиев (1887 — 1920) – казак ст. Михайловской Кубанского казачьего войска.
Н. Г. Бабиев
Николай Гаврилович окончил Бакинскую гимназию, сотню Николаевского кавалерийского училища – и в 1908 г. выпущен хорунжим в 1-й Лабинский генерала Засса полк. Н. Г. Бабиев – участник Персидского похода 1909 –1912 гг., Первой мировой и Гражданской войн.
В Первой мировой Н. Г. Бабиев проявил себя выдающимся офицером, заслужив ряд высоких боевых наград, среди которых – ордена Святой Анны и Святого Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. А заветная для любого офицера награда – орден Святого Георгия 4-й степени за подвиги в Великой войне – нашла Бабиева уже после выхода России из этой войны — 3 ноября 1918 г.
Нас интересует участие Бабиева в событиях, развернувшихся позднее. Отметим тот факт, что 1-й Черноморский полковника Бурсака 2-го полк (командующим которым Н. Г. Бабиев являлся с 14. 09. 1917 г.) – был единственным из полков Кубанского казачьего войска, вернувшимся на Кубань неразложившимся и не разошедшимся по домам.
Н. Г. Бабиев являлся участником Белого движения на юге России (Добровольческая армия и ВСЮР) – начав с должности командира офицерского взвода в отряде полковника Кузнецова (14. 03. 1918 г.), а закончив начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии и командиром конной группы.
Годы Гражданской войны – зенит славы Николая Гавриловича.
1-го ноября 1918 г. Кубанская конная бригада полковника Н. Г. Бабиева овладела Ставрополем – лихо ворвавшись в город и захватив красный бронепоезд. Особо отличился Корниловский конный полк, которым недавно командовал Николай Гаврилович.
В январе 1919 г. Н. Г. Бабиев становится генерал-майором, начальником 3-й Кубанской казачьей дивизии, а в апреле 1920 г. генерал-лейтенант Н. Г. Бабиев – начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии. Наконец, 16 июля 1920 г. Н. Г. Бабиев становится командиром Конного корпуса Русской армии.
Начальник 3-й Кубанской казачьей дивизии генерал-майор Н. Г. Бабиев (второй слева) и его отец генерал-лейтенант Г. Ф. Бабиев (третий слева) среди казаков Кубанского Гвардейского дивизиона. Новочеркасск, 1919 г.
В ходе ожесточенных боев в Северной Таврии и на Каховском плацдарме белое командование, решив упредить наступление красных, перебросив у Александровска часть своих сил на правобережье Днепра, перешло в наступление на западном — северо-западном направлениях. Развернулись встречные бои — конная группа Н. Г. Бабиева столкнулась в районе дер. Шолохово со 2-й Конной армией. У Днепра в районе Каховки у дер. Шолохово Н. Г. Бабиев и погиб — 30 сентября 1920 г.
Офицеры и казаки 1-го Екатеринодарского казачьего полка, 1919 г.
Н. Г. Бабиев – не только один из наиболее талантливых и авторитетных кавалерийских военачальников ВСЮР и Русской армии. Он был необычайно везучим человеком – в начале Гражданской войны побывал в плену у красных (освобожден летом 1918 г.), участвовал в конных атаках, причем рубился левой рукой (правая перерублена) и был 19 раз (!!) ранен.
Настоящий гусар.
Другим выдающимся кавалерийским тактиком был Иван Гаврилович Барбович (1874 — 1947). В образовательном активе будущего генерала — Полтавская гимназия, Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (по 1-му разряду), Офицерская кавалерийская школа. Поручик И. Г. Барбович – участник Русско-японской войны (в составе Сибирского казачьего полка).
И. Г. Барбович
Родным домом для И. Г. Барбовича стал 10-й гусарский Ингерманландский полк – во главе 2-го эскадрона которого ротмистр ушел на Великую войну. И прошел с полком всю войну – например, приняв активное участие в знаменитом бою у Баламутовки – Ржавенцев. Полковник И. Г. Барбович в мае 1917 г. становится командиром 10-го гусарского полка. И. Г. Барбович – кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й степени, а также ряда других боевых наград.
Оказавшись в Добровольческой армии, с 1 марта 1919 г. возглавил 2-й конный генерала Дроздовского полк. Сражался на Ак-Манайских позициях, под Бахмачем и в др. боях.
Нарукавные знаки чинов 2-го конного генерала Дроздовского полка
Генерал-майор И. Г. Барбович командовал сводной дивизией (развернутой из кавбригады), успешно противодействуя 1-й Конной армии РККА в ходе Батайско-Манычской операции (мы подробно писали о ней на ВО). Кавалеристы Барбовича действовали под Батайском, Ольгинской, Егорлыкской.
А в марте 1920 г. прикрывал отход ВСЮР к Новоросийску.
В Русской армии П. Н. Врангеля И. Г. Барбович стал начальником 1-й кавалерийской дивизии, а затем командующим Сводным кавалерийским корпусом, получив погоны генерал-лейтенанта (19 июля 1920 г.). Конница И. Г. Барбовича успешно действовала в Северной Таврии в ходе летнего наступления 1920 г. П. Н. Врангель охарактеризовал своего подчиненного как большого знатока своего дела, человека благородного и большой личной храбрости, пользующегося любовью подчиненных и отличного кавалерийского командира.
Именно неудача конницы Барбовича в ноябре 1920 г. стала последним рубежом обороны Крыма.
Забайкальский казак на Юге России.
Сергей Михайлович Топорков (1881 — 1931) не был сыном казачьего генерала (как Бабиев) или дворянином (как Барбович) – являясь простым казаком. Но, как и многим подданным Российской империи, это не помешало ему стать офицером и проявить свои дарования.
Будущий генерал был обладателем полного Георгиевского банта – кавалером Георгиевского креста всех 4-х степеней. А офицером зауряд-прапорщик (за отличие в Русско-японской войне) С. М. Топорков стал, выдержав экзамен на чин хорунжего.
В мае 1917 г. полковник С. М. Топорков имел солидный боевой опыт Великой войны, являлся кавалером Георгиевского оружия.
В годы Гражданской войны прошел путь от командира 1-го Запорожского полка 1-й Конной дивизии до командира 3-го Кубанского и Сводного казачьего корпусов.
В активе генерал-майора С. М. Топоркова – действия в ходе Харьковской (1-я Терская казачья дивизия Топоркова совершила в мае — июне 1919 г. успешный рейд по тылам Южного фронта, пройдя 600 км — что позволило быстро и почти без потерь овладеть Харьковом), Ростово-Новочеркасской (Сводный корпус Топоркова, резерв главкома ВСЮР, 7 января 1920 г. потрепал и оттеснил 1-ю Конную армию) операциях и т. д.
С. М. Топорков на параде в освобожденном Харькове, 1919 г.
Бабиев, Барбович и Топорков, сражавшиеся на различных участках ВСЮР, оказались затем в составе Русской армии. И даже, случалось, взаимодействовали. Так, например, 8 октября 1920 г. конница Бабиева и Барбовича (более 6 тыс. штыков и сабель) успешно переправилась через Днепр у Никополя, захватив Апостолово и Никополь.
Все 3 фигуранта нашей статьи – незаурядные кавалерийские командиры, хорошие тактики и руководители соединений уровня дивизия – корпус. В завершающей статье цикла мы увидим кавалерийских командиров ВСЮР и Русской армии более высокого организационного уровня.
Окончание следует…
Казачий разъезд в окрестностях Ростова
Рубака, раненный 19 раз
Одним из наиболее выдающихся кавалерийских военачальников Белого движения был Николай Гаврилович Бабиев (1887 — 1920) – казак ст. Михайловской Кубанского казачьего войска.
Н. Г. Бабиев
Николай Гаврилович окончил Бакинскую гимназию, сотню Николаевского кавалерийского училища – и в 1908 г. выпущен хорунжим в 1-й Лабинский генерала Засса полк. Н. Г. Бабиев – участник Персидского похода 1909 –1912 гг., Первой мировой и Гражданской войн.
В Первой мировой Н. Г. Бабиев проявил себя выдающимся офицером, заслужив ряд высоких боевых наград, среди которых – ордена Святой Анны и Святого Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. А заветная для любого офицера награда – орден Святого Георгия 4-й степени за подвиги в Великой войне – нашла Бабиева уже после выхода России из этой войны — 3 ноября 1918 г.
Нас интересует участие Бабиева в событиях, развернувшихся позднее. Отметим тот факт, что 1-й Черноморский полковника Бурсака 2-го полк (командующим которым Н. Г. Бабиев являлся с 14. 09. 1917 г.) – был единственным из полков Кубанского казачьего войска, вернувшимся на Кубань неразложившимся и не разошедшимся по домам.
Н. Г. Бабиев являлся участником Белого движения на юге России (Добровольческая армия и ВСЮР) – начав с должности командира офицерского взвода в отряде полковника Кузнецова (14. 03. 1918 г.), а закончив начальником 2-й Кубанской казачьей дивизии и командиром конной группы.
Годы Гражданской войны – зенит славы Николая Гавриловича.
1-го ноября 1918 г. Кубанская конная бригада полковника Н. Г. Бабиева овладела Ставрополем – лихо ворвавшись в город и захватив красный бронепоезд. Особо отличился Корниловский конный полк, которым недавно командовал Николай Гаврилович.
В январе 1919 г. Н. Г. Бабиев становится генерал-майором, начальником 3-й Кубанской казачьей дивизии, а в апреле 1920 г. генерал-лейтенант Н. Г. Бабиев – начальник 2-й Кубанской казачьей дивизии. Наконец, 16 июля 1920 г. Н. Г. Бабиев становится командиром Конного корпуса Русской армии.
Начальник 3-й Кубанской казачьей дивизии генерал-майор Н. Г. Бабиев (второй слева) и его отец генерал-лейтенант Г. Ф. Бабиев (третий слева) среди казаков Кубанского Гвардейского дивизиона. Новочеркасск, 1919 г.
В ходе ожесточенных боев в Северной Таврии и на Каховском плацдарме белое командование, решив упредить наступление красных, перебросив у Александровска часть своих сил на правобережье Днепра, перешло в наступление на западном — северо-западном направлениях. Развернулись встречные бои — конная группа Н. Г. Бабиева столкнулась в районе дер. Шолохово со 2-й Конной армией. У Днепра в районе Каховки у дер. Шолохово Н. Г. Бабиев и погиб — 30 сентября 1920 г.
Офицеры и казаки 1-го Екатеринодарского казачьего полка, 1919 г.
Н. Г. Бабиев – не только один из наиболее талантливых и авторитетных кавалерийских военачальников ВСЮР и Русской армии. Он был необычайно везучим человеком – в начале Гражданской войны побывал в плену у красных (освобожден летом 1918 г.), участвовал в конных атаках, причем рубился левой рукой (правая перерублена) и был 19 раз (!!) ранен.
Настоящий гусар.
Другим выдающимся кавалерийским тактиком был Иван Гаврилович Барбович (1874 — 1947). В образовательном активе будущего генерала — Полтавская гимназия, Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (по 1-му разряду), Офицерская кавалерийская школа. Поручик И. Г. Барбович – участник Русско-японской войны (в составе Сибирского казачьего полка).
И. Г. Барбович
Родным домом для И. Г. Барбовича стал 10-й гусарский Ингерманландский полк – во главе 2-го эскадрона которого ротмистр ушел на Великую войну. И прошел с полком всю войну – например, приняв активное участие в знаменитом бою у Баламутовки – Ржавенцев. Полковник И. Г. Барбович в мае 1917 г. становится командиром 10-го гусарского полка. И. Г. Барбович – кавалер Георгиевского оружия и ордена Святого Георгия 4-й степени, а также ряда других боевых наград.
Оказавшись в Добровольческой армии, с 1 марта 1919 г. возглавил 2-й конный генерала Дроздовского полк. Сражался на Ак-Манайских позициях, под Бахмачем и в др. боях.
Нарукавные знаки чинов 2-го конного генерала Дроздовского полка
Генерал-майор И. Г. Барбович командовал сводной дивизией (развернутой из кавбригады), успешно противодействуя 1-й Конной армии РККА в ходе Батайско-Манычской операции (мы подробно писали о ней на ВО). Кавалеристы Барбовича действовали под Батайском, Ольгинской, Егорлыкской.
А в марте 1920 г. прикрывал отход ВСЮР к Новоросийску.
В Русской армии П. Н. Врангеля И. Г. Барбович стал начальником 1-й кавалерийской дивизии, а затем командующим Сводным кавалерийским корпусом, получив погоны генерал-лейтенанта (19 июля 1920 г.). Конница И. Г. Барбовича успешно действовала в Северной Таврии в ходе летнего наступления 1920 г. П. Н. Врангель охарактеризовал своего подчиненного как большого знатока своего дела, человека благородного и большой личной храбрости, пользующегося любовью подчиненных и отличного кавалерийского командира.
Именно неудача конницы Барбовича в ноябре 1920 г. стала последним рубежом обороны Крыма.
Забайкальский казак на Юге России.
Сергей Михайлович Топорков (1881 — 1931) не был сыном казачьего генерала (как Бабиев) или дворянином (как Барбович) – являясь простым казаком. Но, как и многим подданным Российской империи, это не помешало ему стать офицером и проявить свои дарования.
Будущий генерал был обладателем полного Георгиевского банта – кавалером Георгиевского креста всех 4-х степеней. А офицером зауряд-прапорщик (за отличие в Русско-японской войне) С. М. Топорков стал, выдержав экзамен на чин хорунжего.
В мае 1917 г. полковник С. М. Топорков имел солидный боевой опыт Великой войны, являлся кавалером Георгиевского оружия.
В годы Гражданской войны прошел путь от командира 1-го Запорожского полка 1-й Конной дивизии до командира 3-го Кубанского и Сводного казачьего корпусов.
В активе генерал-майора С. М. Топоркова – действия в ходе Харьковской (1-я Терская казачья дивизия Топоркова совершила в мае — июне 1919 г. успешный рейд по тылам Южного фронта, пройдя 600 км — что позволило быстро и почти без потерь овладеть Харьковом), Ростово-Новочеркасской (Сводный корпус Топоркова, резерв главкома ВСЮР, 7 января 1920 г. потрепал и оттеснил 1-ю Конную армию) операциях и т. д.
С. М. Топорков на параде в освобожденном Харькове, 1919 г.
Бабиев, Барбович и Топорков, сражавшиеся на различных участках ВСЮР, оказались затем в составе Русской армии. И даже, случалось, взаимодействовали. Так, например, 8 октября 1920 г. конница Бабиева и Барбовича (более 6 тыс. штыков и сабель) успешно переправилась через Днепр у Никополя, захватив Апостолово и Никополь.
Все 3 фигуранта нашей статьи – незаурядные кавалерийские командиры, хорошие тактики и руководители соединений уровня дивизия – корпус. В завершающей статье цикла мы увидим кавалерийских командиров ВСЮР и Русской армии более высокого организационного уровня.
Окончание следует…
- Автор:
- Олейников Алексей
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