СМИ пишут о возможной передаче Вашингтоном "турецких" F-35 Израилю

Ухудшение отношений Анкары и Вашингтона приведут к окончательному расторжению контрактов между Lockheed Martin и турецкой стороной, в том числе контрактов на производство турецкими компаниями отдельных комплектующих для F-35.

Подтверждена информация о продлении запрета на поставки Турции американских истребителей F-35. Связано эмбарго, которое продлил президент США Дональд Трамп, с решением Анкары о приобретении зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Как известно, два F-35 уже были переданы туркам, однако администрация США запретила "вывоз" истребителей в саму Турцию. Таким образом, оказалась скомкана программа подготовки турецких лётчиков, которые и должны были заняться переброской F-35 на одну из авиабаз Турции.На этом фоне обращает на себя внимание публикация в израильском издании Nziv, где представлены размышления по поводу будущих контактов США и Турции по вопросам поставок новейших американских истребителей.Из материала:Турецкие компании ранее вошли в программу по созданию комплектующих для американского истребителя. Эта программа реализуется в кооперации с «Локхид Мартин». Если трения между американцами и турками продолжат усугубляться, то возникает вопрос: кому будет поставлена уже произведённая продукция при учёте того, что Турции ранее были переданы некоторые технологии в рамках упомянутой совместной программы?Израильское издание пишет о том, что «Локхид Мартин» рассматривает возможность выкупа F-35 у Турции. Затем выкупленные у Анкары самолёты, как утверждается, будут проданы Израилю «в свете растущей иранской угрозы в Сирии и Ливане». Так, "турецкие" F-35 США собираются превратить в "израильские" - в плане принадлежности.При этом нет данных о том, как США планируют решать проблему переданных турецким компаниям технологий производства комплектующих к F-35.